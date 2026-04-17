Schönheit aus dem Bienenreich: Honig-Propolis-Universalcreme von Badestrand Kosmetik GmbH

Honig Propolis Universalcreme – Pflege mit Bienenwirkstoffen

Propolis und Olivenöl unterstützen die Regeneration. Feuchtigkeitszunahme dermatologisch nachgewiesen. Duftet zart nach natürlichem Honig.

Effektiv und pflegend – Schönheit aus dem Bienenreich

Seit vielen 1.000 Jahren nutzt die Menschheit Bienenprodukte als Medizin, zur Ernährung und zur Schönheitspflege. In der modernen Kosmetik finden _Honig, Bienenwachs und Propolis_ bewährte Verwendung. _Alle 3 Rohstoffe sind in der Bienenhonig-Universalcreme der Firma Badestrand Kosmetik vereint._

Eingearbeitete Honiganteile wirken bei trockenen Hautpartien feuchtigkeitsspendend und beruhigen gereizte, zu Irritationen neigende Haut. Die natürlich vorhandenen Antioxidantien verhindern die Bildung von sogenannten freien Radikalen und wirken somit der vorzeitigen Hautalterung entgegen; ein klassischer Anti-Aging Wirkstoff.

Wichtiger Bestandteil der Bienenhonig Universalcreme ist die eingearbeitete Propolis. Propolis ist das Kittharz der Bienen, welches zum Konservieren der Wabeninnenwände und als Baustoff verwendet wird. Das Kittharz wirkt antimikrobiell und hält den Bienenbau hygiensch, keim- und pilzfrei. Auf der Haut beugt die Propolis entzündlichen Hautprozessen vor und unterstützt zusammen mit dem Honiganteil die Antiagingwirkung.

Der Bienenwachsanteil sorgt für Glätte und Geschmeidigkeit. Bienenwachs unterstützt die Feuchtigkeitsbindung der Haut. Bei trockener Raumluft, Aufenthalt im Freien oder bei Klimaanlagen-Stress schützt Bienenwachs zuverlässig vor Austrocknung und beugt Hautirritationen vor.

Eingebettet in eine pflanzliche Cremegrundlage mit hohem Olivenölanteil können die Bienenwirkstoffe ihre volle Wirkung entfalten. Die Badestrand Bienenhonig-Universalcreme ist die perfekte Pflege für eine glatte, geschmeidige, vitale und gut geschützte Haut.

Abgefüllt ist die Creme im umweltfreundlichen 50 ml Braunglastiegel.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Badestrand Kosmetik GmbH

Herr Richard Jung

An der Ahlmühle 11

76831 Ilbesheim

Deutschland

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email : bio@badestrand-kosmetik.de

Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.

Badestrand Kosmetik has been involved in the wholesale of natural cosmetic products since 1987. The company has been registered as a limited liability company since 2019. Special problem-solving products are developed for the 55+ target group and sold through cosmetic institutes/mail order companies. All items are manufactured in Germany. Richard Jung has been the managing director since 1987.



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