Alters- und Pigmentflecken reduzieren mit Badestrand Luxus Kosmetik

2 x tägliche Anwendung – Hautaufhellung, Minderung von Pigmentflecken, signifikante Verbesserung des Hautzustandes sowie aktive Reduzierung der für die Hautalterung verantwortlichen freien Radikale

Pigment- und Altersfleckenaufhellende Gesichtspflege

Mit der Verwendung eines Konzentrates aus der indischen Stachelbeere, (Amla-Frucht/Phyllanthus Emblica) hat die Firma Badestrand Kosmetik GmbH eine wirksame Creme zur Verminderung von Pigmentflecken entwickelt. Seit vielen Jahrhunderten wird die Amla-Frucht auch in der traditionellen, ayurvedischen Heilslehre eingesetzt.

Neu ist die Verwendung zur Minderung von Alters- und Pigmentflecken. In einem komplexen, patentierten Verfahren wird ein bioaktiver Trockenextrakt hergestellt und hochkonzentriert in die Formulierung eingearbeitet.

Der Amla-Anteil reduziert braune Pigmentmale durch die Blockierung der für die braunen Farbstellen ursächlichen Melaninproduktion (Tyrosinasehemmung). Umfangreiche dermatologische Tests testieren die deutliche Minderung von Pigmentflecken, die signifikante Verbesserung des Hautzustandes sowie die aktive Reduzierung der für die Hautalterung verantwortlichen freien Radikale.

Regelmäßig angewendet hellen dunklere Pigmentmale schneller auf, hellere Pigmentmale etwas langsamer, sodass auch ohne Make up ein gleichmäßigerer Teint erreicht wird. Für ein optimales Pflegeergebnis ist die Pigmentfleckencreme als Gesichtscreme für das komplette Gesicht/Decolleté zu verwenden.

Empfohlen wird die 2 x tägliche Anwendung morgens und abends. Eine zusätzlich Verwendung von weiteren Cremes sollte entfallen, da diese das Einzugsverhalten und damit die Wirkung der Creme negativ beeinflussen können. Anzuwenden ist die Creme bei Bedarf auch an jeder anderen Körperstelle. Die Pigmentfleckencreme ersetzt die Tages- und Nachtcreme.

Testergebnisse der hautärztlichen Langzeitstudie über 6 Wochen belegen einen Hautfeuchtigkeitsaufbau um bis zu 43 %, eine Hauglättesteigerung von 25 % und eine Reduzierung von Pigmentflecken um 23 %. Der Invitrotest beweist die Wirkung gegen schädliche freie Radikale. Ein echtes Anti-Aging-Produkt zur Vorbeugung vorzeitiger Hautalterung für sichtbar schönere Haut.

Hergestellt und entwickelt in Deutschland.

Erhältlich im 30 ml umweltfreundlichen Braunglastiegel.

Umfangreiche, dermatologische Tests belegen das hervorragende, pigmentfleckenreduzierende Ergebnis der Badestrand Pigmentfleckencreme. Hauptwirkstoff ist der patentierte, aufwendig extrahierte und hochdosierte Extrakt der indischen Stachelbeere; auch bekannt als Amlafrucht.

Durch die regelmäßige Anwendung wird die hauteigene Produktion der farbgebenden Melaninbestandteile reduziert. Im Vergleich zu alternativen Aufhellungsprodukten mit Fruchtsäuren oder chemischen Peelings erfolgt die Bleichung ohne Nebenwirkungen. Der Emblicaextrakt in der Badestrand Pigmentfleckencreme bietet zusätzlich einen Schutz vor hautalterungsbeschleunigenden freien Radikalen und bewahrt so vor vorzeitiger Hautalterung.

Die Pigmentfleckencreme ist 2 x täglich anzuwenden und ersetzt Tages- und Nachtcreme. Sie zieht gut ein und fettet nicht. Sie ist sowohl für die Gesichtspflege als auch an allen anderen Hautstellen anwendbar.

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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Badestrand Kosmetik GmbH

Herr Richard Jung

An der Ahlmühle 11

76831 Ilbesheim

Deutschland

fon ..: 0634134830

fax ..: 06341348323

web ..: https://www.badestrand-kosmetik.de

email : bio@badestrand-kosmetik.de

Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.



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