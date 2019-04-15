Ampullenlösung zur kosmetischen Faltenreduzierung

In Zusammenarbeit mit professionellen Kosmetikentwicklern hat die Firma Badestrand Kosmetik GmbH eine besondere Ampullenlösung zur kosmetischen Faltenreduzierung formuliert.

Gesichtsfalten reduzieren und pflegen

Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Elastizität, Feuchtigkeitsbindevermögen und Vitalität. Ab dem 30. Lebensjahr bildet sich das Unterhautfettgewebe zurück. Die Haut stellt sich weniger straff dar, die Hautstruktur wird rauher und der Hauttonus wird ungleichmäßig. Besondere Hautalterungsfaktoren wie übermäßiger Alkoholgenuss, Rauchen und UV-Belastung sind neben Stressfaktoren im Beruf oder Privatleben die Ursache einer vorschnellen Faltenbildung. Natürlich spielen auch die individuellen Gene eine große Rolle.

Hautunterspritzungen mit Botox, Hautfett oder Silikon können die charakterbildenden Gesichtszüge lähmen und haben ein Nebenwirkungsrisiko. Die natürliche Ausstrahlung ist beeinflusst.

In Zusammenarbeit mit professionellen Kosmetikentwicklern hat die Firma Badestrand Kosmetik GmbH eine besondere Ampullenlösung zur kosmetischen Faltenreduzierung formuliert. Hauptwirkstoff ist ein hochkonzentrierter Rotalgenextrakt, der in der salzhaltigen Umgebung des Toten Meeres vorkommt. Die Rotalge schützt sich durch ein spezielles Gel vor UV-Licht, Salzwasserstress und schädlichen Umweltfaktoren. Um die gleichbleibende Extraktqualität sicherzustellen wird die Alge unter konstanten Bedingungen kontaminationsfrei im Labor gezüchtet. Die besondere Wirkstoffkombination hochwertigster Rohstoffe aus Rotalgen, Aloe-Blattsaft mit nieder- und hochmolekularem Hyaluron schenkt der Haut ein sofortiges, sichtbares Pflegeergebnis.

Aufwändige Tests durch ein dermatologisches Prüfinstitut belegen eine schnelle Faltenreduzierung von bis zu 39 % innerhalb 1 Stunde nach Erstanwendung sowie eine Feuchtigkeitszunahme von 12 %. Desweiteren ist die sehr gute Verträglichkeit in Epicutantests nachgewiesen. Das Serum ist parfümfrei und besonders gut für die sensible Haut geeignet.

Erhältlich ist das Rotalgen Aloe-Hyaluron-Wirkstoffserum in 2 ml keimfreien Braunglasampullen im Set zu je 10 Stück zur dosierten äußeren Anwendung für Gesicht, Hals- und Dekolletébereich.

Angewendet kann das sehr ergiebige Serum unter Make-up, pur oder als Cremeunterlage. Als optimale Pflegeergänzung bietet sich die emulgatorfreie Sebum-Plus-Aufbaucreme an. Hier ergänzen zusätzlich sebumgleiche Wirkstoffe den natürlichen Hautschutz für ein perfektes Pflegeergebnis.

Mehr Info:

‚www.badestrand-kosmetik.de‘

‚www.altershaut.info‘

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Badestrand Kosmetik GmbH

Herr Richard Jung

An der Ahlmühle 11

76831 Ilbesheim

Deutschland

fon ..: 0634134830

fax ..: 06341348323

web ..: https://www.badestrand-kosmetik.de

email : bio@badestrand-kosmetik.de

Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.



