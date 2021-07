Schönheit mit Schalom – Heilung jüdisch-deutscher Wunden

Christiane Leimbach will mit „Schönheit mit Schalom“ beim Heilen eines alten, aber immer noch aktuellen Traumas zu helfen.

Das Ziel dieses Buch ist es, den Lesern dabei zu helfen, das Trauma des Holocaust im jüdischen Messias zu überwinden und zu heilen. Auch offene und verborgene deutsche Schuld wird benannt, aber auch Möglichkeiten zu ihrer Überwindung werden offengelegt. Obwohl der Holocaust im letzten Jahrhundert stattgefunden hat und theoretisch zwischen Juden und anderen Religionen in Deutschland keine Probleme bestehen sollten, kann man auch heute noch Spannungen spüren. Vorurteile gegen Juden gibt es jede Menge. Doch meist basieren dieses auf einen Mangel an Wissen über das Leben und den Glauben von Juden. Die Wunden sitzen tief – und die Autorin will mit ihrem Buch einen Beitrag dazu leisten, diese Wunden heilen zu lassen.

Das Buch „Schönheit mit Schalom“ von Christiane Leimbach will aber noch mehr Facetten des Lebens öffnen, weil der Holocaust nicht die endgültige Entscheidung Gottes über Juden ist. Durch Lebensfreude, Genuss, Versöhnung und Vergebung und Liebe kann eine ganzheitliche Heilung erfolgen und Schönheit genossen und erlebt werden.

Die innere Heilung der jüdisch-deutschen Beziehungen liegt der Autorin Christiane Leimbach sehr am Herzen. Sie ist gelernte Juristin und leitet seit 2005 Star-Cross Entertainment. Hierüber bietet sie Stadtführungen zu jüdisch-christlichen Orten an und publiziert sowohl per Print, Podcast als auch im Internet über jüdisch-christliche Themen. Außerdem organisiert sie jüdisch-christliche Feste.

"Schönheit mit Schalom" von Christiane Leimbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29003-7 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

