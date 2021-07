Schon mal etwas vom Aztekenofen gehört?

Aztekenofen – Diese traditionell mexikanischen Öfen unterscheiden sich von gewöhnlichen Terrassenöfen durch ihre bauchige Form, den kurzen Kaminabzug sowie die bunten Farben.

Stellen sie sich vor, sie sitzen mit ihrem Partner oder Partnerin oder Freunden an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder im Garten. Die Sonne geht am Horizont unter und im Aztekenofen knistert ein Feuer.

Ein Aztekenofen ist ein ca. 0.75 – 1.00 Meter große, mobil aufstellbarer Ofen, der unten aus einer kugelförmigen Feuerkammer mit einer breiten Öffnung besteht und sich nach oben zu einem zylinderförmigen und kaminartigen Schornstein verjüngt. Der klassische Aztekenofen wird dabei aus unterschiedlichen, feuerfesten Materialien gefertigt. Heute erfreut ein Aztekenofen Sie vor allem als dekoratives Gartenaccessoire, als stimmungsvolle Illumination oder Wärmequelle an kühlen Gartenabenden. Optional bietet er Ihnen sogar auch eine Grillmöglichkeit. Ein wesentlicher Vorteil des Ofens besteht in der Sicherheit gegenüber offenen Feuerstellen, wie etwa Feuerschalen oder Feuerkörben. Diese sind windanfällig sind und es kann schnell ein Übergreifen der Flammen bzw. ein unangenehmes Verwehen der Asche passieren. Beim Aztekenofen brennt dagegen das Feuer in der Brennkammer geschützt und kontrolliert ab. Neben dem dekorativen Effekt besteht ein weiterer Vorteil dieser Ofenbauweise in den wärmespeichernden Eigenschaften des Fertigungsmaterials.

Weitere Infos zu Aztekenöfen unter: https://kaminofen-test.bernaunet.eu/aztekenofen/

