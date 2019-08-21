  • SCHRAMM liefert 6×4-Meter-Edelstahlkabine an BASF für prozessnahe Analytik

    SCHRAMM liefert BASF eine der größten Edelstahlkabinen der ESB-Serie: sechs mal vier Meter, isoliert, mit präziser Temperaturführung für prozessnahe Analytik.

    BildFrankfurt am Main / Lauterbach, Dezember 2025 – BASF erhält von der SCHRAMM GmbH eine isolierte Edelstahlkabine der Serie ESB mit sechs Metern Länge und vier Metern Breite. Die Konstruktion zählt zu den größten Kabinen dieser Baureihe. SCHRAMM gehört bundesweit zu den wenigen Herstellern, die Anlagen dieser Dimension in Edelstahl planen und fertigen.

    Der Aufbau besteht aus einer doppelschaligen Edelstahlkonstruktion mit Mineralwoll-Isolierung. Damit entstehen stabile Temperaturzonen für den Einsatz sensibler Mess- und Analysegeräte. Rohrdurchführungen im Dach und in den Seitenwänden ermöglichen die optimierte Einbindung in bestehende Leitungssysteme. Die resultierenden kurzen Leitungswege verbessern die Aussagekraft der Messwerte.

    Im Innenraum befinden sich getrennte Temperaturkammern für Anwendungen bis über 100 Grad Celsius. Dadurch lassen sich Geräte unter konstanten Bedingungen betreiben, was für die Zuverlässigkeit prozessnaher Analytik relevant ist.

    Die Lieferung erfolgt als genehmigungspflichtiger Sondertransport. Die Kabine wird am Standort Lauterbach vollständig geprüft und vorkonfiguriert. Dadurch entfällt eine aufwändige Montage vor Ort.

    „Die Größe, die Temperaturführung und die Vielzahl an Prozessschnittstellen machen das Projekt anspruchsvoll. „Unsere Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung solcher Kabinen war dafür entscheidend“, erklärt Markus Tacke aus der Geschäftsführung der SCHRAMM GmbH.

    SCHRAMM bietet Chemieunternehmen, Laboren und Betreibern prozessnaher Anlagen individuelle Lösungen für Spezialkabinen und Einhausungen diverser Größen.

    Über die Schramm GmbH
    Die SCHRAMM GmbH wurde 1947 gegründet und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt am Main und Lauterbach in Hessen. Als zertifizierter Lieferant internationaler Konzerne fertigt das Unternehmen Schaltschranksysteme aus GFK, Edelstahl und Aluminium sowie Industrieheizungen und Blechverarbeitungslösungen. Mit technischer Beratung, hoher Fertigungstiefe und verlässlichen Qualitätsstandards unterstützt SCHRAMM Kunden aus Industrie und Kommunen bei anspruchsvollen Projekten. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.schramm-gmbh.de

