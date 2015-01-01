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Schülerinnen und Schüler entwickeln Ideen für eine nachhaltige Zukunft – bundesweit
Am 23. September 2026 werden Kinder und Jugendliche zu Zukunftsgestaltern: Bei der Dritten Regenwald-Konferenz entwickeln sie konkrete Ideen für eine nachhaltige Welt.
Nicht nur zuhören, sondern handeln: Abenteuer Regenwald lädt Kinder und Jugendliche zur dritten Regenwald-Konferenz unter dem Motto „Dein Tag für den Planeten“ ein.
Am 23. September 2026 kommen rund 200 Schülerinnen und Schüler in der HafenCity Universität Hamburg zusammen – zeitgleich zum Extremwetterkongress für die „Erwachsenen“. Auf der Dritten Regenwald-Konferenz entwickeln junge Menschen eigene Ideen: für den Regenwald- und Klimaschutz, für ihre Zukunft. „Junge Menschen warten nicht darauf, dass Erwachsene die Welt retten. Sie wollen selbst handeln – und genau dafür schaffen wir den Raum“, sagt Kathrin Grau, Gründerin von Abenteuer Regenwald e.V.
Bundesweites Netzwerk junger Menschen
Der Hamburger Umweltbildungsverein ist Veranstalter der Kinder- und Jugendkonferenz mit bis zu 1000 Schülerinnen und Schülern vor Ort und an verschiedenen Satellitenstandorten in ganz Deutschland, die per Livestream zugeschaltet sind. Das sind unter anderem das Klimahaus Bremerhaven, das Naturkundemuseum Bayern mit BIOTOPIA Lab in München, die LI-Zooschule bei Hagenbeck, das Senckenberg-Museum in Görlitz, das Ökohaus Rostock sowie das Kindermuseum Nürnberg. Über Live-Schaltungen, gemeinsame Aktionen und den Austausch eigener Ideen entsteht an diesem Tag ein bundesweites Netzwerk junger Menschen, die sich aktiv mit der Zukunft unseres Planeten auseinandersetzen.
Zugang zu aktueller Forschung
Damit eigene Ideen auf einer fundierten Grundlage entstehen können, bietet die Konferenz direkten Zugang zur aktuellen Forschung. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Regenwald-, Arten- und Klimaschutz geben Einblicke in ihre Arbeit und diskutieren mit den Teilnehmenden über Herausforderungen und Lösungsansätze. Dabei stehen die Fragen und Perspektiven der Kinder und Jugendlichen ausdrücklich im Mittelpunkt.
Selbst aktiv werden
An Mitmachstationen werden die Heranwachsenden selbst aktiv – und in praxisnahen Workshops entwickeln sie konkrete Ideen für eine nachhaltige Zukunft. Organisiert werden diese Angebote von renommierten Partnern wie dem Max-Planck-Instituten Jena/Mainz, dem Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels mit dem Museum der Natur Hamburg, Rettet den Regenwald e. V., Jane Goodall Institut Deutschland und Loki Schmidt Stiftung. In den Workshops diskutieren die jungen Menschen Handlungsmöglichkeiten, entwerfen Lösungsansätze und überlegen, wie Veränderungen im eigenen Umfeld angestoßen werden können. Die Ergebnisse präsentieren sie anschließend im Abschlussplenum vor allen Teilnehmenden.
Gefördert wird die Dritte Regenwald-Konferenz vom Perlenfonds der Joachim Herz Stiftung und der NUE aus Erträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie.
Dritte Regenwald-Konferenz – Dein Tag für den Planeten
Zeit: 23. September von 8:45 – 15.30 Uhr
Ort: HafenCity Universität (HCU), Henning-Voscherau-Platz 1, 20457 Hamburg
Moderierter Livestream verfügbar
Weitere Informationen unter: www.abenteuer-regenwald.de/konferenz
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Abenteuer Regenwald
Frau Kathrin Grau
Hölderlinstraße 22a
22607 Hamburg
Deutschland
fon ..: 040 – 228 63 552
web ..: https://www.abenteuer-regenwald.de/
email : kathrin@abenteuer-regenwald.de
Abenteuer Regenwald e.V. macht Kinder und Jugendliche zu informierten Mitgestalterinnen und Mitgestaltern einer nachhaltigen Zukunft – durch altersgerechte Umweltbildung, Unterrichtsmaterialien und Projekttage an Schulen vermittelt der Verein Wissen über Regenwälder, Klima und Artenvielfalt und befähigt junge Menschen, eigene Entscheidungen zu treffen und sich aktiv in gesellschaftliche Zukunftsfragen einzubringen. 2024 initiierte der Verein die erste bundesweite Regenwaldkonferenz für Kinder und Jugendliche – ein Meilenstein in der Umweltbildung junger Menschen.
Pressekontakt:
Abenteuer Regenwald
Frau Kathrin Grau
Hölderlinstraße 22 A
22607 Hamburg
fon ..: 040 – 228 63 552
email : michaela@abenteuer-regenwald.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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