  • Schülerinnen und Schüler entwickeln Ideen für eine nachhaltige Zukunft – bundesweit

    Am 23. September 2026 werden Kinder und Jugendliche zu Zukunftsgestaltern: Bei der Dritten Regenwald-Konferenz entwickeln sie konkrete Ideen für eine nachhaltige Welt.

    BildNicht nur zuhören, sondern handeln: Abenteuer Regenwald lädt Kinder und Jugendliche zur dritten Regenwald-Konferenz unter dem Motto „Dein Tag für den Planeten“ ein.

    Am 23. September 2026 kommen rund 200 Schülerinnen und Schüler in der HafenCity Universität Hamburg zusammen – zeitgleich zum Extremwetterkongress für die „Erwachsenen“. Auf der Dritten Regenwald-Konferenz entwickeln junge Menschen eigene Ideen: für den Regenwald- und Klimaschutz, für ihre Zukunft. „Junge Menschen warten nicht darauf, dass Erwachsene die Welt retten. Sie wollen selbst handeln – und genau dafür schaffen wir den Raum“, sagt Kathrin Grau, Gründerin von Abenteuer Regenwald e.V.

    Bundesweites Netzwerk junger Menschen

    Der Hamburger Umweltbildungsverein ist Veranstalter der Kinder- und Jugendkonferenz mit bis zu 1000 Schülerinnen und Schülern vor Ort und an verschiedenen Satellitenstandorten in ganz Deutschland, die per Livestream zugeschaltet sind. Das sind unter anderem das Klimahaus Bremerhaven, das Naturkundemuseum Bayern mit BIOTOPIA Lab in München, die LI-Zooschule bei Hagenbeck, das Senckenberg-Museum in Görlitz, das Ökohaus Rostock sowie das Kindermuseum Nürnberg. Über Live-Schaltungen, gemeinsame Aktionen und den Austausch eigener Ideen entsteht an diesem Tag ein bundesweites Netzwerk junger Menschen, die sich aktiv mit der Zukunft unseres Planeten auseinandersetzen.

    Zugang zu aktueller Forschung

    Damit eigene Ideen auf einer fundierten Grundlage entstehen können, bietet die Konferenz direkten Zugang zur aktuellen Forschung. Expertinnen und Experten aus den Bereichen Regenwald-, Arten- und Klimaschutz geben Einblicke in ihre Arbeit und diskutieren mit den Teilnehmenden über Herausforderungen und Lösungsansätze. Dabei stehen die Fragen und Perspektiven der Kinder und Jugendlichen ausdrücklich im Mittelpunkt.

    Selbst aktiv werden

    An Mitmachstationen werden die Heranwachsenden selbst aktiv – und in praxisnahen Workshops entwickeln sie konkrete Ideen für eine nachhaltige Zukunft. Organisiert werden diese Angebote von renommierten Partnern wie dem Max-Planck-Instituten Jena/Mainz, dem Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels mit dem Museum der Natur Hamburg, Rettet den Regenwald e. V., Jane Goodall Institut Deutschland und Loki Schmidt Stiftung. In den Workshops diskutieren die jungen Menschen Handlungsmöglichkeiten, entwerfen Lösungsansätze und überlegen, wie Veränderungen im eigenen Umfeld angestoßen werden können. Die Ergebnisse präsentieren sie anschließend im Abschlussplenum vor allen Teilnehmenden.

    Gefördert wird die Dritte Regenwald-Konferenz vom Perlenfonds der Joachim Herz Stiftung und der NUE aus Erträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie.

    Dritte Regenwald-Konferenz – Dein Tag für den Planeten
    Zeit: 23. September von 8:45 – 15.30 Uhr
    Ort: HafenCity Universität (HCU), Henning-Voscherau-Platz 1, 20457 Hamburg
    Moderierter Livestream verfügbar

    Weitere Informationen unter: www.abenteuer-regenwald.de/konferenz

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Abenteuer Regenwald
    Frau Kathrin Grau
    Hölderlinstraße 22a
    22607 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 – 228 63 552
    web ..: https://www.abenteuer-regenwald.de/
    email : kathrin@abenteuer-regenwald.de

    Abenteuer Regenwald e.V. macht Kinder und Jugendliche zu informierten Mitgestalterinnen und Mitgestaltern einer nachhaltigen Zukunft – durch altersgerechte Umweltbildung, Unterrichtsmaterialien und Projekttage an Schulen vermittelt der Verein Wissen über Regenwälder, Klima und Artenvielfalt und befähigt junge Menschen, eigene Entscheidungen zu treffen und sich aktiv in gesellschaftliche Zukunftsfragen einzubringen. 2024 initiierte der Verein die erste bundesweite Regenwaldkonferenz für Kinder und Jugendliche – ein Meilenstein in der Umweltbildung junger Menschen.

    Pressekontakt:

    Abenteuer Regenwald
    Frau Kathrin Grau
    Hölderlinstraße 22 A
    22607 Hamburg

    fon ..: 040 – 228 63 552
    email : michaela@abenteuer-regenwald.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Zukunftstag in Brandenburg: Schülerinnen und Schüler blicken in die fesselnde Welt von Netzbetreiber E.DIS
      Zahlreiche junge Menschen informierten sich über die Arbeit bei E.DIS. Netzbetreiber ermöglicht Zukunftstag in Brandenburg. Weitere Infos zu Ausbildung und Karriere bei E.DIS unter: www.e-dis.de....

    2. 85 Schülerinnen und Schüler kamen am Tag der Gebäudetechnik NRW zur Berns Gruppe
      Spannende Ausbildungsberufe mit Zukunft: Darüber konnten sich die Schüler/-innen aus Kleve informieren am Tag der Gebäudetechnik NRW bei der Berns Gruppe. Das Interesse war auch in diesem Jahr groß....

    3. #RNR20: LV 1871 geht bundesweit auf Tour für den Vertrieb der Zukunft
      Nach dem großen Erfolg der Webdays setzt die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) ihr Engagement zur digitalen Kommunikation im Vertrieb jetzt mit den Rock'N'Road Shows fort....

    4. Swissfeel setzt auf Nachwuchsförderung: Junge Techniker entwickeln nachhaltige Lösungen für die Hotellerie
      Der Anbieter voll waschbarer Matratzensysteme startete ein neues Projekt zur Senkung von Kosten durch nachhaltige Technologien. Ziel ist auch die langfristige Integrierung von Nachwuchsfachkräften....

    5. Revolutionäre Ideen für die Zukunft: OnlyOneFuture.de startet globalen Ideenreport im Herbst 2025
      Das innovative Projekt OnlyOneFuture.de kündigt für Herbst 2025 die erstmalige Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Ideenreports an....

    6. Frische Ideen für Mitarbeitendengesundheit: EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen investiert in die Zukunft
      EUPD Research zeichnet Regionalgesellschaft des EDEKA-Verbundes mit Sitz in Rottendorf als "Gesunden Arbeitgeber" aus...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.