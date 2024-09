85 Schülerinnen und Schüler kamen am Tag der Gebäudetechnik NRW zur Berns Gruppe

Spannende Ausbildungsberufe mit Zukunft: Darüber konnten sich die Schüler/-innen aus Kleve informieren am Tag der Gebäudetechnik NRW bei der Berns Gruppe. Das Interesse war auch in diesem Jahr groß.

Kleve: Mit dem Berns-Shuttle oder zu Fuß im Rahmen des Wandertages kamen die Schülerinnen und Schüler bei der Berns Gruppe an. Sie kamen unter anderem von der Gesamtschule am Forstgarten, von der Joseph-Beuys-Gesamtschule Kleve und von der Karl-Kisters-Realschule Kleve und nutzten die Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsberufe der technischen Gebäudeausrüstung, kurz TGA, kennen zu lernen. An unterschiedlichen Stationen erklärten ihnen die Azubis der Berns Gruppe ihre Berufe anschaulich. Es gab viele Fragen und Interesse an den technischen Berufen und auch die Möglichkeit, sein eigenes handwerkliches Geschick auszuprobieren oder unter Beweis zu stellen.

Den Tag der Gebäudetechnik NRW hat der Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung Nordrhein-Westfalen (ITGA NRW) ins Leben gerufen. Die Berns Gruppe aus Kleve gehört auch in diesem Jahr zu den teilnehmenden Betrieben. „Der Tag ist eine gute Gelegenheit für Interessierte einmal in das Unternehmen hineinzuschnuppern und sich über die vielfältigen Berufschancen zu informieren“, sagt Marketingleiterin Alena Korn, die diesen Tag mit ihrem Team organisiert hatte. „Auf diese Weise erhalten sie einen spannenden Einblick ins Unternehmen, wie das in dieser Form nur an diesem Tag möglich ist.“ Das Konzept kommt an: „Viele Auszubildende der letzten Jahre haben die Berns Gruppe am Tag der Gebäudetechnik kennengelernt.“

Vielseitige Berufe der TGA-Branche kennen lernen

Die Berns Gruppe präsentierte vier beliebte Ausbildungsberufe: Anlagenmechaniker/-in SHK, Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik, Mechatroniker/-in für Kälte- und Klimatechnik und Technische Systemplaner/-in Fachrichtung Versorgungstechnik. In diesen Berufen bildet das Unternehmen seit vielen Jahren erfolgreich aus. „Es sind alles am Arbeitsmarkt gefragte Berufe mit guten Zukunftsaussichten,“ sagt Alena Korn.

Beitrag zu Klimaschutz und Gebäudeautomation (smart Building) leisten

Denn alle Berufe haben gemeinsam, dass die Azubis in einer Branche mit guten Zukunftsperspektiven arbeiten und aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Digitalisierung im Gebäudesektor leisten können, Stichwort smart Building. „Mit unserer Unternehmensgruppe arbeiten wir mit unseren über 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem modernen und spannenden Aufgabenfeld. Schon heute leisten wir mit unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Denn Themen wie Energieeffizienz, Gebäudeautomation und die damit verbundene CO2-Einsparung sind zentrale Themen, die uns zwar fordern. Diese Herausforderungen können wir aber nachhaltig lösen“, erklärt Geschäftsführer Jan Vierboom.

Ausbildung bei der Berns Gruppe: Erfahrener und ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Berns ist ein erfahrener, geschätzter und ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. In diesem Jahr erhielt das Unternehmen das Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit für seine Leistungen in diesem Bereich verliehen. Die duale Berufsausbildung junger Menschen genießt bei der Berns Gruppe seit ihrer Gründung in den 1960er Jahren einen hohen Stellenwert. Und auch nach der Ausbildung gibt es bei der Berns Gruppe viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren. Von einzelnen Fortbildungen bis hin zu einem anschließenden Studium ist alles möglich. „Wer möchte kann sich in der Gebäudetechnik auf jeden Fall eine gute und sichere berufliche Zukunft aufbauen“, so Jan Vierboom.

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Projekten und Leistungen gibt es im Internet: www.berns-gruppe.de. Mehr zu offenen Stellen, Ausbildungs- und Praktikumsplätzen unter: www.berns-gruppe.de/karriere/

