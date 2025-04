Schulden sind Chefsache – Neumarkter Experte Tibor Bauer startet innovative Schuldenprävention für Unternehmen

Neumarkter Experte Tibor Bauer alias Mr. Schufa unterstützt Firmen, finanzielle Probleme von Mitarbeitern früh zu erkennen und präventiv zu lösen um Ausfälle im Betrieb zu vermeiden.

Neumarkt, 02. April 2025 – Wenn Mitarbeiter durch finanzielle Sorgen belastet sind, leidet auch die Produktivität des Unternehmens. Stress, Fehlzeiten und psychische Erkrankungen gehören zu den drastischen Folgen, die Arbeitgeber jährlich Unsummen kosten. Tibor Bauer, bekannt als „Mr. Schufa“, setzt genau hier an und startet eine innovative Präventionsinitiative, die Unternehmen hilft, finanzielle Probleme ihrer Mitarbeiter frühzeitig zu erkennen und effektiv zu lösen.

Seit über zwei Jahren ist Tibor Bauer unter dem Namen „Mr. Schufa“ der führende TikTok-Influencer im deutschsprachigen Raum rund um die Themen Schufa, Schulden und Insolvenzen. Mit inzwischen über 180.000 Followern auf TikTok und regelmäßigen Aufrufen im sechsstelligen Bereich genießt er höchste Anerkennung und ist als gefragter Experte etabliert. Doch Bauer belässt es nicht bei Social Media – er möchte das tabuisierte Thema Schulden direkt in die Unternehmen tragen. Bauer erreicht in einem Jahr mit über 50 Millionen Videoaufrufen über 17 Millionen Menschen in Deutschland.

„Viele Mitarbeiter haben Angst, über ihre finanziellen Probleme zu sprechen, und Arbeitgeber bemerken erst spät, dass diese Schwierigkeiten existieren. Genau diese Stigmatisierung sorgt dafür, dass Hilfe oft erst viel zu spät ankommt“, erklärt Bauer. Mit seiner neuen Firma bietet er gezielte Schulungen und Beratungen für Führungskräfte und Personalabteilungen an, um das Thema Schuldenbewältigung offen und sensibel anzusprechen.

Auch selbst betroffene Mitarbeiter profitieren von Bauers arbeit, denn gerade für sie sind Gespräche und Aufklärung in Sachen Schulden oft lebensnotwendig.

Die Besonderheit von Bauers Ansatz liegt in seiner Praxisnähe und Empathie. Als erfahrener Redner – ausgezeichnet unter anderem mit dem Excellence Award des 20. Internationalen Speaker-Slams – kombiniert er fundiertes Fachwissen mit realen Einblicken in die Lebenswelt betroffener Mitarbeiter. Seine Schulungen zeigen klare Wege auf, um finanzielle Probleme präventiv zu identifizieren und nachhaltig zu lösen.

„Unternehmen, die ihren Mitarbeitern frühzeitig Unterstützung bieten, profitieren mehrfach. Die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, Fehlzeiten verringern sich und die Produktivität nimmt deutlich zu“, so Bauer weiter. Seine neue Präventionsinitiative soll insbesondere Unternehmen helfen, Mitarbeiter langfristig gesund und leistungsfähig zu halten.

Firmen, die Bauers Expertise nutzen möchten, können ab sofort Termine für Erstgespräche vereinbaren. Bauer setzt auf individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen – ein Konzept, das nicht nur den betroffenen Mitarbeitern zugutekommt, sondern sich auch nachhaltig wirtschaftlich rechnet.

