Schule geht auch anders! Im Schüleraustausch modernes Lernen erleben an Schulen in Kanada & Down Under

In 10 Live-Online-Veranstaltungen vom 31.10.-4.11. erfahren Schüler und Eltern, wie modernes Lernen in Kanada und Down Under funktioniert mit moderner Ausstattung, tollen Kursen & Freizeitangeboten

Wer Schule mal anders erleben möchte im Schüleraustausch, kann sich über die vielen Besonderheiten der Highschools in Kanada, Australien und Neuseeland informieren. Verglichen mit Deutschland sind die Schulsysteme im Ausland von moderner Ausstattung der Klassen-, Fach- und Sporträume, neuster Computertechnik sowie besonderen Lern- und pädagogisch begleiteten Freizeitangeboten geprägt. Neben den traditionellen Schulfächern bieten die Schulen zahlreiche außergewöhnliche Kursangebote mit hohem Spaßfaktor, die es in Deutschland so nicht gibt. Dazu zählen unter anderem Technologie-Kurse wie Digital oder Game Design, Handwerk (z.B. KFZ), Business Management, Modedesign, Ernährung, Umweltschutz, Recht oder Journalismus. Besondere Sportakademien und Kurse – je nach Region und Schule – runden das schulische Angebot ab. Dazu zählen u.a. Eishockey, Golfen, Ski, Surfen, Rafting, Tanzen und das in Kanada beliebte „Outdoor Education“.

Live-Online-Veranstaltungen vom 31.10. bis 4.11.2023 zum Schüleraustausch

Vom 31. Oktober bis 4. November lädt MyStudyChoice aus Bonn zu zehn Online-Informationsveranstaltungen ein. Dann bieten live per Video-Schaltung Beauftragte der Schulen und Schulbezirke aus Kanada, Australien und Neuseeland Einblicke in die Besonderheiten ihrer Schulen. Sie stellen ihre internationalen Programme sowohl an öffentlichen als auch privaten Schulen vor. Sie beschreiben auch die besonderen Ausstattungen ihrer Schulen und welche spannenden Kurse sie anbieten.

Alle Termine finden Jugendliche und ihre Eltern auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sie sich für eine oder mehrere Online-Veranstaltungen anmelden und erhalten danach den Zugangslink. Die einzelnen kostenlosen Zoom-Meetings dauern etwa 30 bis 40 Minuten.

Alle MyStudyChoice-Termine zum Schüleraustausch vom 31.10. bis 4.11.2023

Dienstag, 31.10.2023:

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2024/25 in Kanada, Neuseeland & Australien: Auslandsschulzeit clever organisiert – Wohin soll es gehen? Wie lang? An welche Schule? Sind auch drei Monate möglich? Wann ist die beste Zeit für eine Auslandsschulzeit? Wie bewerben? Wie sieht es mit den Kosten aus?

18:15 Internat/Privatschule in Kanada? Die Merrick Prep School in Ontario zeigt, wie erfolgreiches Lernen funktioniert.

Mittwoch, 01.11.2023: Schulen aus Kanada

17:00 Go East or West? Kingston am St. Lawrence Strom vs. Golden Hills nahe Calgary und den Rockies.

18:00 Viel Abwechslung! Egal ob in der Großstadt Calgary oder im Cowichan Valley/ Vancouver Island!

19:00 Westcoast Feeling erleben auf Gulf Island/Vancouver Island & in Coquitlam bei Vancouver.

Donnerstag, 02.11.2023: Noch mehr Schulen aus Kanada

18:00 Wo soll es hingehen? In die Outdoor Region Okanagan Valley oder auf die Trauminsel Vancouver Island?

19:00 Westkanada erleben in New Westminster/Vancouver & Vernon/Okanagan Valley, British Columbia.

20:00 Eine Outdoor-Region oder lieber eine Traumstadt am Pazifik? Comox Valley/Vancouver Island und Burnaby/Vancouver im Vergleich.

Samstag, 04.11.2023: Schulen aus Neuseeland und Australien stellen sich vor

09:00 Auf ans andere Ende der Welt! Spannende Schulen der Nordinsel Neuseelands stellen sich vor.

10:15 Schulen an den schönsten Stränden Australiens im Sunshine State Queensland.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Die Teilnahme an allen Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Erforderlich ist jedoch eine vorherige Anmeldung auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen/onlineanmeldung. Danach erhalten Angemeldete einen Einladungslink, mit dem sie dem jeweiligen Zoom-Meeting beitreten. Der Besuch verschiedener Veranstaltungen ist möglich.

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion notwendig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de.



