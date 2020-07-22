  • Schultheiß Projektentwicklung AG startet mit Änderungen in Vorstand und Aufsichtsrat ins neue Jahr

    Die Schultheiß Projektentwicklung AG startet mit Prof. Dr. Roland Fleck als neuem Aufsichtsratsvorsitzenden ins Jahr 2026.

    BildProf. Dr. Roland Fleck übernimmt das Amt von Dr. Günther Beckstein, Bayerischer Ministerpräsident a. D., der zum Jahresende 2025 ebenso wie Dr. Peter Pluschke aus dem Kontrollgremium des Nürnberger Projektentwicklers ausschied. Eigeninitiativ verließ zudem der Technische Vorstand Frank Weber das Unternehmen.

    Für das Jahr 2026 hat die Schultheiß Projektentwicklung AG eine strategische Wachstumsphase mit einer Umsatzprognose von 150 bis 250 Mio. Euro angekündigt. Dies bestreitet Sie mit neu aufgestelltem Leitungs- und Kontrollgremium.

    Aufsichtsrat künftig sechsköpfig

    Der Aufsichtsrat des Nürnberger Projektentwicklers hat sich mit dem Jahreswechsel von bisher acht Personen auf sechs verkleinert. Der langjährige Vorsitzende Dr. Günther Beckstein, Bayerischer Ministerpräsident a. D., legte sein Mandat aus Altersgründen nieder, ebenso verließ der frühere Referent für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg Dr. Peter Pluschke den Aufsichtsrat.

    Prof. Dr. Roland Fleck neuer Aufsichtsratsvorsitzender

    Zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums wurde Prof. Dr. Roland Fleck gewählt, der sein Aufsichtsratsmandat seit April 2024 innehat. Zuvor war er u.a. als Geschäftsführer der NürnbergMesse GmbH sowie als Berufsmäßiger Stadtrat und Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg tätig. In seiner neuen Funktion wird er gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Kerstin Böhm sowie den weiteren Aufsichtsratsmitgliedern Prof. Dr. Siegfried Balleis, Roland Burgis, Gerald Raschke und Alexandra Schultheiß die strategische Weiterentwicklung der Schultheiß Projektentwicklung AG begleiten.

    Dank an Dr. Günther Beckstein und Dr. Peter Pluschke

    „Wir freuen uns über die Wahl von Prof. Dr. Roland Fleck zum Vorsitzenden unseres Aufsichtsrats und wünschen ihm viel Erfolg in seinem neuen Amt“, gratuliert Dr. Hermann Ruttmann, Vorstandsvorsitzender der Schultheiß Projektentwicklung AG. „Zugleich bedanken wir uns für die langjährige Unterstützung bei Dr. Beckstein, der uns nicht nur mit enormer fachlicher Expertise, sondern auch mit seiner Erfahrung und Persönlichkeit enorm bereichert hat. Gleiches gilt für Dr. Peter Pluschke, der knapp vier Jahre lang ein geschätzter Teil unseres Aufsichtsrats war.“

    Frank Weber verlässt Vorstand

    In der Führungsebene der Schultheiß Projektentwicklung AG gab es zum Jahresausklang ebenfalls eine Veränderung: Nach mehr als 14 Jahren im Unternehmen hat der Technische Vorstand Frank Weber auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen. Dr. Patrick Schwenteck, der bisherige Vorstandsreferent des Bereichs Technik, hat zum 01.12.2025 die Leitung des Fachbereichs Technik als Prokurist übernommen. Der Vorstand setzt sich aus den verbleibenden drei Mitgliedern Dr. Hermann Ruttmann (Vorsitz), Dr. Matthias Schindler und Thomas Werner zusammen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Schultheiß Projektentwicklung AG
    Michaela Spath
    Großreuther Straße 70
    90425 Nürnberg
    Deutschland

    fon ..: 091193425150
    web ..: https://www.schultheiss-projekt.de
    email : msp@schultheiss-projekt.de

    Die Schultheiß Projektentwicklung AG mit Sitz in Nürnberg ist seit vielen Jahren in der Entwicklung, Planung und Realisierung von Wohnbauprojekten tätig. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Wohnkonzepten, kommunalen Entwicklungsmaßnahmen sowie hochwertigen Wohnimmobilien in Bayern und darüber hinaus.

