Schutzdach für Karahantepe

Erhalt eines neolithischen Kulturerbes in Türkiye

Über Jahrtausende lag Karahantepe verborgen unter der Erde – eine Stätte, die von den ersten Siedlungen und beeindruckenden Bauwerken der Menschheitsgeschichte erzählt. Ein modernes Dach wird die uralten Ruinen in Zukunft schützen. Mit seiner geschwungenen Form soll es sich der Landschaft anpassen und die historischen Überreste vor Wind und Wetter bewahren. Damit wird die Brücke geschlagen zwischen Vergangenheit und Zukunft und dafür gesorgt, dass dieses bedeutende Erbe erhalten bleibt. Karahantepe ist eine der ältesten archäologischen Stätten der Welt und ein bedeutendes neolithisches Zentrum in der türkischen Provinz Sanliurfa. Die Maßnahme des schützenden Dachs ist Teil des Projekts „Vermächtnis für die Zukunft“, das vom türkischen Kultur- und Tourismusministerium ins Leben gerufen wurde. Ziel des Projekts ist es, Ausgrabungs- und Restaurationsarbeiten ganzjährig voranzutreiben und das kulturelle Erbe des Landes langfristig zu sichern.

Das geplante Schutzdach wird eine Fläche von rund 5.000 Quadratmetern überspannen und die historischen Überreste vor Witterungseinflüssen bewahren. Gezielte Öffnungen werden für eine optimale Belüftung sorgen. Die modulare Bauweise minimiert die Anzahl der Stützpfeiler, um den ästhetischen und funktionalen Anforderungen gerecht zu werden. Zudem bietet die Konstruktion die Möglichkeit, das Dach bei Bedarf zu erweitern, um künftigen Ausgrabungen Rechnung zu tragen.

Karahantepe: Die Geheimnisse prähistorischer Kulturen werden gelüftet

Die Geschichte Karahantepes reicht bis ins 9. Jahrtausend v. Chr. zurück. Die Stätte ist Teil des groß angelegten Tas-Tepeler-Projekts („Steinhügel“), das sich der Erforschung neolithischer Siedlungen in der Region Sanliurfa widmet. In diesem Gebiet entstanden einige der ältesten bekannten festen Siedlungen der Menschheit, in denen monumentale Bauwerke errichtet wurden. Neben Karahantepe zählen auch Göbeklitepe – eine UNESCO-Welterbestätte und eines der frühesten bekannten Monumentalbauwerke – sowie zahlreiche weitere Ausgrabungsstätten wie Sayburç, Sefertepe und Harbetsuvan Tepesi zu den erforschten Arealen.

Die laufenden Arbeiten in Karahantepe haben bereits außergewöhnliche Funde zutage gebracht. Zu den bemerkenswertesten Entdeckungen zählen öffentliche Gebäude mit menschlichen und tierischen Skulpturen sowie monumentale Strukturen, die denen in Göbeklitepe ähneln. Im Sommer 2023 sorgte die Entdeckung einer in Stein gemeißelten Darstellung eines galoppierenden Wildesels für besonderes Aufsehen. Aufgrund seiner herausragenden archäologischen Bedeutung wurde Karahantepe im vergangenen Jahr als eines der neun wichtigsten „Feldforschungs- und Erkundungsprojekte“ beim renommierten Shanghai Archaeology Forum ausgezeichnet.

Mit der Errichtung des Schutzdaches wird ein weiterer Schritt zur nachhaltigen Bewahrung dieses einzigartigen Kulturerbes unternommen – ein bedeutender Beitrag zur Erforschung der Ursprünge menschlicher Zivilisation.

