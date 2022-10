Schutzengel als Glücksbringer zur Geburt

Wunderschöne Geschenkidee zur Geburt eines Kindes: Schmuck aus echtem Gold oder Silber mit individueller Gravur

Mütter beschreiben das Gefühl des Moments, in dem sie ihr Baby das erste Mal im Arm halten, als unendliche Liebe, sehnlichste Erwartung und gleichzeitig tiefste Dankbarkeit. Diesen Augenblick möchten sie für immer festhalten und ihrem Kind etwas Persönliches mitgeben:

Ganz viel Liebe, Lebensfreude und Kraft für den ureigenen Weg. Aber auch eine Erinnerung an diesen wunderbaren Moment, in dem das Baby das Licht der Welt erblickt hat.

Besonders schön ist das in Form von persönlich angefertigtem Schmuck, der den individuellen Namen, das Geburtsdatum und die Geburtszeit des Babys in sich verewigt. Sehr beliebt sind dabei Schutzengel-Motive, die das Kind symbolisch auf seinem Weg begleiten und beschützen sollen. Zum Beispiel ein Babyarmband aus echtem Gold oder ein Schutzengel-Anhänger als Glücksbringer. Je nach Wertigkeit reicht die Legierung dabei von 925/-Sterling Silber, über 333/-, 585/- bis hin zu 750/-Gold, das eine echte Wertanlage darstellt.

Echter Schmuck zur Geburt ist von bleibendem Wert, der nach Belieben getragen oder als Erinnerung im Schmuck-Kästchen aufbewahrt werden kann.

In der Tradition ist es häufig so, dass der frisch gebackene Papa seine Partnerin und Baby mit schönem Schmuck zur Geburt überrascht, um Ihnen zu zeigen, wie glücklich und dankbar er über die Geburt des gemeinsamen Kindes ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Babylike.de / Wolfgang Wenke

Frau Melanie Wenke

In der Grät 12

66687 Wadern

Deutschland

fon ..: 0 68 71 – 50 20 757

web ..: https://babylike.de

email : info@babylike.de

Das Familienunternehmen mit TOP-Bewertungen vertreibt über die Shops www.babylike.de, www.Kinderschmuck-Onlineshop.de und www.Taufgeschenke-Ideen.de persönlich gravierte Schmuckstücke und individuelle Geschenkartikel für ganz besondere Anlässe.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Babylike.de

Frau Melanie Wenke

In der Grät 12

66687 Wadern

fon ..: 0 68 71 – 50 20 757

web ..: https://babylike.de

email : info@babylike.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stressfrei durch den Umzug