Schwabenrocker auf Erfolgskurs

Waschbrett veröffentlicht neues Album: Im LÄNDle ist Mundartrock vom feinsten

Sie zählen zu den erfolgreichsten Schwabenrockern im Land: Waschbrett aus Stuttgart. Acht Jahre nach dem Erstlingsalbum „A Breckele Gold“, schieben die Mannen um Mastermind Steffen Kaupp endlich ihr zweites Album nach: „Im LÄNDle“. Und wie kann es anders sein, wird auch hier mit modernen bluesrockgefärbten Klangbildern und eingängigen Hooklines vom Dasein der Schwaben amüsant und lebenserfahren erzählt. Da heißt es im Reggaerhythmus „Koiner isch perfekt“, um dann aber erdig, bluesig und druckvoll den schwäbischen Star, das „Käpsele“, zu geben. Die Hymne „Im Ländle“ tourt mit sattem Groove durch Regionen der schwäbischen Heimat, während „Spiderman“ knitz das moderne Medienverhalten hinterfragt. Waschbrett kommt dabei nie steif und oberlehrerhaft in die Ohren des Schwabenfreundes, sondern stets mit einem Humor zwischen den Zeilen, dem man abspürt, dass er auch über sich selbst lachen kann. Dabei beeindrucken die zwei Balladen des Albums: Tatsächlich schafft es Waschbrett mit ihnen, dass selbst ein Liebeslied auf schwäbisch, „Mei Leba lang“, kein Instrumentalstück ist und dass durch den Song „No oimol“, der die Erfahrungen von Abschied und Endgültigkeit thematisiert, dem eigenen Herzen dennoch Flügel wachsen.

Waschbretts neues Album „Im LÄNDle“ bringt deliziös zehn satte Schwabensongs mit modernem rockigem Klangbild in die Wohnzimmer. Wie schon das erste Album erscheint auch dieses im Winnender Label D7 und ist auch digital auf allen namhaften online-Portalen erhältlich. Die gewaltige saxophonfreundliche Klang-Philosophie kommt durch fünf waschechte Schwaben zustande: Steffen Kaupp (Gitarre / Gesang), Reiner Äckerle (Keyboards / Gesang), Peter Zisler (Saxophon), Wolfgang Ilg (Bass) und Thommy Keltsch (Drums) Die fünf haben in ihrem bisherigen Musikerleben schon in zahlreichen Bands gespielt und überzeugen auch als Waschbrett mit ihrer unerschöpflichen Spielfreude und Intensität. Weitere Infos bekommt man auf der Homepage der Band: www.waschbrett-bluesrock.de

