Berlin, 15. August 2024 – office-4-sale, einer der führenden Anbieter für geprüfte gebrauchte Büromöbel in Deutschland, bietet ab sofort alle Bürodrehstühle und Besprechungsstühle aus seinem Sortiment versandkostenfrei an – Die Gesamtübersicht aller Aktionsprodukte ist hier zu finden: https://www.office-4-sale.de/versandkostenfrei. Zur Auswahl stehen aktuell rund 130 Bürodrehstuhl-Modelle und über 200 Besprechungsstuhl-Modelle, bei denen bis zu 15% zusätzlicher Maximal-Rabatt im Rahmen von online-Bestellungen genutzt werden kann. Mit fünf bundesweiten Standorten und einer beeindruckenden Gesamtfläche von rund 14.000 Quadratmetern bietet office-4-sale nicht nur eine große Auswahl an hochwertigen Marken-Büromöbeln und Bürostühlen im firmeneigenen Webshop, sondern auch erstklassigen Kundenservice vor Ort.

Gesundheit und Ergonomie im Fokus

In einer Zeit, in der ergonomische Arbeitsplätze immer wichtiger werden, setzt office-4-sale mit seinem Angebot an versandkostenfreien Bürodrehstühlen ein deutliches Zeichen. Die Produktpalette umfasst renommierte Marken wie Haworth, Steelcase und Klöber, die für ihre hochwertigen und ergonomischen Designs bekannt sind. Diese Bürostühle unterstützen eine gesunde Sitzhaltung und tragen zur Reduktion von Rückenbeschwerden bei.

Attraktive Online-Vorteile

Neben der versandkostenfreien Lieferung bietet office-4-sale bei online-Bestellungen bis zu 15% zusätzliche Rabatte. Dieser Preisvorteil macht die hochwertigen Büromöbel noch attraktiver für Unternehmen jeder Größe, die ihre Arbeitsplätze ergonomisch optimieren möchten. Auch der aktuell laufende Super-Sale mit Rabatten von bis zu 80% ist für preisorientierte Einkäufer einen Blick wert.

Bundesweite Präsenz und Nachhaltigkeit

Mit fünf Standorten in Mühlenbeck bei Berlin, Rhein-Main bei Frankfurt, Düsseldorf, Ilsfeld bei Heilbronn und Mittelhessen verfügt office-4-sale über Showrooms und Abhollager auf insgesamt rund 14.000 Quadratmetern. Kunden können die Möbel und Stühle vor Ort besichtigen und direkt mitnehmen. Zudem bietet office-4-sale das LCA-Label für geprüfte gebrauchte Büromöbel und Bürostühle, was die Nachhaltigkeit und Qualität der angebotenen Produkte unterstreicht.

Über office-4-sale

office-4-sale ist einer der führenden Anbieter für gebrauchte, geprüfte Büromöbel in Deutschland. Mit einem breiten Sortiment an hochwertigen Produkten, umfangreichen Serviceleistungen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Branche.

Produktübersicht Bürostühle: https://www.office-4-sale.de/buerostuehle

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

office-4-sale Büromöbel GmbH

Herr Nikolai Kuljasow

Breitenbachstraße 24-29

13509 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 555 7820 0

fax ..: 030 – 555 7820 50

web ..: https://www.office-4-sale.de

email : info@office-4-sale.de

office-4-sale ist seit über 15 Jahren der führende Anbieter für geprüfte gebrauchte Büromöbel, Bürostühle und Bürozubehör in Deutschland. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität bietet das Unternehmen ergonomisch optimale und kosteneffiziente Büroeinrichtungen für Gewerbetreibende, darunter Unternehmen, Start-ups, Bildungseinrichtungen und Behörden. An fünf bundesweiten Standorten auf rund 14.000 Quadratmetern Showrooms und Lagerfläche bietet office-4-sale eine große Auswahl an sofort verfügbaren Büromöbeln. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen wie Sitzmöbelreinigung und Altmöbelmanagement. Durch ein stetig wachsendes Partner-Netzwerk in Deutschland und Europa gewährleistet office-4-sale höchste Qualität und schnelle Verfügbarkeit.

Pressekontakt:

office-4-sale Büromöbel GmbH

Herr Louis Reinsch

Breitenbachstraße 24-29

13509 Berlin

fon ..: 030 – 555 7820 0

email : info@office-4-sale.de

