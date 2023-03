Schwangerschaftsschmuck mit Symbolkraft für selbstbewusste, werdende Mütter

Traditionelle Klangkugel-Halsketten und Bolas unterstützen die Verbindung von Mutter und Kind. Spoo-Design führt sanfte Schmuckstücke für die Schwangerschaft.

Winsen, 23.03.2023 – Traditioneller Schwangerschaftsschmuck wie Bolas, Ketten und Kugeln

Werdende Mütter tragen gern Schwangerschaftsschmuck wie Halsketten mit Klangkugeln, Bolas oder Engelsrufer. Mit dieser bereits aus Indonesien und Mexiko bekannten Tradition senden sie eine deutliche Botschaft an ihre Umwelt: Ich bin schwanger und möchte meinem Kind Schutz und Geborgenheit bieten.

Schwangerschaftsschmuck ist unter vielen Namen bekannt: Engelsrufer, Harmony-Bell, Engelskette, Schwangerschafts-Bola, Harmoniekette oder Schwangerschafts-Kugel, um nur einige zu nennen. Gemein ist ihnen das Äußere: Es handelt sich um klingende Anhänger an einer extra langen Halskette, die bis auf den Bauch hinabreicht.

Die Wirkung von Schwangerschaftsschmuck auf das Kind

Die Kugel gibt bei Bewegung sanfte Geräusche von sich, die durch die Bauchdecke dringen. Da Kinder bereits um die 20. Schwangerschaftswoche Geräusche von außerhalb des Mutterleibs hören können, gewöhnen sie sich an diesen Klang. Der Ton des symbolträchtigen Geburtsschmucks beruhigt das Kind – nicht nur im Mutterleib, sondern auch das Baby nach der Geburt.

Als religiöses oder spirituelles Symbol wird diesen Schmuckstücken außerdem eine besondere Wirkung zugeschrieben: Die Klänge sollen den Schutzengel von Mutter und Kind herbeirufen können. So steht zum Beispiel die Schwangerschafts-Bola besonders für Schutz und Geborgenheit.

Schwangerschaftsschmuck mit hoher Symbolkraft

Die bedeutsame Symbolik des Schwangerschaftsschmucks spiegelt sich in seinen Details wider. Der Onlineshop Spoo-Design bietet die kleinen Klangkugeln in vielen Formen, Farben und Motiven an, die alle ihre eigene Bedeutung haben. Jedes Exemplar des hochwertigen Emaille- oder Silberschmucks wird zu fairen Preisen weltweit versandt.

Die Farben lassen sich nach der farbtherapeutischen Lehre, nach Ansätzen der Energie-Arbeit oder in Bezug auf Chakren betrachten. Ein roter Engelsrufer beispielsweise steht so für positive Eigenschaften wie Optimismus, Mut und Tapferkeit und soll bei Aktivierung die Beziehungen in der Familie verbessern. Die Farbe einer braunen Schwangerschafts-Kugel erinnert an die Natur und vermittelt dadurch ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit.

Spoo-Design bietet auch eine große Auswahl an unterschiedlichen Motiven. Neben typischen Formen der Schwangerschafts-Bola wie Herzen, gibt es im Shop Tiermotive, spirituelle Motive wie Yin und Yang oder Motive rund um das Thema Natur wie Blüten, Blätter oder den Lebensbaum. Neben der persönlichen Bedeutung, welche die werdende Mutter mit diesen Motiven verbindet, schreibt man diesen weiteren Bedeutungen zu. So steht der Lebensbaum etwa für Wachstum und Entwicklung und ist damit eng mit dem heranwachsenden Kind verknüpft.

Schwangerschaftsschmuck – auch für Angehörige eine exquisite Geschenkidee

Viele Frauen, die eine Schwangerschafts-Kugel kaufen möchten, wissen bereits, welche spezifische Bedeutung ihr Engelsrufer haben sollte. Wer unsicher ist oder die Schwangerschafts-Ketten und Bolas einer werdenden Mutter als Geschenk überreichen möchte, wird bei Spoo Design auf Wunsch persönlich und individuell beraten. Möchten auch Sie ein bedeutungsvolles Schmuckstück für die Mutterschaft finden, sehen Sie sich im Shop von Spoo Design um.

Spoo-Design steht für kreativen Silberschmuck (925 Sterling Silber), außergewöhnlichen Motivschmuck, besonderen Modeschmuck, sowie Accessoires und Armbanduren. Die Bestellung im Online-Shop ist bequem und über viele Zahlungsarten möglich. Selbstbewusste Frauen, die mit Schmuck und Mode eine Botschaft senden wollen, sowie jeder, der ein Geschenk für einen geliebten Menschen sucht, findet hier die passende Auswahl. Faire Preise, ausgesuchte Qualität sowie persönliche Beratung tragen ebenfalls zur Beliebtheit des Shops bei.

