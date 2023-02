Keltischer Knoten oder germanische Runen – Vintage Silberschmuck von Spoo-Design

Silberschmuck mit Symbolen, wie keltische Knoten oder germanische Runen, erzählt viel über seinen Träger. Wer solchen Schmuck trägt, demonstriert Individualität und Eigenständigkeit.

Winsen, 15.02.2023 – Besonderer Motivschmuck mit keltischen und germanischen Symbolen

„Wikingerschmuck“ – Was steckt dahinter?

Als „Wikingerschmuck“ bezeichnet man häufig Motivschmuck, der von der keltischen oder nordisch-germanischen Geschichte inspiriert ist. Die Kelten, die sich etwa ab etwa 1200 vor Christus in Mitteleuropa niederließen, waren eine lose Gemeinschaft aus Bauern- und Kriegerstämmen, ähnlich wie die Germanen. Ihr Ursprung liegt allerdings in den russischen Steppen.

Die keltischen Schmiede-Künstler kreierten dekorative Schmuckstücke mit verschiedenen Motiven. Besonders bekannt ist der keltische Knoten, der oft auf Silberschmuck zu finden ist. Aber auch Tiere und Pflanzen waren ein beliebtes Thema. Vor allem Wölfe, Schlangen, Drachen und Vögel aber auch Hunde und Katzen wurden, oft in einer stark abstrahierten Form, als Motiv für Kettenanhänger oder Ohrringe genutzt.

Motivschmuck mit Bedeutung

Symbole waren zur Zeit der Germanen und Kelten oft mit einer bestimmten Botschaft, einem Bekenntnis oder Glauben verknüpft. Sie werden besonders gern als Halskette, Amulett oder Talisman getragen.

Als keltischer Knoten ist ein vielseitiges Flechtmotiv bekannt, das in vielen verschiedenen Varianten vorkommt. Je nach Ausführung, Epoche und Deutung kann der keltische Knoten, auch Triquetta (Dreisamkeit) genannt, zum Beispiel für Erde, Luft und Wasser, für Geburt, Leben und Tod oder aber auch für die Weiblichkeit stehen.

Die Bedeutung des ebenfalls oft zu findenden keltischen Kreuzes bringt auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten mit sich. So kann es sich bei den vier Segmenten um Repräsentanten der Himmelsrichtungen oder der Jahreszeiten handeln. Auch die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft sind mögliche Bedeutungen. Letztendlich weiß der jeweilige Träger des Motivschmucks selbst am besten, was er damit verbindet.

Das perfekte individuelle Geschenk

Nichts drückt mehr Verbundenheit aus als das perfekte Geschenk für einen Menschen zu finden. Ein Schmuckstück, das genau zum Wesen des Trägers passt. Kein Silberschmuck ist dafür besser geeignet als Anhänger mit keltisch-germanischen Motiven. Ob der Lebensbaum, die Gestirne oder Wikinger-Runen, wer eines dieser Schmuckstücke trägt, verbindet seine ganz individuelle Lehre oder Mentalität damit.

Gerade Kettenanhänger oder Armbänder mit diesen Motiven eignen sich oft auch als als Herrenschmuck. Das häufg oxidierte Design in 925 Vintage Silber erinnert bisweilen an echten Antikschmuck und lässt sich auch sehr gut mit Lederbändern kombinieren. Als kleine Geschenkidee für Frauen findet sich bei Spoo-Desin auch ein Angebot an feinen Ohrhängern in hübschen Designs.

Bei Beobachtern wecken die Motive mit den Knoten, Runen, Drachen oder mythologischen Symbolen oft Neugier und den Drang nach der Bedeutung zu fragen. Der Träger des auffälligen Schmucks wirkt automatisch interessanter und ein wenig mystisch, ist doch die Bedeutung der einzelnen Symbole den meisten oft nicht bekannt.

Auf spoo-design.de ausgewählten Motivschmuck finden

Spoo-Design bietet auf seiner Webseite www.spoo-design.de eine große Auswahl an Silberschmuck. Darunter finden sich auch viele Motive der Kelten, Wikinger-Schmuck und nordisch-germanische Schmuckstücke zu fairen Preisen.

Auf Wunsch bietet Spoo-Design auch individuelle Beratungen an, sodass Interessenten ein passendes Stück für sich selbst oder das perfekte Geschenk für Weihnachten, Geburtstage oder andere Anlässe finden können. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spoo Design – Silberschmuck

Frau Sandra Lange

Am Sommersberg 2

29308 Winsen (Aller)

Deutschland

fon ..: 0152-02588766

web ..: https://spoo-design.de/

email : info@spoo-design.de

Spoo-Design steht für kreativen Silberschmuck (925 Sterling Silber), außergewöhnlichen Motivschmuck, besonderen Modeschmuck, sowie Accessoires und Armbanduren. Die Bestellung im Online-Shop ist bequem und über viele Zahlungsarten möglich. Selbstbewusste Frauen, die mit Schmuck und Mode eine Botschaft senden wollen, sowie jeder, der ein Geschenk für einen geliebten Menschen sucht, findet hier die passende Auswahl. Faire Preise, ausgesuchte Qualität sowie persönliche Beratung tragen ebenfalls zur Beliebtheit des Shops bei.

