Schwarzer.com entwickelt zur COVID-19-Eindämmung kundenindividuelle Flüssigkeitspumpen für Desinfektionsmittel

Minipumpen für die Dispensierung von Desinfektionsmitteln können durch spezielles Entwicklungskonzept in Rekordzeit entwickelt und produziert werden.

Essen, 20.05.2020. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Hygiene-Schutzmaßnahmen von hoher Bedeutung. Die in Deutschland beheimatete Schwarzer Precision ( www.Schwarzer.com ) leistet als Hersteller hochpräziser und langlebiger Miniaturpumpen für die Medizin-, Analyse- und Labortechnik einen essenziellen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus und unterstützt Unternehmen in Rekordzeit auch bei der Entwicklung ihrer jeweils speziellen Mikropumpen für die Dispensierung von Desinfektionsmitteln.

Um eine besonders schnelle Produktentwicklung in Zeiten der Coronaviren (Covid-19) zu gewährleisten, hält Schwarzer.com aktuell speziell für Desinfektionsanwendungen seine kleinen Flüssigkeitspumpen auf Lager bereit:

SP 270 EC-LC-L (12 Vdc): max. Volumenstrom 100 ml/min,

SP 570 EC-LC-L (12 Vdc): max. Volumenstrom 300 ml/min.

Diese Hochleistungs-Mikropumpen sind innerhalb von 24 Stunden verfügbar und können nach kurzen Tests weiter individualisiert werden.

Ob andere Versorgungsspannung, höherer Durchfluss, höherer Druck, andere beständige Materialien oder eine längere Lebensdauer – die Schwarzer Precision GmbH + Co. KG in Essen, Deutschland, passt die jeweilige Förderpumpe auf das Desinfektionsgerät des Kunden an. Dank des modularen Baukastensystems und mehr als 50 Jahren Erfahrung als OEM-Mini-Pumpen-Hersteller bei der Entwicklung und Produktion winziger Flügelzellen-Pumpen, Membranpumpen, Mikropumpen, Vakuumpumpen u.a.m., bewältigt Schwarzer.com dies in nur 5 Tagen.

Flüssigkeitspumpen von Schwarzer Precision lassen sich auf Basis ihrer Zuverlässigkeit und ihrer kompakten Größe optimal für Desinfektionsanwendungen einsetzen. Sie fördern die benötigte Dosis an Desinfektionsmitteln punktgenau.

Die Entwicklung passgenauer Miniaturpumpen unterstützt Schwarzer.com mit extrem schnellen Anpassungen und Bemusterungen. Die Serienfertigung ist durch exzellente Qualität und Lieferfähigkeit, die durch stabile Lieferketten und Produktion in Deutschland gesichert – gerade in Zeiten von COVID-19, der Corona-Pandemie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzer Precision GmbH + Co. KG

Herr Stephan Wentker

Am Lichtbogen 7

45141 Essen

Deutschland

fon ..: 020131697-0

web ..: https://www.schwarzer.com

email : info@schwarzer.com

Mikro-Präzisionspumpen für High-End-Anwendungen Schwarzer Precision ist seit 1970 Technologieführer bei der Entwicklung und Fertigung hochpräziser und langlebiger Miniaturpumpen für die Medizin-, Analyse- und Labortechnik. „We care“: Schwarzer Precision steht für hervorragende Qualität und exzellenten Service. Wir pflegen den direkten Kontakt zu unseren Kunden und Geschäftspartnern, um deren spezifische Anforderungen exakt zu verstehen und kompromisslos zu erfüllen. Customizing wird bei uns groß geschrieben: unsere Membranpumpen lassen sich in sämtlichen Parametern gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

=Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.=

Pressekontakt:

Schwarzer Precision GmbH + Co. KG

Herr Stephan Wentker

Am Lichtbogen 7

45141 Essen

fon ..: 020131697-0

web ..: https://www.schwarzer.com

email : info@schwarzer.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mawson Resources schließt öffentliches Angebot von Einheiten in Höhe von 17 Millionen CAD ab