Präzisions-Membranpumpen des Herstellers Schwarzer.com als Lebensretter in der Medizintechnik

Die Kapnometrie ist ein medizintechnisches Messverfahren, um die Atemtätigkeit der Patienten zu überwachen. Im Analysegeräts sorgt eine Membranpumpe von Schwarzer für zuverlässige Messergebnisse.

Schwarzer.com , seit 1970 deutscher Hersteller u.a. von Mikropumpen, winzigen Flügelzellen-Pumpen, Membranpumpen und kompakten Gasförderpumpen, bringt seine Expertise auch in Kapnometrie-Geräte ein.

Die Einführung der Kapnometrie hat zu einer deutlichen Verminderung von Komplikationen bei beatmeten Patienten geführt. In der Anästhesiologie, auf Intensivstationen und im Rettungsdienst ist sie daher unverzichtbar geworden. Die Messung des CO2-Gehalts in der Ausatemluft des Patienten stellt sicher, dass keine lebensbedrohlichen Situationen entstehen.

Beim „Side-Stream-Verfahren“ sorgt eine kleine Membranpumpe im Inneren des Kapnometers für einen präzisen Ausatem-Luftstrom. Eine geringe Menge Luft wird ständig aus dem Atemgas des Patienten abgesaugt. Diese Atemprobe wird durch einen Infrarot-Sensor gepumpt, der kontinuierlich den CO2-Gehalt misst.

Die Schwarzer-Präzisionspumpen der Serie 100 und 200 EC prädestinieren sich für die Förderung kleiner Probenströme. Mit ihrem leisen und vibrationsarmen Lauf können sie dicht am Patienten eingesetzt werden.

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt Schwarzer auch derartige präzise Lösungen für die medizinische Atemgasanalyse. Eine Entwicklung auf höchstem technischen Niveau und eine Produktion in Deutschland stellen exzellente Qualität sicher. Die hohe Zuverlässigkeit der Hochleistungs-Mini-Pumpen des OEM-Pumpen-Herstellers Schwarzer überzeugte u.a. auch die Firma Corscience, eines der führenden Unternehmen in der medizinischen Gasanalyse.

„Wir zählen mit unseren OEM-Pumpen international zu den marktführenden Herstellern von Miniaturpumpen bzw. Mikropumpen. Vor allem in der Medizintechnik sind unsere Pumpen weltweit gefragt,“ erklärt Schwarzer-Geschäftsführer Stephan Wentker und er ergänzt: „Aber auch in der Labortechnik, Umwelttechnik und Analysetechnik sowie in verschiedensten industriellen Anwendungen werden unsere Präzisionspumpen rund um den Globus erfolgreich eingesetzt.“

Auf Wunsch werden kleine bis kleinste Pumpen hochexakt an die Vorgaben der Kunden angepasst, und dies gilt u.a. auch für die Membran-Pumpen, Schwingankerpumpen, Linearpumpen, selbstansaugende Flüssigkeitspumpen, Mini-Luftkompressoren, Drehschieber-Pumpen und Vakuumpumpen aus dem Hause des Pumpen-Herstellers Schwarzer Precision.

Interessierte Unternehmen wenden sich mit ihren jeweiligen Produktanforderungen an Tel. +49 (0)201 31697-0 bzw. Schwarzer.com/Kontakt .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzer Precision GmbH + Co. KG

Herr Stephan Wentker

Am Lichtbogen 7

45141 Essen

Deutschland

fon ..: 020131697-0

web ..: https://www.schwarzer.com

email : info@schwarzer.com

Mikro-Präzisionspumpen für High-End-Anwendungen.

Schwarzer Precision ist seit 1970 Technologieführer bei der Entwicklung und Fertigung hochpräziser und langlebiger Miniaturpumpen für die Medizin-, Analyse- und Labortechnik.

„We care“: Schwarzer Precision steht für hervorragende Qualität und exzellenten Service. Wir pflegen den direkten Kontakt zu unseren Kunden und Geschäftspartnern, um deren spezifische Anforderungen exakt zu verstehen und kompromisslos zu erfüllen.

Customizing wird bei uns groß geschrieben: unsere Membranpumpen lassen sich in sämtlichen Parametern gezielt auf Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Als unabhängiges mittelständisches Unternehmen produzieren wir zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis – selbst bei individuellen Kleinauflagen. Für industrielle Großserien steht Ihnen zusätzlich unser kostengünstiges Standardprogramm zur Verfügung.

Pressekontakt:

Schwarzer Precision GmbH + Co. KG

Herr Stephan Wentker

Am Lichtbogen 7

45141 Essen

fon ..: 020131697-0

web ..: https://www.schwarzer.com

email : info@schwarzer.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ushuaïa Ibiza launcht smart-Elektroauto: smart fortwo EQ Ushuaïa Limited Edition 2020