Schweizer Rampen-Spezialist optimiert die Instandhaltung mit der Instandhaltungssoftware Wartungsplaner

Die Schweizer FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG, die sich auf Rampen-Systeme für Gebäude und Fahrzeuge spezialisiert hat, hat seine Wartungsorganisation digitalisiert.

FBT AG hat seine Wartungsorganisation mit der Wartungsplaner Software neu aufgestellt

Damit kann die Instandhaltung von Maschinen, Anlagen und Prüfmitteln einfach umgesetzt und genau dokumentiert werden. Das Unternehmen konnte damit Ausfälle auf ein Minimum reduzieren.

Die FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG, eine eigenständige Tochterfirma der Hess AG, sitzt in Thörigen in der Schweiz.

Herausforderungen bei Instandhaltung und Wartung

Ein moderner Maschinenpark gewährleistet eine termingerechte und einwandfreie Auftragsausführung. Für den reibungslosen Betrieb werden zahlreiche Instandhaltungs- und Wartungsaufgaben von Maschinen und Anlagen notwendig.

„Die größte Herausforderung geht vom Maschinenpark aus, da die Wartungsintervalle sehr individuell gestaltet werden müssen“, schildert Produktionsleiter Sadri Jasiqi. „Darüber hinaus sind alle planbaren Prüfungen der Schweißroboter in der modernen Schlosserei sowie die der Prüf- und Messmittel besonders kritisch.“

Für die Organisation der Wartungen und Prüftermine wurde sehr viel Papier verbraucht. Teile der Aufgaben wurden mit einer älteren Software erledigt, die aber funktional sehr eingeschränkt war. Eine rechtssichere Dokumentation der vor allem sicherheitsrelevanten Aufgaben war damit auf Dauer nur schwer umsetzbar. Deswegen begab man sich auf die Suche nach einer neuen Software, um das Wartungsmanagement rechtssicher aufzustellen und zu professionalisieren. Priorität hatte die termingerechte und sachgemäße Durchführung von Wartungen und Prüfungen. Außerdem sollten Dokumente während der Prüfungen schnell und einfach auffindbar und einsehbar sein. Jasiqi fasst zusammen: „Vom Wartungs-Tool erwarte ich eine einfache und papierlose Durchführung der geforderten Aufgaben.“

Auswahl und Umsetzung des Wartungsprogramms

Im Rahmen eines Auswahlverfahrens entschieden sich die Verantwortlichen der FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG für den Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung. Die günstigen Kosten und die umfassenden Möglichkeiten des Programms spielten bei der Auswahl eine Rolle. Produktionsleiter Sadri Jasiqi erklärt: „Ein weiteres Entscheidungskriterium waren für mich auch das Layout und das Handling. Das Programm ist in meinen Augen sehr anwenderfreundlich und das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Wettbewerbern ist sehr gut.“

Im Zuge der Einführung des Wartungsplaners wurde zeitnah eine Schulung in Form eines Workshops durchgeführt. Diese wurden als sehr sinnvoll wahrgenommen, da sie die Belegschaft dabei unterstützte, die Tiefe des Programms und seinen Funktionsumfang zu verstehen und anzuwenden. „Hier wurden wir durch die Berater von Hoppe voll umfänglich und kompetent unterstützt“, fasst Jasiqi zusammen. Und weiter: „Das Programm ist grundsätzlich intuitiv und einfach zu bedienen.“

Die Vorteile der Wartungssoftware

Mittlerweile dokumentiert die FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG mit der Wartungsplaner Software alle Mess- und Prüfmittel im Bereich Montage, Maschinen- und Fahrzeugbau. Die Prüfobjekte sind unter anderem Maschinen für die mechanische Fertigung mit bis zu 13 Metern hohen Großteilen, Gebäudetechnik, Krane, Flurförderfahrzeuge und Stapler. Damit steht nun ein Instrument zur Verfügung, mit dem es leichter gelingt den Überblick zu behalten sowie die Prüfungen und Wartungen sauber, einfach und rechtssicher zu verwalten bzw. zu dokumentieren.

Mit dem Wartungsplaner hat die FBT AG in relativ kurzer Zeit das Wartungsmanagement für den Maschinenpark grundlegend umorganisiert und steigerte hierdurch deutlich ihre Performance und Effizienz im Wartungsmanagement. Störungen werden sicher dokumentiert und kein Handgriff mehr vergessen. Im Wartungsmanagement spielen auch das Reporting sowie Kennzahlen eine zunehmende Rolle. Die Software verfügt über vielfältige Auswertungsmöglichkeiten, die dabei helfen, die Steuerung der Prozesse sowie die Früherkennung von Problemen zu optimieren und den Lebenszyklus der Maschinen abzubilden. Jasiqis Fazit: „Letztendlich erreichen wir mit dem Wartungsplaner eine bessere Terminierung und Ausführung der Arbeiten. Damit können wir die Prozessausfälle auf ein Minimum reduzieren.“

Fazit

Die Schweizer FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG hat es geschafft, mit dem Wartungsplaner die Instandhaltungsprozesse zu optimieren und die Performance und Effizienz der Arbeitsprozesse zu steigern. Das Prüfmittelmanagement ist einfacher geworden, ein Überblick über Prüf- und Wartungstermine entstanden. Mit wenigen Klicks gelingt nun eine rechtssichere Betriebsmittelwartung.

FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG

Wartungsplaner HOPPE Unternehmensberatung

Die FBT Fahrzeug- und Maschinenbau AG, eine eigenständige Tochterfirma der Hess AG, sitzt in Thörigen in der Schweiz. Das Unternehmen ist auf individuelle Rampen-Systeme für Bus, Bahn, Sonderfahrzeuge und Gebäude spezialisiert, die sie entwickelt und herstellt. Als einziger Schweizer Hersteller bietet die FBT AG bedarfsgerechte Gesamtlösungen an. Im Bereich des Maschinenbaus werden Teile und Komponenten bis zu 13 Metern Länge gefertigt, sowie Baugruppen und ganze Maschinen montiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich des Nutzfahrzeugbaus.

Hoppe Unternehmensberatung zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern für Wartungsmanagement-Software, welche Unternehmen bei der Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Wartungsarbeiten effizient unterstützt.

Hoppe Unternehmensberatung ist der kompetente Partner in Sachen Prüf- und Wartungsplanung und verbindet langjährige Erfahrung in anwendungsbezogenen Lösungen mit kompetenter, individueller Beratung zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Ausschöpfung von Rationalisierungspotenzialen.

Die Unternehmensberatung im hessischen Heusenstamm zählt Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Organisationen jeglicher Größenordnung und Branche zu ihren langjährigen Kunden – mittlerweile nutzen 50.000 zufriedene Anwender den Wartungsplaner.

