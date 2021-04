Schweizer Start-up vereinfacht Geldwäsche-Prüfung und Compliance-Check für KMUs

Kleine und mittlere Unternehmen, die nach einer erschwinglichen und pragmatischen Lösung für das Compliance-Management suchen, sollten sich das Schweizer Start-up Check Your Customer näher ansehen.

CYC ist eine Online-Plattform, die KMUs einen kostengünstigen und flexiblen Zugang zu Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche Prüfungen (AML) bietet. Compliance Prüfungen sind erforderlich, um Risiken beim Onboarding neuer Geschäftspartner oder beim Screening bestehender Kunden zu identifizieren. Mit nur einer Anfrage werden politisch exponierte Personen, CEOs von Staatsunternehmen oder Einträge auf internationalen Sanktionslisten ermittelt.

Der Prozess greift hierfür auf verschiedene Compliance-Datenbanken zu. Der Service kann als webbasierte manuelle Einzelprüfung oder als API zur Integration in eine vorhandene Applikation genutzt werden.

Weit entfernt vom durchschnittlichen AML-Lösungsanbietern, bietet CYC mit seinem Pay-As-You-Go-Service einen deutlichen Vorteil für KMUs. Diese profitieren von dem einzigartigen Abgleichalgorithmus den CYC entwickelt hat um fehlerhafte Zuordnungen (false positives) drastisch zu reduzieren. Die Sicherheit ist dank der Restful-API überdurchschnittlich und damit datenschutzkonform. Zudem wird der Service ausschließlich auf individuellen Servern in deutschen Rechenzentren ausgeführt wird. CYC bietet außerdem eine revisionssichere Dokumentation durch Protokollierung der Treffer.

Datenentwicklungsexperte und Mitbegründer von CYC, Michael Andrae, meint hierzu: „Wir wissen, dass KMUs AML / KYC Abgleiche nicht so regelmäßig nutzen wie Finanzinstitute. Wir wollen ihnen helfen, compliant zu sein, ohne das Budget übermäßig zu strapazieren.“

CYC ist einfach zu bedienen und kann in andere Systeme zur automatisierten Verarbeitung integriert werden. Für weitere Informationen oder um die Dienste von CYC in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie www.cyc-online.net.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Check Your Customer GmbH

Herr Michael Andrä

Bachmannweg 15

8046 Zürich

Schweiz

fon ..: +41 76 725 6922

web ..: https://www.cyc-online.net

email : info@cyc-online.net

Check Your Customer GmbH

Wir vereinfachen Geldwäsche-Prüfung und Compliance-Checks für KMUs. PEPs, Sanktionslisten und Compliance-Listen können in Echtzeit per Fuzzy-Logik abgefragt werden. Unsere Lösung steht als Webservice und API bereit.

