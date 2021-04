Der Pfoten Freund oder der Weg zum Hund

Ludwigsburg, den 18.04.2021. Der Pfoten Freund gibt frischgebackenen Hundebesitzer Orientierung. Das online Portal gibt wichtige Infos über viele verschiedene Krankheiten.

Mit dem Beginn der Corona-Pandemie entdeckten die Deutschen eine vermehrte Liebe zum Haustier. Grund dafür war und ist häufig, dass vor allem Singles nicht alleine sein wollten und wollen am Abend, wenn es aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht gestattet ist sich mit vielen Freunden zu treffen. Neben Katzen und Menschen haben vor allem Mensch und Hund zueinander gefunden in dieser Zeit. Dabei lebten schon vor dem Beginn der Pandemie in jedem vierten Haushalt eine Katze und in jedem fünftem Haushalt ein Hund. Seit März 2020 – so haben Recherchen ergeben – gibt es allein rund 20 Prozent mehr Hunde, die von deutschen Haushalten angeschafft wurden.

Orientierung für frischgebackene Hundebesitzer

Wenn, wie in Pandemiezeiten, der Kauf von einem Hund etwas überstürzt geschieht, nur weil man nicht einsam sein will, kann es dazu kommen, dass Mensch und Hund nicht so ohne Weiteres zusammenfinden. Neben Freunden und Bekannten, die bereits in Bezug auf das Zusammenleben von Mensch und Hund Erfahrungen haben, kann der frischgebackene Hundebesitzer aus deren Erfahrungsschatz schöpfen. Hat bisher kein Freund oder Bekannter bzw. Verwandter Erfahrung mit Tieren, kann auch die Internetseite Der Pfoten Freund zu Rate gezogen werden. Diese Internetseite ist nützlich für alle, die sich auf das Experiment Mensch und Hund eingelassen haben und bisher keine Erfahrung mit Tieren bzw. mit Hunden hatten.

Informationen rund um den Kauf

Der Pfoten Freund ist eine Internetseite, die nicht nur erst aufgerufen werden sollte, wenn irgendwelche Probleme auftreten mit dem vierbeinigen Mitbewohner. Schon die Anschaffung von einem Hund ist eine Entscheidung, die klug getroffen werden sollte. Es gibt dabei mehrere Wege, wie Mensch und Hund zusammenfinden können. Auf der Internetseite Der Pfoten Freund erfährt der Interessierte, wo ein Hund zu erwerben und was im Vorfeld der Anschaffung von einem Vierbeiner zu beachten ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

derpfotenfreund.de

Herr C. Beck

Vorhofstr. 33

71640 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: 01738106834

web ..: http://derpfotenfreund.de

email : Christianbeck83@yahoo.de

Der Pfotenfreund, Tipps und Tricks für den besten Freund des Menschen. Aber auch Informationen über alles wichtige was den Hund betrifft. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

derpfotenfreund.de

Herr C. Beck

Vorhofstr. 33

71640 Ludwigsburg

fon ..: 01738106834

web ..: http://derpfotenfreund.de

email : Christianbeck83@yahoo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

S+P Seminare – Projektmanagement Grundlagen: Methoden für Projektmanager