Scotch Creek beginnt zusätzliches geophysikalisches Programm auf seinem Projekt Highlands West

VANCOUVER, British Columbia – 2. März 2022 – Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn einer Gravitationsmessung auf seinem Lithiumprojekt Highlands West im Clayton Valley, Nevada, bekannt zu geben. Scotch Creek hat Tom Carpenter, einen beratenden Geophysiker, mit der Durchführung der Gravitationsmessung auf Highlands West beauftragt.

Die Gravitationsmessung wird durchgeführt, um Dichtekontraste unter der Oberfläche zu kartieren, die durch geologische Strukturen auf einem Teil von Scotch Creeks 5.960 Acres umfassenden Projekt Highlands West verursacht werden. Highlands West grenzt an Albemarles Mine Silver Peak an, die einzige produzierende Lithiummine in den Vereinigten Staaten.

Der Geologe von Scotch Creek, Robert D. Marvin, sagte: Unser Projekt Highlands West befindet sich in einem sehr strategischen Teil des Clayton Valley. Das Gravitationsraster, das wir derzeit auf dem Projekt vermessen, wurde zur Kartierung tieferer Abschnitte der Zielformation Esmeralda im Clayton Valley konzipiert. Die Esmeralda-Formation ist das wichtigste regionale Wirtsgestein für Lithiumsole und lithiumreiche Tonsteinlagerstätten. Es gibt zahlreiche kartierte Hinweise auf wichtige Verwerfungssysteme im Tal. Zusätzlich zu den Gravitationsmessungen ist für Highlands in diesem Frühjahr eine detaillierte seismische Untersuchung geplant, um diese Verwerfungen unter der Kiesüberdeckung zu kartieren und so die untertägige Geologie des Projekts besser zu verstehen.

Zu den bereits abgeschlossenen geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt Highlands West gehört eine Hybrid-Source-Audio-Magnetotellurik-(HSAMT)-Vermessung, deren Untersuchungsergebnisse drei vorrangige Bohrlochziele umrissen haben, deren Lage sich wie folgt verhält:

– Bei oder in der Nähe der Station 2102 bis in eine Tiefe von etwa 600 Metern

– Bei oder in der Nähe von Station 2205 bis in eine Tiefe von etwa 600 Metern

– Bei oder in der Nähe von Station 2303 bis in eine Tiefe von etwa 400 Metern

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralprojekten in erstklassigen nordamerikanischen Bergbaurechtsprechungen gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, ein erstklassiges Lithiumexplorationsunternehmen mit Projekten in der vielversprechendsten Lithiumregion der Welt, Nevada, zu werden.

