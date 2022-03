Secova beginnt Bohrprogramm in Montauban

1. März 2022, Vancouver, B.C., Secova Metals Corp. (das Unternehmen) (CSE: SEK :: FWB: N4UN :: OTC: SEKZF) freut sich, den Umzug eines Schallbohrgeräts für das Goldprojekt Montauban bekannt zu geben, um ein Bohrprogramm zur Ressourcendefinition abzuschließen.

Das Bohrprogramm wird aus rund 275 Bohrlöchern im Abstand von je 25 m und in Tiefen von bis zu 15 m bestehen. Der Schwerpunkt der Explorationen wird auf allen fünf Bergehalden auf dem Konzessionsgebiet liegen, einschließlich des Standorts Montauban United, der zuvor noch nicht evaluiert wurde. Das bevorstehende Programm wird auf früheren Programmen aufbauen, wobei die höhere Bohrlochdichte und eine umfassende Analysefolge zu einem noch größeren Maß an Vertrauen in den Metallgehalt führen werden.

Parallel zu den Schallbohrungen wird ein geophysikalisches Team eine Kombination aus seismischen Refraktionsmessungen und bodendurchdringenden Radarmessungen (GPR) durchführen, um die Tiefe der Abstände für eine genauere volumetrische Messung präzise zu beschreiben.

Die Ergebnisse dieser Kampagne werden BBA Engineering Ltd. vorgelegt, die eine Ressourcenschätzung und eine anschließende vorläufige wirtschaftliche Bewertung durchführen werden (siehe Pressemitteilung vom 29. Dezember).

Abbildung 1: Detaillierte Bohrziele bei Montauban

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64448/SEK_022422_DEPRcom.001.jpeg

Wie Sie den Zielen auf der beigefügten Karte entnehmen können, handelt es sich bei den Bohrungen bei Montauban um ein systematisches und methodisches Explorationsprogramm, das darauf ausgelegt ist, die Ressource zu erweitern, die bei historischen Bohrungen nicht berücksichtigten Gebiete aufzunehmen und zu vervollständigen sowie die Logistik bei der tatsächlichen Verarbeitung der Rückstände zu unterstützen, sagte Brad Kitchen, CEO von Secova Metals. Dies wird nicht das einzige Explorationsprogramm in Montauban in diesem Jahr bleiben. Unmittelbar nach Abschluss dieses Programms wird Secova mit Longford Exploration zusammenarbeiten, um ein Hartgestein-Bohrprogramm unterhalb der Bergeressource bei Montauban zu entwickeln und umzusetzen.

Abbildung 2: Mobilisierung der Bohranlage in Montauban

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64448/SEK_022422_DEPRcom.002.jpeg

Qualifizierte Person: Alexander Beloborodow (P. Geo) ist gemäß den Richtlinien National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person (QP) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Secova Metals Corp. ist ein umweltbewusstes kanadisches Ressourcenexplorations- und -verarbeitungsunternehmen. Die Unternehmensführung hat ihr Know-how beim Ausbau von Goldexplorationsprojekten zu Übernahmezielen, vor allem in der Provinz Quebec, unter Beweis gestellt. Secovas wichtigstes Sanierungs- und Gewinnungsprojekt ist das nur 80 Kilometer westlich von Quebec City in Quebec gelegene Konzessionsgebiet Montauban. Das Unternehmen beabsichtigt, den Betrieb bis Ende 2022 aufzunehmen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Exploration des zu 100 % unternehmenseigenen Eagle-River-Projekts, das unmittelbar neben bzw. auf einem Trend mit mehreren Goldprojekten in der Region Windfall Lake (Urban Barry, Quebec) liegt. Secova wird seine Fachkenntnisse in der frühen Explorationsphase für die Steigerung des Unternehmenswertes zu nutzen, indem es sich darum bemüht, in diesen Projekten Ressourcenvorkommen nachzuweisen und diese auch zu verarbeiten.

Weitere Informationen zu Secova Metals Corp. erhalten Sie über info@secova.ca, Tel: +1 604-558-5397. Die französische Version dieser Pressemeldung sowie frühere Pressemeldungen, Presseinterviews und redaktionelle Beiträge mit Kommentaren von CEO und Chairman Brad Kitchen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.secova.ca. Sie können Secova auch im Telegram-Forum folgen: t.me/secova

Für das Board of Directors, SECOVA METALS CORP.

Brad Kitchen

Chairman, CEO und Director

Telefon: +1 604-506-7555

E-Mail: info@secova.ca

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64448/SEK_022422_DEPRcom.003.jpeg

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Entwicklungsplänen des Unternehmens. Die Wörter wird, erwartet, plant oder andere ähnliche Wörter und Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

