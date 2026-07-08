Segel-Bundesliga: 3. Spieltag in Kiel – 1. und 2. Liga machen die Kieler Innenförde zur Regattabahn

Vom 10. bis 12. Juli 2026 trägt die Deutsche Segel-Bundesliga ihren 3. Spieltag auf der Kieler Innenförde aus – direkt vor dem Hotel Kieler Yacht-Club. In der 1. und 2. Liga segeln je 18 Clubs

Hamburg/Kiel, 08.07.2026 (DSL e.V.) – Die Deutsche Segel-Bundesliga ist zurück an der Förde: Vom 10. bis 12. Juli 2026 tragen die 1. und die 2. Segel-Bundesliga ihren 3. Spieltag der Saison auf der Kieler Innenförde aus – direkt vor dem Hotel Kieler Yacht-Club. Gesegelt wird Club gegen Club auf identischen Booten der Klasse J/70. Der Kurs liegt unmittelbar am Ufer, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Rennen direkt vom Land aus verfolgen können. In beiden Ligen zeichnet sich ein enges Rennen an der Spitze ab.

Eckdaten zum 3. Spieltag

Termin: 10.-12. Juli 2026

Veranstaltungsort: Hotel Kieler Yacht-Club, Kiel – Regattabahn auf der Kieler Innenförde

Bootsklasse: J/70 (baugleiche Boote)

Ligen: 1. und 2. Segel-Bundesliga (je 18 Clubs)

Ausrichter: Deutsche Segel-Liga e.V.

Stimmen zum 3. Spieltag in Kiel

„Wir freuen uns sehr, dass der 3. Spieltag der Segel-Bundesliga in Kiel stattfindet – direkt am Hotel Kieler Yacht-Club. Für das Ligateam des Kieler Yacht-Clubs ist so ein Spieltag zugleich ein Heimspiel. Die Innenförde holt unseren Sport für die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Anfassen nah. Nach dem klaren JO! der Kielerinnen und Kieler zur Bewerbung um die Paralympischen und Olympischen Spiele ist die Bundesliga ein weiterer Baustein, der zeigt, warum Segeln nach Kiel gehört.“

“ Hauke Berndt, Vorsitzender des Kieler Yacht-Clubs

„Seit einigen Jahren finden Wettbewerbe der Segel-Bundesliga auf der Kieler Innenförde statt. Kiel lebt mit dem Wasser. Das Segeln gehört zur Kieler Identität. Deshalb ist es für die segelbegeisterten Kielerinnen und Kieler immer wieder ein absolutes Highlight, Segelsport hautnah zu erleben. Es ist etwas ganz Besonderes, von der Kiellinie aus – quasi im Segelstadion – zuschauen zu können, wenn um die Plätze und Punkte gesegelt wird. Näher als dort können die ,Sehleute‘ dem Segelsport nicht kommen. Nach der Kieler Woche freue ich mich auf ein weiteres Segelsportereignis der Spitzenklasse.“

“ Gerwin Stöcken, Bürgermeister und Sportdezernent der Landeshauptstadt Kiel

Anspruchsvolles Revier: Binnensee-Charakter statt Ostsee-Weite

Auf der Innenförde ist mit drehenden Windrichtungen und wechselnden Windstärken zu rechnen – Bedingungen, die eher einem Binnensee-Event gleichen als einem klassischen Ostsee-Revier. Für die Teams heißt das: konzentriertes Segeln, schnelle Entscheidungen und Positionskämpfe bis zur Ziellinie. Zur Vorbereitung trainierten am Wochenende zuvor mehrere Nordvereine gemeinsam in der Strander Bucht.

1. Liga: Joersfeld führt knapp vor dem NRV

Nach den ersten beiden Spieltagen führt der Joersfelder Segel-Club das Klassement der 1. Liga an – mit 5 Punkten. Gewertet wird im Low-Point-System: Das Ergebnis eines Spieltags fließt als Punktzahl in die Saisonwertung ein – der Spieltagssieger erhält einen Punkt, Rang 2 zwei Punkte und so weiter bis Rang 18 mit 18 Punkten. Wer am Saisonende die wenigsten Punkte gesammelt hat, liegt also vorn. Knapp dahinter rangiert der Norddeutsche Regatta Verein (7 Punkte), gefolgt vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen (11 Punkte). Für die 1. Liga ist Kiel der dritte von sechs Spieltagen; damit ist Halbzeit erreicht.

„Wir reisen als aktueller Tabellenführer mit großer Vorfreude nach Kiel – aber auch mit Respekt vor der starken Konkurrenz und dem anspruchsvollen Revier. Für uns zählt, als Team konzentriert zu bleiben, faire Wettfahrten zu segeln und die besondere Atmosphäre der Segel-Bundesliga auf der Kieler Förde zu genießen.“

“ Joersfelder Segel-Club, Tabellenführer der 1. Liga

2. Liga: Lübeck übernimmt die Führung

In der 2. Liga hat der Lübecker Yacht-Club (8 Punkte) die Führung übernommen – vor dem Verein Seglerhaus am Wannsee (9 Punkte) und dem Konstanzer Yacht Club (11 Punkte). Für die 2. Liga, die fünf Spieltage umfasst, geht es in Kiel in die zweite Saisonhälfte.

Live-Tracking und Ergebnisse

Live-Tracking, Notice of Race, Segelanweisung, Crewmeldungen und Ergebnisse zum 3. Spieltag in Kiel: deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/3-spieltag-2026

Pressebilder: konzeptwerft.smugmug.com –

(C) DSBL/Sailtracks

Über die Deutsche Segel-Liga e.V.

Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2013 gemeinsam mit 17 Segelvereinen gegründet. Veranstalter der Liga ist der Deutsche Segler-Verband (DSV), Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V., die für die operative Organisation und Durchführung der Spieltage verantwortlich zeichnet. In der 1. Segel-Bundesliga und der 2. Segel-Bundesliga treten jeweils 18 Clubs gegeneinander an. Jeder der 36 Vereine nominiert einen Kader von bis zu 20 Seglerinnen und Seglern, von denen vier pro Verein und pro Regatta starten. 48 Wettfahrten auf baugleichen Booten (J/70) entscheiden an jedem Spieltag, also jedem Regatta-Wochenende, über die Punktzahl für die Tabelle. Am Ende der Saison darf sich der Sieger der 1. Bundesliga „Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen und erhält die Meisterschale. Die Vereine der 1. Segel-Bundesliga haben sechs Events, die der 2. Segel-Bundesliga fünf Events. Bei der Qualifikation für die 2. Bundesliga, dem DSL-Pokal, werden vier Liga-Startplätze neu ausgesegelt.

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Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL e.V.)

Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.

Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.

Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).

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