Sehr gut dotierter Job: Bauleiter (m/w/d) im Hochbau in Berlin oder Wiesbaden

Die ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH besetzt im Frühjahr 2022 eine gut dotierte Vollzeitstelle als Bauleiter (m/w/d) in Berlin oder Wiesbaden. Interessant für Bauingenieure, Techniker oder Meister.

Für Bauingenieure, Techniker und Meister im Hochbau bietet die ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH im Frühjahr 2022 eine Vollzeitstelle als Bauleiter (m/w/d) im Hochbau / Roh- und Schlüsselfertigbau in Berlin oder Wiesbaden. Die Stellenausschreibung richtet sich an erfahrene Fachkräfte, die sich beruflich verändern oder neu orientieren wollen.

Diese Pressemitteilung informiert über das Unternehmen sowie die Anforderungen, Möglichkeiten und Vorteile der Stelle. Am Ende findet der Job-Interessent den Link zur detaillierten Stellenbeschreibung.

Über den Arbeitgeber

Die ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH mit ihrer Zentrale in Berlin sowie Niederlassungen in Hamburg bzw. Cottbus gehört zur ARIKON-Gruppe und bietet bundesweit Lösungen in den Bereichen Hoch-, Roh- und Schlüsselfertigbau bzw. Industriebau an. Zur Unternehmensphilosophie gehören neben flachen Hierarchien ein positiver und offener Umgang miteinander, vertrauensvolle Teamarbeit und ehrliche Wertschätzung. Die gesamte ARIKON-Gruppe beschäftigt in Deutschland etwa 250 Mitarbeiter.

Das bietet der Job

Der ausgeschriebene Job passt für erfahrene Bauleiter, denen interessante Hochbauprojekte, eine sehr gute Firmenreputation, eine zukunftssichere Festanstellung und eigenverantwortliches Agieren wichtig sind. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Berlin. Ein spannendes Bauprojekt, welches sich über mehrere Jahre erstreckt, startet demnächst in Wiesbaden. Daher ist die Stelle auch für Bauingenieure, Techniker und Meister im Hochbau aus der Region Wiesbaden spannend.

Den potenziellen ARIKON-Mitarbeiter erwarten herausfordernde Aufgaben bei einem erfolgreichen, dynamischen und zukunftsorientierten Bauunternehmen. Hinzu kommen, ein attraktives Jahresbrutto im oberen fünfstelligen Drittel, eine 5-Tage-Woche mit Vertrauensarbeitszeit, mobile Technik, ein neutraler Dienstwagen sowie eine Ergebnisbeteiligung.

Der neue Bauleiter kann sich auf ein sympathisches Betriebsklima und ein aufgeschlossenes Team freuen. Darüber kann er zur beruflichen Entwicklung ein maßgeschneiderte Weiterbildungsprogramm nutzen. Während und nach der Einarbeitung, stehen ihm erfahrene Bau- bzw. Projektleiter mit Rat und Tat zur Seite.

Zum Gestalten und Entfalten bedarf es kurzer Entscheidungswege. Als Bauleiter im Hochbau bei der ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH, finden Sie flache Hierarchien vor. Direkter Ansprechpartner ist der jeweilige Projektleiter.

Qualifikation und Fähigkeiten

Der Job-Interessent sollte für eine erfolgreiche Bewerbung ein (Fach- bzw. Hochschulstudium im Bauingenieurswesen, Baumanagement oder in einem vergleichbaren Bereich abgeschlossen haben. Er bringt zudem mindestens drei Jahre Erfahrung im Roh- bzw. schlüsselfertigen Hochbau mit. Selbständiges, lösungsorientiertes, analytisches Denken und ein Führerschein der Klasse B runden sein Profil ab. Neben Bauingenieuren sind auch Techniker und Meister im Hochbau mit mehrjähriger Erfahrung gern gesehen.

Die ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH legt großen Wert auf ein faires Miteinander unter den Kollegen, Führungskräften und Kunden. Zwischenmenschliches Geschick im Umgang mit Bauherren und dem eigenen Team darf dem Bewerber ebenso wenig fremd sein wie Menschenkenntnis und Durchsetzungsvermögen. In dieser Führungsposition motiviert er seine Mitarbeiter, äußert auf konstruktivem Wege Kritik und platziert die gegebene Wertschätzung, wo sie angebracht und authentisch ist.

Details zum Job, Kontaktaufnahme und Bewerbung

Über den folgenden Link findet der Job-Interessent Kontakt, ausführliche Informationen zur Stelle und den Rahmenbedingungen:

Job als Bauleiter (m/w/d) im Hochbau / Roh- und Schlüsselfertigbau

Der ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH ist Transparenz von Beginn an sehr wichtig, daher werden tiefere Einblicke in die Firma und die Tätigkeit als Bauleiter im Hochbau gegeben.

Die erste Kontaktaufnahme zum Unternehmen ist denkbar einfach. Interessierte Bauingenieure, Techniker oder Meister können -ganz ohne Anschreiben und Lebenslauf- in weniger als 30 Sekunden eine Jobanfrage stellen. Der direkte Ansprechpartner für den Job „Bauleiter (m/w/d) im Hochbau in Berlin oder Wiesbaden“ meldet sich dann innerhalb von 72 Stunden beim Job-Interessenten und bespricht gern weitere Details und beantwortet Fragen zum Job.

