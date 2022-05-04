  • Seifenblasen für Seifenblasenshows, das seltene Handwerk

    Theatrale Seifenblasenshows fuer Buehne und Event: poetische Buehnenbilder, interaktiv und elegant. Stephan Masur, AOIBA-Vollmitglied mit ueber 30 Jahren Buehnen

    BildSeifenblasen wirken leicht – doch auf der Buehne sind sie ein präzises, seltenes Handwerk: flüchtig, sensibel, abhängig von Raum, Licht und sogar Luftbewegung. Genau diese Unberechenbarkeit macht ihren Zauber aus – und verlangt gleichzeitig Erfahrung, Timing und künstlerische Kontrolle.
    Wunderbare Seifenblasen bringt Seifenblasen als Bühnenbildner auf die, Bretter die die Welt bedeuten: nicht als reiner Effekt, sondern als theatrale Szenen – poetisch, elegant und publikumsnah. Das Ergebnis ist ein analoges Staunen, das in Sekunden entsteht und im nächsten Moment wieder verschwindet – und gerade deshalb lange nachklingt. Seine Seifenblasenshow kreiert mit enzigartiger Seifenblasentechnik ist ein faszinierende visuelles Schauspiel.
    Stephan Masur gehört zu den wenigen Seifenblasenkünstlern in Deutschland, die diese Kunstform auf professionellem Niveau vertreten: Er ist Vollmitglied der AOIBA (Association of International Bubble Artists) – einer internationalen Fachgemeinschaft, die kuenstlerische Qualitaet und Standards verbindet.
    Die Person hinter der Magie
    Stephan Masur ist kein „Show-Act von der Stange“, sondern ein Seifenblasenkünstler mit künstlerischer Tiefe: Ausgebildet an der Nederlandse Circusschool Leeuwarden (Schwerpunkte u. a. Zirkuskunst, Mime, Tanz) entwickelte er über Jahrzehnte eine eigene Handschrift.
    Als Produzent und Gastgeber der Varieteereihe Varietespektakel (Koeln/Bonn) weiß er, wie man Abende dramaturgisch baut, Spannung hält und Menschen miteinander verbindet. Genau diese Erfahrung fließt in seine Seifenblasenkunst ein: Jede Nummer ist mehr als ein Effekt – sie ist eine Szene, ein Charakter, ein Moment, der im Raum „erzählt“.
    Sprachen & Maerkte: Masur performt in Deutsch und Englisch und kann zudem auch fließend Niederländisch – ideal für Auftritte im Benelux-Raum.
    Einsatzbereiche (fuer Online-Portale)
    o Buehnenshow: ca. 10-45 Minuten, je nach Anlass und Publikum
    o Walk Act: mobil, ideal fuer Outdoor-Events, Stadtfeste, Festivals, Messen
    o Workshops: interaktiv, altersgerecht, kreativ und „Wissenschaft zum Anfassen“
    o Teambuilding & Corporate Events: maßgeschneiderte Formate für Unternehmen
    O-Ton (Zitatvorschlag)
    „Seifenblasen sind für mich keine Tricks, sondern fluechtige Bühnenbildner. Sie entstehen – und sind im nächsten Augenblick wieder weg. Genau darin liegt ihre Magie.“ “ Stephan Masur
    Fakten auf einen Blick
    o Kuenstler: Stephan Masur
    o Marke: Wunderbare Seifenblasen
    o Erfahrung: 30+ Jahre internationale Bühnenerfahrung
    o Ausbildung: Nederlandse Circusschool Leeuwarden (Zirkuskunst/Mime/Tanz)
    o Qualifikation: AOIBA-Vollmitglied
    o Region: Köln/Bonn – buchbar deutschlandweit & international

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Wunderbare Seifenblasen
    Stephan Masur
    Ewaldistraße 14
    50670 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0177 6554433
    web ..: http://www.wunderbare-seifenblasen.de
    email : s.masur@wunderbare-seifenblasen.de

    Wunderbare Seifenblasen steht für theatrale Seifenblasenshows, Walk Acts und Workshops – live, interaktiv und fuer Publikum jeden Alters. Hinter der Marke steht Stephan Masur, professioneller Seifenblasenkuenstler, Produzent und Moderator mit ueber 30 Jahren internationaler Buehnenerfahrung.

