Seilsägen im Betonrückbau: Präzise Trenntechnik für anspruchsvolle Rückbauprojekte

Seilsägetechnologie ermöglicht erschütterungsarmes und präzises Trennen massiver Betonbauteile – auch unter beengten Platzverhältnissen und in sensiblen Umgebungen.

Der Rückbau massiver Betonkonstruktionen stellt Planer und ausführende Unternehmen vor komplexe technische Herausforderungen. Insbesondere bei großen Wandstärken, stark bewehrten Bauteilen oder eingeschränkten Platzverhältnissen stoßen konventionelle Trennverfahren an ihre Grenzen. Seilsägen im Betonrückbau bieten hier eine bewährte Lösung, die sich durch hohe Schnitttiefe, Flexibilität und geringe Erschütterungsbelastung auszeichnet.

Beim Seilsägeverfahren wird ein mit Diamantsegmenten besetztes Stahlseil in einer Endlosschleife um das zu trennende Bauteil geführt. Durch die kontinuierliche Rotation des Seils entsteht ein gleichmäßiger Schnitt, der auch bei Materialstärken von mehreren Metern präzise Ergebnisse liefert. Die Technik eignet sich für unbewehrten und bewehrten Beton ebenso wie für Stahlverbundkonstruktionen. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber schlagenden oder brechenden Verfahren liegt in der geringen Vibrations- und Lärmbelastung. Dies ist insbesondere dort relevant, wo angrenzende Gebäude oder empfindliche Anlagenteile geschützt werden müssen.

Im Bereich des Betonrückbaus kommen Seilsägen sowohl bei konventionellen Abbruchprojekten als auch beim Rückbau kerntechnischer Anlagen zum Einsatz. In nuklearen Umgebungen gelten besonders strenge Anforderungen an die Kontrolle von Staub und Sekundärabfällen. Seilsägen lassen sich in Kombination mit Wasserkühlung und Absaugsystemen betreiben, wodurch die Freisetzung kontaminierter Partikel minimiert wird. Zudem können die Maschinen fernbedient arbeiten, was den Strahlenschutz für das Personal verbessert.

Die Planung eines Seilsägeeinsatzes erfordert eine genaue Analyse der örtlichen Gegebenheiten. Dazu zählen die Beschaffenheit des Betons, der Bewehrungsgrad, die Zugänglichkeit der Schnittebene sowie die Entsorgungswege für die anfallenden Betonblöcke. Auf dieser Grundlage werden Schnittführung, Seilauswahl und Maschinenaufstellung festgelegt.

Die BRAUN Rückbautechnologien GmbH mit Sitz in Vöcklabruck, Österreich, entwickelt und fertigt Sägen, Bohranlagen und Fräsmaschinen für den Rückbau von Stahl und Beton. Das Unternehmen ist auf mechanische Trennverfahren für konventionelle und kerntechnische Anlagen spezialisiert und führt neben der Maschinenentwicklung auch Montage, Inbetriebnahme und Wartung vor Ort durch.

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BRAUN Rückbautechnologien GmbH

Herr Roderich Braun

Eternitstraße 1

4840 Vöcklabruck

Österreich

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email : office@braun-ddd.com

Seit 1848 entwickelt und produziert BRAUN Rückbautechnologien Maschinen und Systeme für den Rückbau konventioneller und kerntechnischer Anlagen. Die Kernkompetenzen umfassen Säge-, Bohr- und Schleifanlagen für die mechanische Trennung von Stahl und Beton sowie spezialisierte Lösungen für die Dekontamination von Oberflächen und den anschließenden Abbau.

Dank unserer Strahlenschutzzertifizierungen sind wir in der Lage, aktivierte und kontaminierte Komponenten in Kontrollbereichen von Kernkraftwerken zu inspizieren und darauf aufbauend maßgeschneiderte Rückbaukonzepte zu entwickeln. Von der Planung über die Fertigung bis hin zur Inbetriebnahme und Betreuung vor Ort begleiten wir unsere Kunden durch jeden Schritt des Projekts.

Als österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Vöcklabruck verbinden wir Generationenwissen mit modernster Ingenieurskunst – für Lösungen, dort wo konventionelle Rückbauoptionen an ihre Grenzen stoßen.

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