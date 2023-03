Seit 1998 einsatzbereit für verlässliches Notfallmanagement: WTG Leitstellentechnik wird 25 Jahre alt

Das 25-jährige Bestehen der WTG Leitstellentechnik GmbH markiert innerhalb der 110-jährigen Erfolgsgeschichte der WTG einen wichtigen Meilenstein: Als Spezialdienstleister für BOS und Industrie.

25 Jahre WTG Leitstellentechnik

* Seit dem 24.3.1998 ist die WTG Leitstellentechnik GmbH ,einsatzbereit für verlässliches Notfallmanagement‘.

* Vor 25 Jahren wurde aus dem hochspezialisierten Kompetenzfeld der WTG eine eigene Firma – und das mit großem Erfolg.

_Coesfeld/Berlin, den 24.03.2023 _- Das 25-jährige Bestehen der WTG Leitstellentechnik GmbH markiert innerhalb der 110-jährigen Erfolgsgeschichte der WTG einen wichtigen Meilenstein: Als Spezialdienstleister für BOS und Industrie nahm die WTG Leitstellentechnik vor 25 Jahren ihren Betrieb auf – als eigenständige Organisationseinheit der WTG Unternehmensgruppe. Ihren Erfolg verdankt sie nicht zuletzt den Eigenentwicklungen, die zum ebenso umfangreichen wie flexiblen Produktportfolio EURO ALERT für Leitstellen und Leitzentralen führen.

Für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zählt im Gefahrenfall jede Sekunde. Die WTG entwickelt in ihrem hochspezialisierten Geschäftsfeld Leitstellentechnik mit über 30-jähriger Expertise individualisierte Lösungen, die Qualität und Effizienz im Informations- und Kommunikationsmanagement von Leitstellen optimieren – für eine reibungslose Alarmierung und perfekte Koordination aller Einsatzkräfte.

1913 in Münster als „Westfälische Telefon-Gesellschaft“ gegründet, machte sich die WTG schnell einen Namen als Dienstleister mit Erfindergeist in den Bereichen der Telekommunikations- und Sicherheitstechnik. Während in den frühen 90er-Jahren die bundesweite Präsenz der WTG mit Hauptsitz Berlin ausgebaut wurde, kam in Münster der Geschäftsbereich Leitstellentechnik hinzu – zunächst als eigene Abteilung – und wuchs erfolgreich.

Die Ausgründung der WTG Leitstellentechnik GmbH am 24.03.1998 stellte den offiziellen Beginn als eigenständige Operationseinheit innerhalb der WTG Unternehmensgruppe dar. Im Jahr 2000 erfolgte der Umzug von Münster nach Coesfeld, wo die WTG Leitstellentechnik noch heute ihren Entwicklungs- und Support-Standort hat – seit 2016 mit deutlich vergrößerten Produktions-, Lager- und Büroflächen.

Eigenentwicklungen wie der EURO ALERT sind wesentlicher Teil des Erfolgs. „Mit dem intelligenten Notfallmanagementsystem der WTG ist es uns gelungen, sämtliche Kommunikationswege einer Leitstelle in eine einheitliche Lösung zu integrieren – vom analogen oder digitalen Funksystem über die Telefonie bis zur Haustechnik“, erläutert Mark van den Berg, Geschäftsführer der WTG Leitstellentechnik. „Seit Jahren vertraut eine Vielzahl von großen und kleinen Leitstellen, von der Kreisleitstelle bis zur Rückfallleitstelle von BOS und Industrie auf unsere Lösungen, gepaart mit unserem Rundum-Serviceangebot als Generalunternehmer mit nur einem Ansprechpartner oder auch im Partnerverbund.“

Einen weiteren Schritt auf dem Weg der Digitalisierung geht die WTG zurzeit mit der Entwicklung der nächsten Generation des EURO ALERT – alle Funktionen werden auf einer einzigen webbasierten Benutzeroberfläche vereint: individuell konfigurierbar und intuitiv bedienbar. „Bei der Entwicklung kundenindividueller Software profitiert die WTG Leitstellentechnik enorm von unserem aktuell ausgebauten Geschäftsbereich Software Services“, so Gerrit F. Schütze, WTG Shareholder und Enkel des Firmengründers, der zusammen mit CEO Dirk Walla, stolz auf ein Jahr 2023 mit gleich zwei WTG Jubiläen schaut: 110 Jahre WTG und 25 Jahre WTG Leitstellentechnik.

Über WTG

Mehr als 100 Jahre Erfahrung und 350 Mitarbeiter bundesweit, in Polen, in der Schweiz und den USA – das ist die WTG, einer der führenden Anbieter von technologischen Lösungen, die Unternehmen erfolgreicher und sicherer machen. Als Full Service Provider liefert die WTG individuelle IT- und Kommunikationslösungen, innovative Sicherheitssysteme, zukunftsweisende Leitstellentechnik, verlässliche Healthcare-Konzepte und agile Software Services. Als Treiber der Digitalisierung begleitet die WTG ihre Kunden in die technologische Zukunft.

www.wtg.com

