Seit über 30 Jahren trockene Wände: Extra Dry ist der Spezialist für Bautrocknung in Berlin und Brandenburg

Trockene Wände seit über 30 Jahren: Extra Dry aus Potsdam ist Spezialist für Gebäudetrocknung, Leckageortung und Schimmelsanierung in Berlin und Brandenburg.

Wenn Wasser dort steht, wo es nicht hingehört, zählt jede Stunde. Ein geplatztes Rohr, ein Wasserschaden nach Starkregen oder unbemerkt aufsteigende Feuchtigkeit – schnell sind Wände, Estrich und Dämmschichten durchnässt, und ohne fachgerechte Trocknung drohen Schimmel, Bauschäden und teure Folgekosten. Die Extra Dry Trocknungstechnik GmbH – https://www.extradry-online.de/ – aus Potsdam ist genau für solche Momente da – und das seit über 30 Jahren. Das Unternehmen hat sich auf die professionelle Gebäude- und Bautrocknung, Leckageortung sowie die Beseitigung von Wasser- und Schimmelschäden spezialisiert und betreut Kunden in Berlin, Potsdam und ganz Brandenburg.

Was 1992 als Familienunternehmen in Potsdam-Fahrland begann, gehört heute zur JUTZY Unternehmensgruppe und wird von Robert Jutzy weitergeführt. Der Erfahrungsschatz aus drei Jahrzehnten ist geblieben – ergänzt um moderne Technik und ein klares Versprechen: schnelle Reaktionszeiten, saubere Arbeit und Trocknung mit System. Gerade in Notfällen kommt es auf jede Minute an, weshalb das Team über die kostenfreie Servicenummer 0800 33 22 333 erreichbar ist und flexibel auf akute Schadensfälle reagiert.

Komplettservice aus einer Hand

Vom ersten Feuchtigkeitsschaden bis zur fertig sanierten Wohnung deckt Extra Dry als Meisterfachbetrieb die gesamte Bandbreite ab. Dazu gehören die Leckageortung mit moderner Thermografie, Druckprüfung, TV-Inspektion und Endoskopie, die Bau-, Estrichdämmschicht-, Hohlraum- und Flachdachtrocknung, die Schimmelsanierung sowie die anschließende Wiederherstellung betroffener Räume durch eigene Gewerke – von Malerarbeiten über Trockenbau bis zu Sanitär und Heizung. Auch die Mauerwerksabdichtung bei aufsteigender Nässe gehört zum Leistungsspektrum. So müssen Auftraggeber nicht mehrere Firmen koordinieren, sondern erhalten die komplette Schadensbeseitigung aus einer Hand.

Ein besonderer Vorteil für die Region: Im Abhollager in der Wetzlarer Straße in Potsdam stehen bis zu 1.000 Trocknungsgeräte zur Vermietung bereit – von Bautrocknern über Kondens- und Adsorptionstrockner bis zu Pumpentechnik, Lüftern und Wärmebildkameras. So sind Hausverwaltungen, Handwerksbetriebe und private Bauherren aus Berlin und Brandenburg im Ernstfall schnell mit der passenden Technik versorgt – auf Wunsch zur Selbstabholung.

Vertrauen aus Wohnungswirtschaft und öffentlicher Hand

Auf die Arbeit von Extra Dry setzen unter anderem die Wohnungswirtschaft, Gewerbe- und Industriekunden sowie öffentliche Auftraggeber. Zu den Referenzen zählen Namen wie degewo, ProPotsdam, das Studierendenwerk Berlin, das Studentenwerk Potsdam und das Bezirksamt Berlin-Mitte. Dieses Vertrauen gründet auf einer klaren Firmenphilosophie, in der der Kunde an erster Stelle steht und in der Qualität, Zuverlässigkeit und ein stets aktueller Stand der Technik den Anspruch des gesamten Teams aus Monteuren, Kundendienst und Büro bestimmen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Extra Dry Trocknungstechnik GmbH

Herr Robert Jutzy

Wetzlarer Str. 110 e

14482 Potsdam

Deutschland

fon ..: 0800. 33 22 333

fax ..: 0331. 74 76 22-8

web ..: https://www.extradry-online.de/

email : post@extradry-online.de

Die Extra Dry Trocknungstechnik GmbH ist ein regionaler Dienstleister für Berlin und Brandenburg mit Sitz in Potsdam. Das 1992 gegründete Unternehmen ist seit 2017 Teil der JUTZY Unternehmensgruppe und bietet als Meisterfachbetrieb professionelle Gebäude- und Bautrocknung, Leckageortung, Wasserschadenbeseitigung, Schimmelsanierung, Flachdachtrocknung sowie die Vermietung von Trocknungsgeräten an.

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Pressekontakt:

Extra Dry Trocknungstechnik GmbH

Herr Robert Jutzy

Wetzlarer Str. 110 e

14482 Potsdam

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