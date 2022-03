Seitenkanalverdichter flexible Einsatzvarianten

SKVTechnik erläutert die flexiblen Aufstellarten von Seitenkanalverdichtern anhand der Geräte des Herstellers FPZ S.P.A. aus Italien. Kunden kaufen jetzt im Onlineshop

Seitenkanalverdichter erzeugen pulsationsfreie, ölfreie Druckluft. Die erzeugte Luft kann sowohl saugend (zum Ansaugen) als auch blasend (als Pressluft) verwendet werden. Der Seitenkanalverdichter der SKVTechnik arbeitet berührungslos im Dauerbetrieb nahezu verschleißfrei.

Aufstellarten von Seitenkanalverdichtern.

Das sind die Deckelstellung (vertikale Aufstellung) und die Fußaufstellung (horizontale Aufstellung). Bei der Deckelstellung steht der Seitenkanalverdichter auf dem ringförmigen Stator Gehäuse. Bei der Fußstellung steht der Seitenkanalverdichter auf dem unten am Gerät angebrachten Fuß.

Anschlussmöglichkeiten von Seitenkanalverdichtern:

Bei Seitenkanalverdichtern der SKVTechnik sind sieben unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten für Ansaug- und Ausblaskanäle vorgesehen. Ein intelligentes Engineering macht dies möglich. Leser sehen bitte die beigefügte Abbildung dazu an. Auf der Abbildung ist erkennbar, wie der Seitenkanalverdichter an den unterschiedlichen Ausblas- und Einströmstellen angeschlossen wird. Im Gegensatz zu einfachen Seitenkanalverdichtern, haben die Modelle von SKVTechnik weitere Anschlussmöglichkeiten nach vorn, unterhalb des Deckels des Seitenkanalverdichters. Die normalen Einström- und Ausblaskanäle zeigen bei anderen Herstellern nach hinten vom Motor weg und verlaufen zwischen Motor und Fuß.

Zusätzlich zu den Anschlussmöglichkeiten nach vorn gibt es die Möglichkeit mit Bögen, die Richtung der Ansaug- und Ausblaskanäle zu verändern.

Seitenkanalverdichter der SKVTechnik sind somit den gegebenen Anlagenmöglichkeiten leicht anzupassen und damit kostengünstig in die vorhandene Anlage einzupassen. Das hat für Anlagenbauer enorme Vorteile. Gerade wenn der zur Verfügung stehende Platz begrenzt ist, ergeben sich enorme Vorteile durch die zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten.

Für das beiliegende Artikelbild empfiehlt SKVTechnik heute folgenden druckvolle Seitenkanalverdichter:

Die Modellreihe R20-R30-R40 beinhaltet besonders druckstarke Seitenkanalverdichter mit kleinem Volumen. Die Volumenbereiche liegen bei 60 bis 120 m³/h, die Druckdifferenzen reichen von 275 mbar bis 500 mbar. Diese Leistung erreichen die kompakten Geräte von 0,75 Kilowatt bis 3,0 Kilowatt. Dabei beträgt das Gewicht dieser Maschinen lediglich maximal 25 Kilogramm. Diese Modellreihe ist bis 2,2 Kilowatt Leistung sowohl in der Normalstromvariante mit 1phasiger Ausstattung als auch in der Drehstromvariante mit 3phasiger Ausstattung erhältlich. Die Variante mit 3,0 kW Leistung ist nur als Drehstrommodell in der 3phasigen Ausführung lieferbar. Die Lieferzeit liegt bei 2 Wochen bei Liefer-Zielen in Deutschland.

Die SKVTechnik ist Online-Shop für Seitenkanalverdichter und Ventilatoren. SKVTechnik bietet Kunden SKV-Modelle von 50 m³/h Fördervolumen bis zu 2000 m³/h an. SKVTechnik berichtet über die Anschlussmöglichkeiten und Aufstellarten der Seitenkanalverdichter.

