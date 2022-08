Seitenkanalverdichter für den Anlageneinsatz auswählen – passgenaue Auswahl durch SKVTechnik und Hersteller

Seitenkanalverdichter sind wertintensive Anlagegüter. Wichtig ist die passgenaue Auswahl der Geräte zur Anlagensituation. Das betrifft nicht nur die Parameterkonfiguration von Volumen und Druck.

Bei der Auswahl der passenden Seitenkanalverdichter für individuelle Anlagensituationen ist nicht nur die Auswahl von Volumen oder Druck entscheidend, sondern auch der Umstand, dass die abrufbare Leistung für die Anlagensituation nicht überdimensioniert ist. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass Seitenkanalverdichter mit höherer Leistung im unteren Leistungsbereich eingesetzt werden, ihr oberer Leistungsbereich aber nie abgerufen wird. Der Anlagenbetreiber hat Leistungsbereitschaft teuer erkauft, setzt sie aber nie ein.

Die vermeiden die Berater der SKVTechnik und der Herstellerbetriebe.

Durch die kompetenten Kollegen werden nur die Maschinen für die jeweilige Anlagensituation ermittelt und angeboten, die Kunde auch wirklich benötigt. Damit werden wertvolle Ressourcen der Kunden geschont.

SKVTechnik schlägt folgenden Ablauf vor:

1. Zunächst ist es empfehlenswert, dass sich Kunden auf der Webseite der SKVTechnik einen Überblick über die angebotenen Seitenkanalverdichter verschaffen. Hier auf diesem Onlineportal sind alle Seitenkanalverdichter aufgeführt. Das Portfolio ist in der Lage für jeden Kundenwunsch eine Maschine anbieten zu können. Alle Anforderungen in Volumen und Druck die bei Seitenkanalverdichtern technisch möglich sind werden angeboten. Das Problem besteht meist darin, dass Kunden ihren eigenen Bedarf nicht oder nicht genau kennen. Dies führt zu Punkt 2.

2. Kunden wenden sich mit Ihren Vorstellungen und Wünschen direkt an SKVTechnik. Von hier aus erhalten Sie entweder direkt Hilfe bei der Auslegung oder direkt die Maschine, wenn der Bedarf klar ist. Oder Sie erhalten weitere Unterstützung direkt vom Hersteller. Hier gibt es speziell ausgebildete Kollegen, die Kunden in schwierigen Anlagensituationen direkt unterstützen können.

3. Nachdem der Bedarf an Seitenkanalverdichtern exakt belegt ist, erfolgt die Ermittlung der Zubehörteile und Mengen. Erst jetzt ist eine exakte Bestimmung des Gesamtbedarfs möglich und wird in Zusammenarbeit mit den Herstellern bestellt. Ziel ist jetzt die exakte Ermittlung des Liefertermins. Derzeit herrscht eine angespannte Rohstoffsituation auf dem Markt. Im Gesamtmarkt herrschen derzeit Lieferzeiten von bis zu 3 Monaten. Bei dem Hersteller FPZ ist die Liefersituation noch etwas entspannter. Derzeit sind die FPZ und die SKVTechnik noch in der glücklichen Lage, dass Lieferzeiten von 14 Tagen gelten. Leider wird dies durch Speditionen wie die Schenker AG ruiniert, da die Spedition gerade jetzt einen Monat Betriebsferien macht.

SKVTechnik ist ein Onlineshop, der trotz der Anonymität des Onlinegeschäfts intensive Kundenbeziehungen pflegt. SKVTechnik steht dabei für Langfristigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Interessenten lassen Sie sich überzeugen und testen die tägliche Praxis. Dafür steht die SKVTechnik seit 2012.

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

