Selected By: Bailey x NKD

o Lieblingsteile von NKD „Selected By“ Topmodel Bailey

o Tolle Frühlingsoutfits aus der aktuellen Kollektion

o Vielfalt an Designs in allen NKD Filialen und auf nkd.com/selectedby

Ab der kommenden Frühlingssaison präsentiert das deutsche Textilunternehmen NKD facettenreiche Mode-Highlights aus der aktuellen Kollektion. Unter dem Motto „Selected By“ stellt Topmodel Bailey exklusiv ihre persönlichen Lieblingsstücke vor und bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten sowie Tragevarianten der Produkte.

Modischer Blickfang zum Frühling: Ab Kalenderwoche 10 präsentiert Topmodel Bailey – bekannt aus zahlreichen NKD Kampagnen – ihre persönlichen NKD Lieblingsoutfits für die blühende Jahreszeit. Die Palette reicht von Frühlingsjacken über leichte Pullover und Shirts bis hin zu trendigen Hosen in verschiedenen Längen. Die Fashion-Trends sind ab 5. März 2020 in allen Filialen und online auf nkd.com/selectedby erhältlich. Modisch überzeugen die Looks sowohl durch verspielte Prints und detailreiche Akzente als auch mit unschlagbaren Preisen zwischen 7,99 Euro und 19,99 Euro.

Shop the look: Besonders alltagstauglich sind die Pieces aufgrund der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten und Trageanlässe – ob beim Shopping in der City oder beim Spaziergang in der Natur bei ersten Sonnenstrahlen.

Das Unternehmen NKD

Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NKD Services GmbH

Frau Nicole Metzler

Bühlstraße 5-7

95463 Bindlach

Deutschland

fon ..: +49 (0) 9208 699 444

fax ..: +49 (0) 9208 699 200

web ..: http://www.nkd.com

email : nicole.metzler@nkd.de

Sie können diese Pressemitteilung auch in geänderter oder gekürzter Form mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

NKD Services GmbH

Frau Nicole Metzler

Bühlstraße 5-7

95463 Bindlach

fon ..: +49 (0) 9208 699 444

web ..: http://www.nkd.com

email : pr-online@nkd.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KAJ Hotel Networks setzt auf nachhaltige Hygiene: Hoteliers profitieren durch innovative Produkte