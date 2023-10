Semaglutid – Ozempic® ist bei Verabreichung mit dem nadelfreien Injektor InsuJet(TM) von NuGen chemisch stabil

10. Oktober 2023, Toronto, Ontario / IRW-Press / – NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das Unternehmen oder NuGen), ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, hat heute anhand von neuen Daten aus einer Vorstudie gezeigt, dass Semaglutid (Ozempic ®) nach Abgabe über den von NuGen entwickelten nadelfreien Injektor InsuJet chemisch stabil bleibt.

Die heutige Entdeckung ebnet den Weg für zukünftige Tests zur Validierung der Ergebnisse und zur Vorbereitung auf die strengen behördlichen Evaluierungsverfahren. In unserer weiterführenden Arbeit werden wir auf diesem positiven Ergebnis aufbauen, erklärt Dr. John Leombruno, ein unabhängiger Direktor des Unternehmens. Semaglutid ist der erste einer Reihe von lizenzierten Wirkstoffen, deren Verabreichung mit dem InsuJet-Gerät getestet werden. Unser Ziel ist der Aufbau einer Pipeline von injizierbaren Wirkstoffen, die ein hohes Umsatzvolumen haben und für die nadellose Injektion mit dem InsuJet geeignet sind. Gemeinsam mit den Herstellern können wir so nadelfreie Varianten der gängigsten Biosimilars anbieten.

NuGen hat am 10. April 2023 erstmals angekündigt, dass die Firma Basic Pharma Technologies in den Niederlanden mit einer Bewertungs- und Machbarkeitsstudie beauftragt wurde, die unter anderem Validierungstests zur Verabreichung von Semaglutid mit dem nadelfreien Injektor von NuGen beinhaltet.

Die von Basic Pharma am 5. Oktober 2023 übermittelten Laborergebnisse haben keine Unterschiede zwischen dem Einsatz des Fertigpens Ozempic® und des nadelfreien Injektors InsuJet ergeben. Konkret wurde dabei das handelsübliche Arzneimittel Ozempic® in das InsuJet-Gerät geladen und aus diesem abgegeben bzw. mit der Flüssigkeit verglichen, die mit dem handelsüblichen Ozempic®-Pen verabreicht wurde. Im Zuge der Analyse der Flüssigkeit mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) wurden bei Verwendung des InsuJet-Geräts keine Abbauprodukte festgestellt.

Dr. John Leombruno, Unabhängiger Direktor

John Leombruno verfügt über Führungserfahrung in vielen Bereichen der Pharmaindustrie, unter anderem im Hinblick auf Marktzugang, medizinische Informationen, Pharmakovigilanz, medizinische Angelegenheiten und Geschäftsentwicklung. Er war Mitbegründer der Firmen Patient Direct (einem Anbieter von Patientenunterstützung und Spezialapotheken) und GMD Distribution (einem Dienstleister für Pharmavertrieb, Patientenunterstützung und Spezialapothekendienste), die beide zwischen 2010 und 2017 von McKesson Canada übernommen wurden. Im Jahr 2019 gründete John die kanadische Softwarefirma OkRx, die auf Gesundheitsversorgung spezialisiert ist und Patienten, verschreibende Ärzte, Versicherungen und Pharmaunternehmen beim Management von Spezialarzneimitteln unterstützt. Dr. Leombruno hat eine formale Ausbildung als Pharmazeut und verfügt über einen MBA-Abschluss von der Queens University und ein PhD-Diplom in Pharmakoepidemiologie von der University of Toronto.

Über Semaglutid / Ozempic®

Semaglutid ist ein Wirkstoff, der unter dem Handelsnamen Ozempic® bekannt ist und aktuell über einen sogenannten Fertigpen verabreicht wird. Semaglutid ist ein GLP-1-Rezeptor-Agonist, d.h. der Wirkstoff ahmt die Wirkung des menschlichen Inkretins Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) nach. Er verbessert die Insulinsekretion und die Regulierung des Blutzuckerspiegels, zügelt den Appetit und senkt die Kalorienaufnahme. Der Wirkstoff wurde 2012 von der Firma Novo Nordisk als länger wirksame Alternative zu Liraglutid, einem Insulin für Typ-2-Diabetiker, aber auch zur Verabreichung an adipöse Patienten entwickelt und unter dem Handelsnamen Ozempic® vermarktet. Ozempic® ist in letzter Zeit in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt, nachdem zahlreiche Prominente und Influencer behaupten, das Präparat habe ihnen bei der Gewichtsabnahme geholfen. Dies hat zu Produktengpässen geführt www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novo-nordisks-diabetes-drug-ozempic-back-supply-after-months-shortage-2023-03-17/

, sodass die Abgabe vielerorts geregelt werden musste www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/ozempic-canada-british-columbia-1.6793114

.

Über Basic Pharma Technologies

Basic Pharma ist ein fortschrittliches, unabhängiges Pharmaunternehmen, das sich in erster Linie mit der Entwicklung, Lizenzierung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen und biopharmazeutischen Produkten befasst. Basic Pharma stellt der Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche ein umfassendes Dienstleistungspaket zur Verfügung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.basicpharma.nl

Über NuGen

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, sieht voraus oder sieht nicht voraus, plant, Budget, eingeplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

