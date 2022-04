Seminar Erfolgreiche Teamführung

Führungserfolg und Unternehmenserfolg sind die beiden größten Herausforderungen in der Praxis. Mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung erlernen die Teilnehmer releva

Mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung erlernen die Teilnehmer folgende fachlichen Skills:

Außergewöhnlich Führen – die 4 wichtigsten Prinzipien

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Agile Zielvereinbarungen mit OKR

Die S+P Case Study zeigt drei Verhaltensweisen, die effektive Führungskräfte beim Führen von Teams kennzeichnen. Das erste Verhalten, das wir als zugänglich und offen bezeichnen, steht für die „menschliche“ Seite der Führung. Das zweite Verhalten, das Wissen um die Funktionsweise von Prozessen und Abläufen, steht für die „Auftragsseite“ der Führung. Die dritte Verhaltensweise schließlich, die wir als Gleichgewicht zwischen den Risiken für den Auftrag und für die Mitarbeiter bezeichnen, stellt quasi die Integration der ersten beiden Verhaltensweisen dar.

Zielgruppe zum Seminar Erfolgreiche Teamführung

Geschäftsführer, Prokuristen, Vertriebsvorstände, Führungskräfte aus dem Vertrieb,

Mitarbeiter/Innen aus den Bereichen Vertrieb, Kundenbetreuung und Key-Account-Management.

Dein Nutzen mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung

Dein Vorsprung mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Erfolgreiche Teamführung folgende S+P Produkte

+ S+P Test: Führungsstärke

+ S+P Check: Hochleistungs-Teams richtig führen

+ S+P Test: Feedback-Fähigkeit

+ S+P Test: Delegieren Sie gerne?

+ Agile Ziele mit OKR

+ Leitfaden Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

+ 360°-Feedbacks in der Praxis Führungsstärken optimal einsetzen

Erfolgreiche Teamführung – die 4 wichtigsten Prinzipien

Agile Führung: ein Überblick zu unterschiedlichen Stilen und Kompetenzen

Mitarbeiter einbeziehen und an den Unternehmenszielen beteiligen

Rollenkonflikte – Erwartungen an die Führungskraft

Situationsbeurteilung und angemessener Führungsstil für erfolgreiche Teamführung

Unterscheidung der Mitarbeitertypen nach dem DISG-Konzept

Eine „gelebte“ Ziel- und Kundenorientierung ist kein Zufall!

Agiles Teammanagement stellt spezielle Anforderungen an die Führungskraft

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool Box mit

+ Fallstudien zur Auswahl des „richtigen“ Führungsstils

+ Checklisten zu den Themen „Agile Führungskompetenzen“ und „Agiles Teammanagement“

Feedback-Kompetenz für Führungskräfte

Gespräche mit Fingerspitzengefühl führen

Anerkennung und Kritik richtig kommunizieren

„Immer wieder musst du verhandeln“ – Verhandlungsstrategien im Überblick

Wie funktioniert sachorientiertes Verhandeln?

Impulse aus dem Harvard-Verhandlungskonzept

Die Teilnehmer erhalten die S+P Tool-Box mit

+ Checklisten und S+P Tests zu den Themen Feedback-Kompetenz, Richtig delegieren und die sechs „W“ der Delegation.

Agile Zielsetzung mit OKR

Objectives und Key Results für erfolgreiche Teamführung

Golden Circle: Why + How + What

Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Was ändert sich mit OKR?

Neue Rolle als Führungskraft im OKR-Prozess

Wöchentliches OKR-Review statt Jahresgespräch

Quartals-Reviews statt jährliche Beurteilungsgespräche

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Agile Ziele mit OKR

+ Leitfaden Company OKRs + Team OKRs + Persönliche OKRs

Zwei Leadership Styles sind für die erfolgreiche Teamführung besonders wichtig

#1 Leadership Style für erfolgreiche Teamführung

Erstens haben sie vor und nach einem Change Prozess Loyalität und Vertrauen aufgebaut, d. h. sie verfügen über ein Vertrauensguthaben, das sie in Krisenzeiten abrufen können. Die Teilnehmer der S+P Case Study berichteten, dass Führungskräfte, die von Anfang an stark in ihre Mitarbeiter investiert haben, in der Lage waren, Risiken effektiver zu managen, wenn diese notwendig wurden.

Für deine Führungspraxis:

# Führungskräfte, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern, schaffen ein hohes Maß an Engagement, Loyalität und Eigenverantwortung.

# Dies führt dazu, dass die Erfüllung deines Auftrags für alle eine höhere Priorität hat.

#2 Leadership Style für erfolgreiche Teamführung

Zweitens haben diese Führungskräfte Maßnahmen ergriffen, um die Moral und das Vertrauen in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Sie stellen sicher, dass die Kommunikationswege offen sind, damit die Teammitglieder Probleme melden können. Sie verknüpfen besonders schwierige Missionsanforderungen eindeutig mit dem Erfolg der Mission. Sie setzen klare Ziele und helfen ihren Mitarbeitern, den Gesamtzusammenhang zu verstehen.

Für deine Führungspraxis:

# Zeige deine Bereitschaft, das Team über deine persönliche Interessen zu stellen.

# Du zeigst damit, dass du die Arbeitsbelastung mit dem Team teilst und die Auswirkungen deiner Entscheidungen verstehst.

Mit dem S+P Seminar trainierst du die besten Führungstechniken für erfolgreiche Teamführung

Diese 7 Tools solltest du für das Führen von Teams kennen und beachten:

#1 Tool: Mach dich für das Team zugänglich. Höre deinen Mitarbeitern zu. Behandeln Sie sie als Partner, nicht als Angestellte Lasse dein Team wissen, dass es eine Stimme hat. Sei bereit, unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren und von ihren Erfahrungen und Kenntnissen über das Unternehmen zu lernen.

#2 Tool: Mache dich mit den Abläufen in deinem Unternehmen vertraut. Investiere Zeit, um deine Mitarbeiter, ihre Arbeit und ihre aktuellen Herausforderungen kennen zu lernen. Diese Lernmöglichkeiten helfen dir, dass du dich mit dem Team vernetzt. Engagiere dich und zeige, dass du dich für ihre Arbeit interessierst und ein offenes Ohr für ihre Fragen hast.

#3 Tool: Beurteile regelmäßig, ob dein Team für die aktuellen und die kommenden Herausforderungen gut gerüstet ist.

#4 Tool: Setze ehrgeizige, aber erreichbare Ziele. Denke an etwas Aufregendes, das aber je nach Leistungsstand und Reife des Teams erreichbar ist. Bewerte die Risiken, bevor du ein Ziel setzst.

#5 Tool: Lerne aus den Fehlern deines Teams und gebe deinem Team regelmäßig Feedback, um seine Entwicklungslücken zu schließen.

#6 Tool: Erkenne die Kosten deiner Entscheidungen an. Manchmal wissen Führungskräfte nicht, was sie ihren Teams zumuten. Trage die Last so weit wie möglich mit und beteilige dich an den Opfern, die dein Team bringt.

#7 Tool: Halte die Kommunikationskanäle offen. Sorge dafür, dass die Teammitglieder die Möglichkeit haben dir wichtige Informationen mitzuteilen, z. B. wenn sie zu sehr unter Druck stehen.

