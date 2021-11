Seminar MaRisk 2021: Fit & Proper

Fit & Proper erlernst du folgende fachlichen Skills:

– Wesentliche Neuerungen der MaRisk 2021

– Neue Aufgaben für die MaRisk-Funktionen

– Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft

Zielgruppe zum Seminar MaRisk 2021: Fit & Proper

Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften,

Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling.

Dein Nutzen mit dem Seminar MaRisk 2021: Fit & Proper

Dein Vorsprung mit dem Seminar MaRisk 2021

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die S+P Tool Box:

+ S+P Checkliste „Umsetzung wichtigsten MaRisk-Regelungen“

+ Leitfaden für die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation (Umfang ca. 50 Seiten)

Programm zum Seminar

Wesentliche Neuerungen der MaRisk 2021

Neue Anforderungen der MaRisk 2021 im Überblick

Quantitative und qualitative Beurteilung der wesentlichen Positionen und Risiken

Neue NPL-Leitlinien + Neuer Schwellenwert von 5%

AT 4.2: Verschärfte Anforderungen an die Strategie für notleidende Risikopositionen

AT 4.1 neu: Risikotragfähigkeit und Verzahnung mit den Strategien

Die Teilnehmer erhalten

Neue Aufgaben für die MaRisk-Funktionen

AT 4.4.1: Erweiterung der Aufgaben bei der Risikocontrolling-Funktion

AT 4.4.2: Neue Anforderungen bei der Bildung einer Compliance-Einheit

Risikosteuerung- und Risikocontrollingprozesse für IT-Risiken

Auslagerungscontrolling: Einsatz von Key Performance Indikatoren und Key Risk Indikatoren

AT 7.3: Neufassung des Moduls Notfallmanagement

Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft

MaRisk BTO 1.2.4: Intensivbetreuung

Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung

Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers („Forbearance“)

MaRisk BTO 1.2.5: Behandlung von Problemkrediten

Kriterien für den Übergang in die Problemkreditbearbeitung

Prüfung nicht-standardisierter Verträge bei Sanierungsfällen

Votierung bei Sanierungskrediten und Engagements in Abbauportfolien

MaRisk BTO 1.3: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Interne Informationen aus der Geschäftsbeziehung

Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen

Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken

