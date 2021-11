Seminar MaRisk: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

Du suchst ein Update zu den MaRisk für Finanzunternehmen? Welche neuen aufsichtsrechtlichen Verschärfungen musst du beachten?

Zielgruppe für das Seminar MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte bei Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken

Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Compliance, Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung und Interne Revision

Dein Nutzen mit dem Seminar MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion

Zukunftsgerichteter Kapital- planungsprozess mit SREP und ICAAP

Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft

Dein Vorsprung mit dem Seminar MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP die S+P Tool Box:

+ S+P Checkliste „Umsetzung der MaRisk 2021“

+ S+P Check: Reportingrelevante Anforderungen AT 4.1 und AT 4.2

+ S+P Checkliste: 105-Punkte-Check zur Risikotragfähigkeit

+ S+P Check: MaRisk-Regelungen für das Kreditgeschäft

MaRisk 2021: Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion

Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation §25a KWG als Vorgabe für das Interne Risikomanagement

Neuerungen bei der aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte

Erweiterte Verantwortlichkeiten der Risikocontrolling-Funktion

Prozessprüfungen bei risikorelevanten Limitgenehmigungen – Identifizierung der relevanten Entscheidungsprozesse

Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP

Neue Vorgaben für den Kapitalplanungsprozess: Welche Auswirkungen ergeben sich für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit?

Neuerungen in den Bereichen Risikomessung und -begrenzung

Ampel- und Warnsysteme: Optimale Verzahnung von Prozess- und Steuerungsimpulsen

Aufbau von unterschiedlichen Szenarien im Kapitalplanungsprozess

Neue Vorgaben an das Limitsystem mit TLAC/MREL

Agiles Risikomanagement im Kreditgeschäft

MaRisk BTO 1.2.4: Intensivbetreuung

Kriterien für den Übergang in die Intensivbetreuung

Berücksichtigung von Zugeständnissen zugunsten des Kreditnehmers

(„Forbearance“)

MaRisk BTO 1.2.5: Behandlung von Problemkrediten

Kriterien für den Übergang in die Problemkreditbearbeitung

Prüfung nicht-standardisierter Verträge bei Sanierungsfällen

Votierung bei Sanierungskrediten und Engagements in Abbauportfolien

MaRisk BTO 1.3: Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft

Interne Informationen aus der Geschäftsbeziehung

Gezielter Einsatz von externen Informationsquellen

Risikoklassifizierungsverfahren und Früherkennung von Risiken

S+P News zum Seminar MaRisk update: Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP

