SensioLabs baut seine Präsenz auf dem deutschen Markt aus

SensioLabs und creativestyle geben die Gründung von SensioLabs Deutschland bekannt, um Unternehmen in DACH besseren Zugang zu Consulting und Schulung für Symfony zu ermöglichen.

SensioLabs, der Entwickler von Symfony, hat mit creativestyle, seinem bevorzugten Partner in Deutschland, SensioLabs Deutschland gegründet. SensioLabs Deutschland ist die offizielle Tochtergesellschaft von SensioLabs und wird deutschen Unternehmen fachkundige Beratung und Schulungen zu Symfony und PHP anbieten.

Deutschland ist seit vielen Jahren einer der wichtigsten Märkte für Symfony, mit einer aktiven Community von Symfony-Entwicklern und Anwendern. Viele deutsche Unternehmen und Open-Source-Projekte haben ihre Lösungen auf Symfony aufgebaut, wie z.B. Check24, Trivago, Shopware oder Pimcore.

Um das Dienstleistungsangebot für den deutschsprachigen Raum weiter zu stärken, gibt SensioLabs bekannt, dass SensioLabs Deutschland ab Juni 2022 mit creativestyle, einem Unternehmen der Smile Group, zusammenarbeitet. creativestyle wurde 2001 gegründet und ist an Standorten in München und Hamburg sowie in Krakau und Rybnik in Polen vertreten. Mit einem Team von mehr als 95 Experten ist creativestyle eine der führenden deutschen Webentwicklungs- und Beratungsagenturen. creativestyle ist ein E-Commerce-Spezialist mit langjähriger Erfahrung in den Technologien Symfony und Magento.

SensioLabs Deutschland ist die offizielle deutsche Niederlassung der Schöpfer von Symfony. Mit einem Team deutschsprachiger Experten bietet SensioLabs Deutschland Beratungs- und Schulungskompetenz, um Unternehmen und Projekte auf Basis von PHP/Symfony Open-Source-Technologien zu unterstützen. Creativestyle ist seit 2016 zertifizierter Partner von SensioLabs. Anfang 2022 gab SensioLabs bekannt, dass creativestyle der bevorzugte Partner von SensioLabs in Deutschland geworden ist. Mit diesem Schritt stärkt SensioLabs seine Position in Deutschland und rückt näher an seine deutschen Kunden heran.

Für Ludovic Duval, General Manager von SensioLabs, „ist der Relaunch von SensioLabs Deutschland eine fantastische Nachricht, um das Qualitätsniveau der PHP- und Symfony-Expertise für deutsche Kunden zu verbessern. Als Herausgeber von Symfony wird SensioLabs Deutschland einen Webentwicklungsansatz fördern, der auf Best Practices und Einfachheit basiert, um die Digitalisierung und das Wachstum deutscher Unternehmen zu unterstützen.“ Jaromir Fojcik, CEO von creativestyle, zeigt sich ebenfalls begeistert vom Relaunch der SensioLabs Deutschland: „Symfony ist unsere Kerntechnologie für die Entwicklung hochflexibler Webapplikationen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, die nächste Phase unserer Partnerschaft mit SensioLabs einzuleiten. Unser neues Setup wird deutschen Unternehmen einen leichteren Zugang zu qualifizierten Symfony-Schulungen und -Beratung ermöglichen.“

Über SensioLabs

SensioLabs ist der Herausgeber des Open-Source-Frameworks Symfony, das zu einer weltweiten Referenz in der Webentwicklung geworden ist.

SensioLabs unterstützt Unternehmen, die sich für PHP und Symfony als Eckpfeiler ihrer Entwicklung entschieden haben, mit einem Angebot, das Beratung, Fachwissen, Dienstleistungen, Schulungen und Support umfasst. Symfony ist darauf zugeschnitten, die Effektivität von Entwicklern zu steigern, den Erfolg von Entwicklungsprojekten für Webanwendungen zu gewährleisten und die Bildung eines kompetenten technischen Teams zu unterstützen.

SensioLabs ist in Frankreich, Deutschland und in weiteren 20 Ländern über ein umfangreiches Netzwerk von mehr als 50 zertifizierten und angeschlossenen Partnern tätig. SensioLabs ist ein international für seine Innovationen in seinem Markt anerkanntes Unternehmen und bietet professionelle Services durch mehr als 100 Mitarbeiter und Berater an.

Über creativestyle

Creativestyle ist einer der führenden Dienstleister für professionelle Webentwicklung in Deutschland und Polen. Mit 95 Experten an vier Standorten bietet creativestyle maßgeschneiderte Web-Applikationen und E-Commerce-Lösungen sowie strategische Beratung, UX- und Design-Services. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat creativestyle mit namhaften Kunden wie Miele, CEWE, ProSiebenSat.1, Media Saturn und vielen weiteren digitale Erlebnisse geschaffen. Mit dem Beitritt zur Smile Group im Jahr 2022 ist creativestyle nun Teil des führenden Open Source Netzwerks in Europa.

