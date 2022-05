YOSUDA startet Verkaufsoffensive für den deutschen Markt

Wollen Sie zu Hause trainieren? Wollen Sie Heimtrainer kaufen? Sie wollen Heimtrainer kaufen, aber diese sind nur in Amerika verfügbar? YOSUDA bietet Ihnen die Lösung!

Über YOSUDA

YOSUDA konzentriert sich auf die Entwicklung von Heimtrainern, die den Menschen helfen, sich auf kardiale Weise fit und gesund zu halten. Unser Online-E-Commerce-Geschäft erstreckt sich bereits auf die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, Japan und China. Jetzt betreten wir den deutschen Markt und wir werden unsere Produkte in Deutschland verkaufen. Wir hatten großen Erfolg auf dem US-Markt, der mehr als 1.000.000 Familien bedient. Unsere Kunden sind sehr zufrieden und empfehlen unsere Produckten weltweit. YOSUDA Heimtrainer haben 18.694 Bewertungen auf Amazon US. Das ist eine gute Bewerbungszahl, dass zeigt, dass unser YOSUDA Heimtrainer sehr beliebt.

Das Yosuda Heimtrainer zu den beliebtesten und am besten bewerteten günstigen stationären Fahrrädern auf dem Markt. Dieses Fahrrad hebt sich von den anderen Modellen, die wir getestet haben, durch ein großes, gewichtetes Schwungrad mit einem einstellbaren Widerstandspolster ab, das einen enormen Widerstandsbereich bietet. Dieses Fahrrad sieht aus und fühlt sich an wie ein hochwertiges Spinning Bike in einem einfachen, schnörkellosen und robusten Paket für den Gebrauch zu Hause. Ob für gelegentliches Spinning oder intensives Training, das Yosuda ist eine Qualitätsoption zu einem vernünftigen Preis.

Yosuda Heimtrainer sind einfache und preisgünstige Fitnessgeräte für den Einstieg in den Heimsport. Sie funktionieren im Prinzip wie Fahrräder und sind deshalb besonders zugänglich. Die klassischen Trainingsgeräte mit einfacher Ausstattung sind vor allem für ein leichtes Ausdauertraining zuhause geeignet. Heimtrainer gehören zu den ältesten Trainingsgeräten, die durch die Trimm-dich-Bewegung in den 1970er Jahren einen echten Aufschwung erlebt haben. Heute sind Yosuda Hometrainer in moderneren Varianten nach wie vor ein gern genutztes Trainingsgerät in privaten Haushalten.

Mit dem Yosuda Heimtrainer erhalten Sie alles, was ein hochwertiges Fahrrad zu bieten hat, wie z.B. einen verstellbaren, rutschfesten Lenker, ein riemengetriebenes System, eine 35-Pfund-Schwungscheibe und einen gepolsterten Sitz. Außerdem erhalten Sie all das zu einem Bruchteil des Preises anderer vergleichbarer Fahrräder. Dieses Fahrrad nimmt in Ihrer Wohnung nicht viel Platz weg und ist daher die perfekte Ergänzung für Ihr Fitnessstudio zu Hause. Wenn Sie Ihre Fortschritte im Auge behalten wollen, verfügt dieses kleine, aber mächtige Fahrrad außerdem über einen LCD-Monitor.

YOSUDA erschließt jetzt den deutschen Absatzmarkt

Nach mehreren Jahren positiver Erfahrungen weltweit baut YOSUDA nun seine deutschen Aktivitäten mit einem neuen Vertriebsbüro weiter aus. Ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Position des Unternehmens auf einem sehr wichtigen Markt.

Das neue Büro wird die Aktivitäten von YOSUDA in Deutschland unterstützen und für den Erstvertrieb und die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden aus der deutschen Industrie sorgen. Deutschland ist bereits ein wichtiger Markt für YOSUDA.

Unser Handel stellt seine enorme Leistungsfähigkeit

Mit der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle hofft YOSUDA als bevorzugtes Hersteller von Heimtrainer auf dem deutschen Markt zu etablieren.

„Deutschland ist ein führendes Produktions- und Entwicklungsland in Europa, daher freuen wir uns sehr über diesen wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Position und Präsenz auf dem deutschen Markt“, sagt CEO von YOSUDA.

YOSUDA konzentriert sich auf die Entwicklung von Indoor Cycle, die helfen, sich auf Cardio-Weise fit zu halten. Wir bieten Fahrräder, die sowohl Ihren beruflichen als auch Ihren grundlegenden Bedürfnissen entsprechen. Darüber hinaus erhalten wir auch Untertisch-Pedaltrainer für ältere Menschen.

