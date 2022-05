seo-textagentur.at – TEXTER & SEO – First Austrian EAT-SEO Agentur für EAT-Suchmaschinenoptimierung

Seit dem letzten EAT-Update von Google haben sich die SEO-Karten neu gemischt. In Sachen Suchmaschinenoptimierung zählen in Zukunft vor allem konstante Markensignale, die in Verbindung mit hochwertigen und authentischen Inhalten stehen. SEO Texter und SEO Agenturen müssen daher umdenken und vor allem den Aufbau einer glaubwürdigen Markengeschichte in den Fokus aller SEO-Optimierungen stellen.

In jeder Hinsicht zählen nachvollziehbare und passgenaue Markeninhalte. Google wird immer besser darin, Markensignale in entsprechende Google-Suchmaschinen-Rankings zu übertragen. Nur wem es gelingt konsistente Markensignale in Form von Brand Mentions, Co-Occurance, Citations, Brand-Backlinks, gute Bewertungen und positive Nutzersignale zu produzieren, wird auch in Zukunft ganz vorne bei Google zu finden sein.

Hochwertige Text-Inhalte, aktives Content Marketing und schnelle Webauftritte bilden dabei lediglich die Basis für eine professionelle Suchmaschinenoptimierung nach den allerneuesten EAT-Standards ((Expertise, Authority and Trust). Webseiten, deren Textinhalte empfohlen werden, bekommen eine Expertise, Ansehen und Glaubwürdigkeit.

Diese drei Faktoren sind Grundlage dafür, auf Dauer gute Textinhalte zu erstellen und gut zu ranken. Als erste EAT-SEO-Agentur in Österreich & Südtirol setzt Texter & SEO bereits jetzt schon die EAT-Suchmaschinenoptimierung der Zukunft erfolgreich für seine Kunden in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol um.

TEXTER & & SEO Österreich ist die erste EAT-SEO-Agentur in Österreich & Südtirol und steht für Content Marketing und professionelle EAT-Suchmaschinenoptimierung nach den allerneuesten EAT-SEO-Standards.

