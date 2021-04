Sernova richtet virtuelle Meinungsbildner-Veranstaltung hinsichtlich Schilddrüsenerkrankungen und dem Potenzial seiner Zelltherapie als neuartigen Behandlungsansatz aus

London (Ontario), den 21. April 2021 – Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB / XETRA: PSH), ein führendes Unternehmen im klinischen Entwicklungsstadium, das Therapiemethoden der regenerativen Medizin entwickelt, meldete heute, dass es eine virtuelle Key Opinion Leader-(KOL)-Veranstaltung hinsichtlich Schilddrüsenerkrankungen, aktueller Behandlungsmöglichkeiten und dem Potenzial seines neuartigen Zelltherapie-Behandlungsansatzes für postoperative Hypothyreose abhalten wird. Die Veranstaltung findet am Dienstag, dem 27. April 2021, 19 Uhr (MEZ), statt.

Die Veranstaltung beinhaltet eine Präsentation von Dr. Sam Wiseman, einem führenden akademischen Schilddrüsen- bzw. Nebenschilddrüsen-Chirurgen und international anerkannten Experten für die Behandlung von Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenerkrankungen.

Diese KOL-Veranstaltung bietet unseren Investoren die einmalige Gelegenheit, sich über Schilddrüsenerkrankungen, aktuelle Behandlungen und aufregende Fortschritte in Richtung eines neuartigen Zelltherapie-Behandlungsansatzes zu informieren, der eine funktionelle Heilung für Patienten mit postoperativer Hypothyreose ermöglichen soll, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova. Die Teilnehmer werden auch in der Lage sein, im Rahmen einer Frage- und Antwortrunde mit Dr. Wiseman, einem bekannten Arzt bei der Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen, zu sprechen.

Die Präsentation von Dr. Wiseman wird vor der Telefonkonferenz auf der Website von Sernova bereitgestellt. Alle Fragen an Dr. Wiseman können vor der Telefonkonferenz an info@sernova.com gesendet werden.

Um sich zu registrieren und den Zoom-Link für diese Veranstaltung aufzurufen, klicken Sie bitte hier:

zoom.us/webinar/register/2016189463384/WN_LF8impNgRzqpbSMeLdeMww

Nach der Veranstaltung wird eine Aufzeichnung unter www.sernova.com zur Verfügung stehen.

ÜBER DAS HYPOTHYREOSE-PROGRAMM VON SERNOVA

Der unmittelbare Ansatz von Sernova bei der Behandlung der Hypothyreose ist die Transplantation von gesundem Schilddrüsengewebe nach einer Thyreoidektomie (Entfernung der Schilddrüse) in die vorimplantierte vaskularisierte Cell Pouch, um die normale Funktion der Schilddrüse wiederherzustellen.

In Zusammenarbeit mit Dr. Wiseman tragen präklinische Arbeiten an Machbarkeitsnachweisen, die im Rahmen einer Subvention der British Columbia Transplant Foundation durchgeführt wurden, dazu bei, die Pläne von Sernova voranzutreiben, eine klinische Bewertung der Cell Pouch mit transplantiertem Schilddrüsengewebe bei Patienten durchzuführen, die an einer Hypothyreose leiden. Die Behandlungsziele von Sernova sind der Erhalt der Schilddrüsenfunktion sowie die Verbesserung der Lebensqualität der Patienten im Vergleich zu aktuellen Behandlungen.

Die Thyreoidektomie wird häufig zur Krebsdiagnose oder -behandlung sowie zur Behandlung gutartiger (nicht krebsartiger) Erkrankungen wie Struma und Hyperthyreose durchgeführt. Schätzungen zufolge werden in den USA jährlich etwa 150.000 Thyreoidektomien durchgeführt. Bei der Mehrheit der Personen, die sich einer Schilddrüsenoperation unterziehen, werden nach dem Eingriff gutartige Erkrankungen diagnostiziert. Patienten mit Morbus Basedow und Schilddrüsenknoten, die sich einer totalen Thyreoidektomie unterziehen, sowie zahlreiche Patienten, die sich einer partiellen Thyreoidektomie unterziehen, benötigen eine lebenslange Schilddrüsenhormonmedikation.

Eine postoperative Schilddrüsenhormon-Ersatztherapie kann bei sorgfältiger Überwachung wirksam sein. Allerdings leiden die Patienten häufig unter unerwünschten Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, Depressionen, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was sich negativ auf die Lebensqualität auswirkt und signifikante Kosten für das Gesundheitssystem verursacht. Wir glauben, dass die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien von Sernova zur Überwindung von Hypothyreose das Potenzial hat, einen wichtigen ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken.

Über Sernova

Sernova entwickelt therapeutische Technologien für die regenerative Medizin, bei denen ein medizinisches Gerät und immungeschützte therapeutische Zellen (d. h. menschliche Spenderzellen, korrigierte menschliche Zellen und von Stammzellen gewonnene Zellen) verwendet werden, um die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselkrankheiten wie insulinabhängiger Diabetes, Blutkrankheiten einschließlich Hämophilie und anderen Krankheiten zu verbessern, die durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen behandelt werden, die im Körper fehlen oder unzureichend vorhanden sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Investorenkontakt:

Dominic Gray

Sernova Corp

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Sernova annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung von Sernova zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Dazu zählt auch unser Glaube an die Umsetzung und den Erfolg der klinischen Studien. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

