Serponado-Finale: seobuddha unterstützt Till Freitag im Schlussspurt

120 Stunden vor der Finalmessung setzt seobuddha auf Till Freitag – mit Do-Follow-Link und klarer Ansage: die stärkste Serponado-Strategie verdient Rang 1.

Quickborn, 25. Juni 2026 – Die Schlussphase des SEO-Wettbewerbs 2026 ist eingeläutet. Noch fünf Tage bis zur Finalmessung am 30. Juni – und die Rankings für das Contest-Keyword Serponado verändern sich stündlich.

Die seobuddha GmbH aus Quickborn tritt mit zwei Domains an: einer Informationsseite unter seobuddha.de/serponado/ sowie der Contest-Monitoring-Domain serponado.io.

Beide Seiten verfolgen bewusst unterschiedliche Ansätze – etablierte Domain-Authority gegen dedizierten Keyword-Fokus auf einer Exact-Match-Domain. Ein Experiment im Experiment.

Till Freitag als Favorit im Schlussspurt

Besondere Aufmerksamkeit verdient im Finale der Beitrag von Till Freitag, Gründer von AI First Builders und langjähriger monday.com-Partner. Seine Serponado-Analyse auf till-freitag.com/blog/serponado ist die detaillierteste öffentliche Strategiedokumentation des gesamten Wettbewerbs.

Freitag setzt auf drei klar definierte Hebel: Domain-Authority einer etablierten Domain, tägliche Freshness-Signale durch ein öffentlich geführtes Contest-Tagebuch und konsequenten Linkaufbau mit hoher Velocity.

Was den Ansatz besonders macht: Freitag dokumentiert nicht nur was er tut, sondern auch was nicht funktioniert. In einem Wettbewerb, in dem die meisten Teilnehmer ihre Karten verdeckt spielen, ist das eine Ausnahme – und gleichzeitig selbst eine wirksame SEO-Maßnahme. Die Dokumentation zieht Links, Erwähnungen und Aufmerksamkeit an.

seobuddha setzt Do-Follow-Link auf Tills Seite

Die seobuddha GmbH unterstützt Till Freitags Kandidatur aktiv: Heute wurde ein Do-Follow-Link auf Tills Serponado-Artikel gesetzt.

Ein kleines Backlink-Signal im großen Sturm – aber in der Schlussphase eines Contests kann genau das den Unterschied machen.

Der Wettbewerb im Überblick

Agenturtipp.de und Seobility veranstalten 2026 erstmals gemeinsam den größten deutschsprachigen SEO-Wettbewerb. Drei Wochen lang – vom 9. bis 30. Juni 2026 – sind Onpage-Optimierung, Linkaufbau, technisches SEO und KI-Tools erlaubt. Die Endwertung setzt sich aus drei gewichteten Stichtagen zusammen: Die Finalmessung am 30. Juni trägt 60 % der Gesamtwertung.

Die Top 10 gewinnen Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro.

Über seobuddha GmbH

Die seobuddha GmbH ist eine SEO-Agentur mit Spezialisierung auf Kanzleien und Steuerberater im deutschsprachigen Raum. Sitz: Quickborn bei Hamburg.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Seobuddha GmbH

Herr Felix Grote

Bahnhofstraße 112

25451 Quickborn

Deutschland

fon ..: 01705884327

web ..: https://seobuddha.de/

email : felix.grote@seobuddha.de

Die seobuddha GmbH ist eine auf Kanzleien und Steuerberater spezialisierte SEO-Agentur mit Sitz in Quickborn bei Hamburg. Gegründet von Felix Grote, unterstützt das Unternehmen Rechtsanwälte und Steuerberater dabei, durch organische Sichtbarkeit in Google planbar neue Mandanten zu gewinnen – ohne Abhängigkeit von Google Ads.

Zum Leistungsspektrum gehören technische Suchmaschinenoptimierung, Content-Strategie, lokales SEO sowie die hauseigene SaaS-Lösung app.seobuddha.de, die Kanzleien einen datengetriebenen Überblick über ihre digitale Sichtbarkeit verschafft. Mit dem CRM-System Rainmaker.com.ai bietet seobuddha darüber hinaus eine monday.com-basierte Mandantenverwaltung speziell für den Kanzleibetrieb an.

Pressekontakt:

Seobuddha GmbH

Herr Felix Grote

Bahnhofstraße 112

25451 Quickborn

fon ..: 01705884327

email : felix.grote@seobuddha.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hydrosat und Kazakhstan Gharysh Sapary unterzeichnen Vereinbarung zur Förderung satellitengestützter Wasserüberwachung in Kasachstan und Zentralasien MINT-Magie im Technikunterricht mit Bausätzen in Lebensgröße