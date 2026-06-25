  • Serponado-Finale: seobuddha unterstützt Till Freitag im Schlussspurt

    120 Stunden vor der Finalmessung setzt seobuddha auf Till Freitag – mit Do-Follow-Link und klarer Ansage: die stärkste Serponado-Strategie verdient Rang 1.

    BildQuickborn, 25. Juni 2026 – Die Schlussphase des SEO-Wettbewerbs 2026 ist eingeläutet. Noch fünf Tage bis zur Finalmessung am 30. Juni – und die Rankings für das Contest-Keyword Serponado verändern sich stündlich.

    Die seobuddha GmbH aus Quickborn tritt mit zwei Domains an: einer Informationsseite unter seobuddha.de/serponado/ sowie der Contest-Monitoring-Domain serponado.io.

    Beide Seiten verfolgen bewusst unterschiedliche Ansätze – etablierte Domain-Authority gegen dedizierten Keyword-Fokus auf einer Exact-Match-Domain. Ein Experiment im Experiment.

    Till Freitag als Favorit im Schlussspurt

    Besondere Aufmerksamkeit verdient im Finale der Beitrag von Till Freitag, Gründer von AI First Builders und langjähriger monday.com-Partner. Seine Serponado-Analyse auf till-freitag.com/blog/serponado ist die detaillierteste öffentliche Strategiedokumentation des gesamten Wettbewerbs.

    Freitag setzt auf drei klar definierte Hebel: Domain-Authority einer etablierten Domain, tägliche Freshness-Signale durch ein öffentlich geführtes Contest-Tagebuch und konsequenten Linkaufbau mit hoher Velocity.

    Was den Ansatz besonders macht: Freitag dokumentiert nicht nur was er tut, sondern auch was nicht funktioniert. In einem Wettbewerb, in dem die meisten Teilnehmer ihre Karten verdeckt spielen, ist das eine Ausnahme – und gleichzeitig selbst eine wirksame SEO-Maßnahme. Die Dokumentation zieht Links, Erwähnungen und Aufmerksamkeit an.

    seobuddha setzt Do-Follow-Link auf Tills Seite

    Die seobuddha GmbH unterstützt Till Freitags Kandidatur aktiv: Heute wurde ein Do-Follow-Link auf Tills Serponado-Artikel gesetzt.

    Ein kleines Backlink-Signal im großen Sturm – aber in der Schlussphase eines Contests kann genau das den Unterschied machen.

    Der Wettbewerb im Überblick

    Agenturtipp.de und Seobility veranstalten 2026 erstmals gemeinsam den größten deutschsprachigen SEO-Wettbewerb. Drei Wochen lang – vom 9. bis 30. Juni 2026 – sind Onpage-Optimierung, Linkaufbau, technisches SEO und KI-Tools erlaubt. Die Endwertung setzt sich aus drei gewichteten Stichtagen zusammen: Die Finalmessung am 30. Juni trägt 60 % der Gesamtwertung.

    Die Top 10 gewinnen Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro.

    Über seobuddha GmbH

    Die seobuddha GmbH ist eine SEO-Agentur mit Spezialisierung auf Kanzleien und Steuerberater im deutschsprachigen Raum. Sitz: Quickborn bei Hamburg.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Seobuddha GmbH
    Herr Felix Grote
    Bahnhofstraße 112
    25451 Quickborn
    Deutschland

    fon ..: 01705884327
    web ..: https://seobuddha.de/
    email : felix.grote@seobuddha.de

    Die seobuddha GmbH ist eine auf Kanzleien und Steuerberater spezialisierte SEO-Agentur mit Sitz in Quickborn bei Hamburg. Gegründet von Felix Grote, unterstützt das Unternehmen Rechtsanwälte und Steuerberater dabei, durch organische Sichtbarkeit in Google planbar neue Mandanten zu gewinnen – ohne Abhängigkeit von Google Ads.
    Zum Leistungsspektrum gehören technische Suchmaschinenoptimierung, Content-Strategie, lokales SEO sowie die hauseigene SaaS-Lösung app.seobuddha.de, die Kanzleien einen datengetriebenen Überblick über ihre digitale Sichtbarkeit verschafft. Mit dem CRM-System Rainmaker.com.ai bietet seobuddha darüber hinaus eine monday.com-basierte Mandantenverwaltung speziell für den Kanzleibetrieb an.

    Pressekontakt:

    Seobuddha GmbH
    Herr Felix Grote
    Bahnhofstraße 112
    25451 Quickborn

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