Service4Handys – Der Retter in der Not

Ein Leben ohne Smartphone? Kaum vorstellbar in der heutigen Zeit. Egal ob die neuste Musik, die letzten Urlaubsbilder oder die Kommunikation mit seinen Liebsten – alles findet auf unseren Handys statt

Umso schlimmer also, wenn das geliebte Handy mal nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte. Dann wird es Zeit einen Fachmann aufzusuchen. Einer dieser Fachmänner ist Karlheinz Russ, Geschäftsführer der Service4Handys GmbH.

Bereits in jungen Jahren interessierte er sich sehr für Elektronik. Ihn faszinierte es, was mit Elektrogeräten alles möglich ist. So war für ihn schon relativ zeitig klar, dass er sich auch beruflich in diese Richtung orientieren möchte. Entsprechend entschied er sich für eine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik. Durch eine zusätzliche Ausbildung zum Energieanlagentechniker kam er noch intensiver mit dieser Materie in Berührung, was sein Interesse verstärkte. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung stand für ihn fest, dass er sich in diesem Bereich selbstständig machen möchte. Das war die Geburtsstunde von Service4Handys.

Wir haben die Möglichkeit bekommen mit Karlheinz ein Interview zu dem Werdegang seines Unternehmens zu führen.

Seit wann beschäftigst du dich mit der Funktionsweise von Handys? Wie bist du zu deiner Expertise in diesem Bereich gekommen? Für welche Bereiche bist du zuständig?

Meine Affinität begann im Alter von 14 Jahren. In diesem Alter schenkte meine Mutter mir mein erstes Handy mit Vertrag. Damals war das Modell von Nokia ein echter Hit – heute kaum noch vorstellbar. Durch meine Begeisterung für die Elektrotechnik, begann ich mein Handy selbstständig umzubauen. Statt einer grünen Beleuchtung wollte ich lieber eine Blaue. Obwohl ich es damals noch nicht wusste, habe ich mit dieser kleinen Bastelei den Grundstein für mein heutiges Business gelegt. Das benötigte Wissen rund um die Reparaturen von Smartphones habe ich mir in speziellen Schulungen angeeignet.

Als Geschäftsführer von Service4Handys bin ich heute für alle anfallenden Aufgaben zuständig. Angefangen von allen möglichen Handy-Reparaturen, bis hin zur Mitarbeiterführung. Dabei ist es mir aber immer wichtig, den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Sie sollen nicht einfach nur ihr Handy zur Reparatur bringen, sondern das Gefühl haben, dass sie bei Fragen oder Problemen in puncto Smartphone bei uns auch immer ein offenes Ohr finden.

Welche Marken und Hersteller werden beim Unternehmen Service4Handys repariert? In welchen Fällen sollte man ein Handy reparieren lassen? Wann rätst du eher zu einem Neukauf?

Wir reparieren im Grunde alle Handymarken, Egal ob Apple, Huawei und viele mehr. Wir versuchen immer das Bestmögliche für unsere Kunden herauszuholen. Deshalb raten wir unseren Kunden auch meist immer zu einer Reparatur. Denn diese ist oft günstiger als die Anschaffung eines neuen Handys. Unsere Preise gestalten wir so, dass die Reparatur einem Neukauf vorgezogen werden kann. Sofern sich der Kunde allerdings ein schnelleres und neues Modell wünscht, raten wir hin und wieder auch zu einem Neukauf.

Welchen Programme und Gerätschaften sind bei euch im Einsatz? Welche Utensilien nutzt du in deinem Arbeitsalltag am meisten? Worauf kannst du keinesfalls verzichten?

In der heutigen Zeit gibt es sehr viele praktische Programme und Helfer, mit denen wir unseren Kunden im Ernstfall das Leben erleichtern können. So verfügen wir beispielsweise über spezielle Geräte zum Auslesen der Sicherheitscodes. Denn gar nicht so selten kommt es vor, dass Kunden ihr Passwort nicht mehr wissen und das Smartphone entsprechend nicht mehr entsichern können. Innerhalb von ein paar Minuten können wir dieses Problem beheben.

Zudem nutzen wir eine spezielle Software, um Fotos oder andere Daten auf vollkommen defekten Geräten wiederherstellen zu können. Auch wenn diese Geräte im Anschluss nicht mehr repariert werden können, haben die Kunden zumindest noch die Urlaubsfotos oder andere wichtige Daten zur Verfügung.

Wie viel Zeit braucht man in der Regel, um ein Mobiltelefon zu reparieren? Wie gehst du bei der Reparatur eines Gerätes vor?

Kundenorientierung und die damit verbundene Zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Entsprechend gestalten wir auch die Wartezeit so kurz wie möglich. In 99 % aller Reparaturen können wir die Aufträge direkt vor Ort erledigen, da wir die Ersatzteile immer auf Lager haben. Grundsätzlich ist es unser Ziel einen Kunden, egal bei welchem Gerät und mit welchem Defekt, nie länger als 60 Minuten warten zu lassen.

Vor jeder Reparatur findet eine kostenlose Diagnose des Gerätes statt. Anschließend kann der Kunde entscheiden, was passieren soll. Das gilt auch für Reparaturarbeiten an Apple Computer und Laptops.

Vielen Dank für das Interview und dass du dir Zeit genommen hast!

Sehr gerne.

