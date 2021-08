Servitex expandiert nachhaltig

Servitex-Mitglied Fleischmann erweitert seine Kapazitäten im Großraum München. Die neue Wäscherei in der Nähe von Rosenheim setzt dabei vor allem auf den Umweltschutz: Über 30% weniger CO2-Ausstoß.

Die Fleischmann Mietwäsche GmbH bietet mit dem Umbau einer vorhandenen Lagerhalle zu einer modernen Wäscherei nun ein zusätzliches Fassungsvermögen von bis zu 60 Tonnen Wäsche am Tag. Mit der Erweiterung reagiert die Inhaberfamilie auf die anhaltende Nachfrage in Südbayern. Im Rahmen der Errichtung des neuen Standortes steht vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus der Aktivitäten: „Wir senken nicht nur den CO2-Ausstoß um rund ein Drittel. Innovative, neueste Technologie hilft aktiv, Ressourcen zu schonen und vor allem spürbar Energie einzusparen. Darüber hinaus planen wir bis zu 70 neue Arbeitsplätze“, so Rudolf Fleischmann, Inhaber der Fleischmann Mietwäsche GmbH.

Die Mitgliedsbetriebe des Textilverbundes Servitex bereiteten sich bereits im vergangenen Jahr mit umfangreichen Modernisierungen auf den Restart in der Hotellerie vor. Bei den Maßnahmen stellen Nachhaltigkeit und Digitalisierung die Kernthemen dar. Der konsequente Einsatz neuester Technik in der Produktion – wie auch im Fuhrpark – tragen wesentlich zur Senkung des Energieverbrauches bei und sorgen gleichzeitig für einen schonenderen Umgang mit der zur Bearbeitung überlassenen Wäsche.

Rolf Slickers, Geschäftsführer des Textilverbundes Servitex fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass unser Partner Fleischmann die Corona-Pandemie nutzt, um ebenfalls in die Zukunft zu investieren. Unsere Wäscherei-Mitglieder zeigen jedoch nicht nur bei Umbau- oder Erweiterungen ein großes nachhaltiges Engagement. Das gilt vor allem für die eingesetzten Textilien selbst. Die Bett- und Frotteewäsche verfügt beispielsweise über die etablierte Zertifizierung ,Made in Green‘, welche schadstoffgeprüfte Textilien garantiert, die ökologisch, nachhaltig und sozial verträglich produziert wurden. Derzeit stellen alle unsere Mitgliedsbetriebe auf nachhaltig und fair produzierte Baumwolltextilien um.“

Für das nachhaltige Engagement wurde Servitex in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet: Ende 2020 durfte der Verbund textiler Dienstleister gleich mehrere Auszeichnungen im Rahmen des CINET’s Global Best Practices Awards Programm entgegennehmen. Der internationale Textilpflegeverband CINET zeichnet regelmäßig Unternehmen aus der Textilbranche für besondere Leistungen aus.

Rudolf Fleischmann erfüllt sich mit dem neuen Standort auch einen großen, ganz persönlichen Wunsch: „Ich habe drei Söhne. Jeder von ihnen soll eines Tages einen Betrieb eigenverantwortlich übernehmen und gemeinsam das Unternehmen erfolgreich weiterführen.“

