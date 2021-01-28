Shaken statt einschlafen: Wie IN-LIVE Events virtuelle Teambuilding-Abende neu erfindet

Virtuelle Teamevents neu gedacht: Live-Cocktailkurs im TV-Format, Premiumboxen weltweit & Corporate Branding. online-cocktailkurs.de

Ein Deutscher Cocktailmeister, sieben Kameras und Cocktailboxen, die weltweit ankommen – das ist das Rezept für virtuelle Teamevents, die wirklich verbinden.

Wer kennt es nicht: Das Kamera-Icon leuchtet auf, zwanzig Gesichter starren sich gegenseitig an, die Stimmung ist so prickelnd wie abgestandenes Mineralwasser. Virtuelle Teamevents haben seit der Pandemie einen schweren Stand – zu Unrecht, findet Markus Kern. „Niemand hat Lust, auch abends noch vor dem Rechner zu sitzen und in schlechter Qualität irgendein virtuelles Teamevent zu streamen“, sagt der Cocktailprofi offen. Seine Antwort darauf ist konsequent: „dann muss es eben verdammt gut sein!“.

Und gut ist eine Untertreibung. Mit dem Launch von online-cocktailkurs.de bündelt IN-LIVE Events sein gesamtes Angebot auf einer modernen Plattform – und zeigt, was virtuelle Teamevents leisten können, wenn sie professionell gedacht werden. Das Herzstück: ein eigens eingerichtetes Streaming-Studio mit sieben Kameras und 4K-Technik, das Perspektiven bietet wie eine TV-Kochshow – nur eben mit Shaker statt Pfanne. Die Produktion läuft direkt über das hauseigene Videokonferenz-Tool des Kunden. Kein Extra-Login, keine neue App, kein IT-Stress.

Was IN-LIVE Events von anderen Anbietern unterscheidet, ist die konsequente Verbindung von Show, Interaktivität und Markenbotschaft. Vorab erhalten alle Teilnehmenden – egal ob in Frankfurt, London oder Singapur – individuell zusammengestellte Cocktailboxen mit Premiumzutaten, Marken-Spirituosen und optional gebrandeten Bartools. Die Cocktails selbst? Entwickelt in den Firmenfarben des Kunden, garniert mit dem Unternehmenslogo auf der Karte, moderiert von einem Team, das fünf Sprachen spricht. „Wir setzen unsere Kunden gekonnt in Szene“, erklärt Markus. „Das ist kein Teamevent mit einem Cocktail am Rande – das ist Markenkommunikation mit einem Shaker in der Hand.“

Das klingt nach Premium, und das ist es auch – aber zugänglicher als erwartet.

Denn die Kurse laufen grundsätzlich alkoholfrei, damit wirklich alle mitmachen können, unabhängig von Präferenzen oder Überzeugungen. Wer möchte, kann Hochprozentiges ins Paket legen lassen – der Cocktailmeister erklärt dann, wann und wie es sich einfügt. Durchdacht bis ins letzte Detail.

Hinter dem Konzept steht Markus Kern, Deutscher Cocktailmeister 2012, Barexperte seit über 25 Jahren und einer der wenigen, dem es gelungen ist, aus der Pandemie-Notlösung „virtuelles Event“ ein ernstzunehmendes Premium-Format zu entwickeln. Sein Team aus erfahrenen Barkeepern und Moderatoren begleitet Unternehmen von der ersten Beratung bis zum letzten Schluck – mit Rundum-Sorglos-Service inklusive Versand, Technik und individuellem Konzept.

Mehr als 10.000 Teilnehmende von Unternehmen wie Roche, Vodafone, HP, Ferrero und Boehringer Ingelheim haben das bereits erlebt. Die neue Website macht das Angebot jetzt noch transparenter, schneller buchbar und klarer kommuniziert.

Virtuelle Teamevents müssen sich nicht schlechter anfühlen als echte – sie müssen nur besser gemacht sein.

Alle Informationen und der Weg zum kostenfreien Beratungsgespräch: online-cocktailkurs.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IN-LIVE Cocktailschule – Cocktailkurse und Tasting Frankfurt

Herr Markus Kern

Bolongarostr. 97

65929 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 36400061

web ..: https://online-cocktailkurs.de

email : info@online-cocktailkurs.de

Die selbsternannten Cocktailfreaks, rund um den Deutschen Cocktailmeister Markus Kern, aus Frankfurt bieten Barcatering auf höchstem Niveau für Firmenevents und unvergessliche Veranstaltungsformate, schulen Nachwuchsbartender in eigener IN-LIVE Cocktailschule, veranstalten dort auch genußreiche Tastings und streamen virtuelle Teamevents für Firmen weltweit.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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