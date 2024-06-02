-
SheComposed – Komponistinnen im Klavierunterricht
Das Projekt „Komponistinnen im Klavierunterricht“ von Yami CruzMontero und Ulrike Keil macht Klaviermusik von Komponistinnen aus 23 Ländern für den Unterricht zugänglich – international und praxisnah.
Mit der Edition „Komponistinnen im Klavierunterricht“ erscheint ein wegweisendes Projekt, das die Musik von Frauen konsequent in den Mittelpunkt des Klavierunterrichts stellt. Initiiert von der Münchner Pianistin Yami CruzMontero in Kooperation mit der Musikwissenschaftlerin Dr. Ulrike Keil, umfasst die Veröffentlichung drei Notenbände (Universal Edition – gedruckt oder als pdf zum downloaden) sowie eine begleitende Doppel-CD (Prospero Classics).
Die Edition vereint 53 Werke von Komponistinnen aus 23 Ländern und deckt alle Schwierigkeitsgrade ab – von den ersten Unterrichtsjahren bis hin zum fortgeschrittenen Spiel. Neben bekannten Namen richtet sich der Blick bewusst auf weniger bekannte sowie zeitgenössische Komponistinnen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf lateinamerikanischer Klaviermusik, die neue rhythmische und klangliche Zugänge eröffnet.
In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR Klassik) entstand eine Doppel-CD, erschienen bei Prospero Classics. Elf Pianist:innen – vom Professor bis zur Studentin – haben die Werke im Dezember 2024 eingespielt. Ergänzend ermöglichen QR-Codes den Zugang zu ausführlichen Biografien der Komponistinnen.
Das Projekt knüpft an aktuelle Entwicklungen in Musikwissenschaft und Konzertpraxis an, die das Schaffen von Komponistinnen sichtbar machen. Ziel ist es, pädagogisches Repertoire bereitzustellen und die Werke von Komponistinnen selbstverständlich in Unterricht und Konzertleben zu integrieren.
Gefördert wurde das Projekt unter anderem von der Mariann-Steegmann-Foundation, dem Bayerischen Rundfunk/BR Klassik, der Münchener Bank sowie musica femina münchen.
Ausgezeichnet im Mai 2026 vom renommierten spanischen Klassikmagazin Melómano mit dem Melómano de Oro als wichtiger Beitrag zur Sichtbarmachung von Komponistinnen, für die außergewöhnliche Repertoirevielfalt wie auch die sorgfältige Forschungs- und Editionsarbeit.
Weitere Informationen:
Projektseite: Yami CruzMontero
Notenausgaben: Universal Edition:
Doppel-CD „SheComposed“: Prospero Classical
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Dr. Keil Musikpromotion
Frau Ulrike Keil
Gundermannstr. 28
80935 München
Deutschland
fon ..: 01727656619
web ..: https://keil-musik-pr.com/
email : info@keil-musik-pr.com
Ulrike Keil fokussierte bereits während ihres Studiums der Musikwissenschaft, Germanistik und Soziologie in Kiel und Heidelberg ihr wissenschaftliches Interesse auf das Thema „Frauen in der Musik“. 1995 promovierte sie mit einer Arbeit zu „Luise Adolpha Le Beau und ihre Zeit“ (Frankfurt a. M. 1996). Während ihres Studiums war sie in der Zentralredaktion des RISM in Frankfurt tätig. Nach der Promotion folgten Lehraufträge an der LMU München sowie am Mozarteum Salzburg und Innsbruck. Von 1999 bis 2018 arbeitete sie bei einem privaten Konzertveranstalter in München in den Bereichen Organisation, Presse und Programmplanung. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Förderung von Komponistinnen. 2018 initiierte sie das Konzert „Starke Frauen“ in der Philharmonie im Gasteig; 2016 und 2021 wirkte sie als Mitorganisatorin der Konferenzen „Und sie komponieren, dirigieren doch!“ (musica femina münchen). 2019 gründete sie ihre Agentur Dr. Keil Musikpromotion. Seither konzipiert und begleitet sie musikalische Projekte in Kommunikation und strategischer Entwicklung. Als Vorsitzende von Festival4 organisierte sie für den VdSQ die Streichquartett-Biennalen 2022 (Pinakothek der Moderne) und 2025 (Bergson Kunstkraftwerk).
Pressekontakt:
Dr. Keil Musikpromotion
Ulrike Keil
Gundermannstr. 28
80935 München
fon ..: 01727656619
email : info@keil-musik-pr.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bester Immobilienmakler Celle: Maklerauswahl beim Verkauf richtig prüfen Bei jedem Wetter mobil sein mit den sicheren Kabinenrollern von Krain Elektroroller aus Eitorf
SheComposed – Komponistinnen im Klavierunterricht
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Digitales Unternehmer-Event am 15.07.2026 – Gewerbeflächen neu gedacht: vielseitig, wirtschaftlich, planbar
- Bester Immobilienmakler Lehrte: Gute Marktkenntnis beim Verkauf zählt
- Brady Etiketten für Industrie und Labor – passende Materialien für jede Anwendung
- Bester Immobilienmakler Peine: Chancen beim Verkauf professionell nutzen
- MoveSoft veröffentlicht neuen Channel Partner Guide für MSPs, Systemhäuser und IT-Berater
- Bester Immobilienmakler Salzgitter: Transparente Maklerauswahl zählt
- SeniorenLebenshilfe neu im Vogelsbergkreis: Sabine Jöckel-Schwing unterstützt Senioren in Lauterbach
- Wie baut man Technik, die kleiner als ein Staubkorn ist? Neues Kinderbuch erklärt MEMS-Sensoren
- Bester Immobilienmakler Braunschweig: Erfolgreiche Vermarktung erkennen
- Pro·Discount® startet die Sommeraktion 2026: bis zu 30 % Rabatt auf über 200.000 Werbeartikel
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.