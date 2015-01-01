Bei jedem Wetter mobil sein mit den sicheren Kabinenrollern von Krain Elektroroller aus Eitorf

Die komfortablen Kabinenroller von Krain Elektroroller aus Eitorf sorgen für sichere, wetterunabhängige Mobilität im Alltag: von kompakten 25 km/h-Modellen bis hin zu Lösungen von 45 km/h.

Schlechtes Wetter schränkt die Mobilität oft ein. Moderne Kabinenfahrzeuge schaffen hier Abhilfe und ermöglichen komfortables sowie geschütztes Unterwegssein. Krain Elektroroller aus Eitorf bietet mit dem Dreirad- und Vierrad–Kabinenroller For-Motion Dike eine vielseitige Lösung in 25 km/h und 45 km/h. Ausstattungen wie Sitzheizung, Klimaanlage sowie optionale Lenkstange und Halterungen für Rollator oder Rollstuhl sorgen für Komfort und Flexibilität. Das Swapa Citycar überzeugt mit Klimaanlage, 16″-Reifen, Bremskraftverstärker und praktischer Kofferraumklappe. Mit dem Kyburz Plus 2 steht ein in der Schweiz gefertigtes Fahrzeug in Industriequalität zur Verfügung, wahlweise mit 10, 20 oder 30 km/h, Lenkstange und Handbedienung. Der Futura Flow Li bietet zwei Sitze nebeneinander, modernes Infotainment und helle Innenausstattung bei bis zu 45 km/h. Ergänzt wird das Angebot durch den Futura Cruise Li mit drehbarem Sitz, Handbedienung, Wetterschutz und starkem 3 kW Motor . Darüber hinaus steht ein breites Sortiment an Marken-Elektrorollern zur Verfügung, darunter Modelle von NIU mit Boschmotoren. Das Angebot reicht von 45 km/h bis über 100 km/h und bietet passende Lösungen für unterschiedliche Anforderungen. Die Fahrzeuge ermöglichen zuverlässige Mobilität bei jeder Witterung und erhöhen Komfort sowie Selbstständigkeit im Alltag.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Krain Elektroroller

Herr Wladimir Krain

Bogestraße 12

53783 Eitorf

Deutschland

fon ..: 02243 9259563

web ..: https://www.elektroroller-krain.de

email : info@elektrofahrzeuge-krain.de

Als einer der ältesten Fachhändler in Deutschland bietet Krain Elektroroller ein breites Sortiment an Elektro- und Kabinenrollern an. Das inhabergeführte Unternehmen aus Eitorf steht für kompetente Beratung, langjährige Erfahrung und zuverlässigen Service rund um moderne Elektromobilität.

Pressekontakt:

OMERGY GmbH

Herr Hartmut Wehrmeyer

Sophienblatt 82 – 86

24114 Kiel

fon ..: 043167070100

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