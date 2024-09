Shincheonji Kirche Jesu: 80.000 Menschen kamen zu einem Sonntagsgottesdienst

Über 80.000 Menschen kamen zum Gottesdienst der Shincheonji Kirche in Cheongju. Vorsitzender Lee Man Hee hob die Bedeutung der Offenbarung hervor und begeisterte Gläubige und Pastoren.

Am Morgen des 8. Septembers war Cheongju, Nord-Chungcheong, in Aufruhr. 80.000 Menschen, ca. ein Zehntel der Bevölkerung in Cheongju (850.000), versammelten sich an einem Ort zum Sonntagsgottesdienst. Als bekannt wurde, dass der Vorsitzende der Shincheonji Kirche Jesu, Lee Man Hee, zu Besuch kommen würde, versammelten sich nicht nur die Mitglieder des Matthias-Stammes, der für die Region Chungcheong zuständig ist, sondern auch die Mitglieder des Stammes Johannes, der für Seoul und die südliche Gyeonggi-Region zuständig ist, sowie die Amtsträger aller Shincheonji-Kirchen im ganzen Land zum gemeinsamen Gottesdienst.In diesem Jahr jährt sich die Gründung der Cheongju-Kirche zum 30. Mal, was ihr noch mehr Bedeutung verleiht. Mehr als 100 christliche Pastorinnen und Pastoren aus dem ganzen Land nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil, um der Predigt des Versammlungsleiters zuzuhören.

Von den frühen Morgenstunden dieses Tages an kamen viele Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu zur Cheongju-Kirche, die 4 Kilometer von der Zufahrtsstraße zum Cheongju IC entfernt war, um den Vorsitzenden Lee zu begrüßen. Der Grund, warum sie den Vorsitzenden der Hauptversammlung so herzlich begrüßen, ist, dass er uns nicht nur das Buch der Offenbarung mitteilt, welches selbst Pastoren und Theologen schwer fällt zu verstehen, sondern auch die Geheimnisse von 6.000 Jahren biblischer Geschichte.Mehr als 100 Pastoren, die an diesem Tag die Kirche von Cheongju besuchten, erkannten diesen Punkt ebenfalls an und hielten gemeinsam eine Sitzung ab.

Eines der Gemeindemitglieder, das am Vortag früh losgegangen war, um am Ort des Geschehens zu sein, sagte: „Ich bin Gott so unheimlich dankbar, dafür, dass Gott mir die Prophezeiungen und die tatsächliche Verkörperung des Buches der Offenbarung klar aufgezeigt hat, obwohl ich es nirgendwo sonst gehört habe, obwohl ich mein ganzes Leben lang gläubig war“, und fügte hinzu: „Ich wollte unbedingt selbst am Ort des Geschehens sein, um meinen Dank für das offenbarte Wort auszudrücken.“

Auch an diesem Tag sagte der Vorsitzende Lee auf Wunsch der Heiligen: „Wie dankbar sind wir, dass Gott uns die Worte der Offenbarung offenbart hat, die seit 6.000 Jahren niemand verstehen konnte.“ Weiter wie folgt, „Wir müssen einen Glauben haben, der zu 100% im Einklang mit diesem Wort ist, und das bedeutet, eins mit Gott zu werden.“

„Das ist der größte Unterschied, weil wir die Realität [der Prophezeiung der Offenbarung] darstellen können“, sagte er und fügte hinzu: „Aber wir sind nun in der gleichen Position wie Menschen aus der Vergangenheit, die wir nicht mal kannten. Jetzt musst du dich vor allen demütigen und erklären, was richtig ist, und ihnen helfen, es zu verstehen.“

Seit der Gründung der Shincheonji Kirche Jesu hat der Vorsitzende Lee immer wieder die Bedeutung des Wortes der Offenbarung und die Notwendigkeit eines bibelzentrierten Glaubens betont. Allein in diesem Jahr hat er mehr als 40 Kirchen in Südkorea und außerhalb besucht, darunter auch die Kirche von Cheongju, und konzentriert sich darauf, das Wort der Offenbarung auf der Grundlage von sechs W-Fragen zu verkünden.Infolgedessen wird der Verlauf der Veränderung weiterhin beobachtet, da es in- und ausländische Gemeindemitglieder, die ihren spirituellen Durst nach dem Wort nirgendwo stillen konnten, in die Shincheonji Kirche Jesu zieht.

Eine Frau, die seit mehr als 30 Jahren gläubig ist und die Presbyterianische Kirche besucht, sagte: „Ich zog von Kirche zu Kirche und folgte nicht nur den Predigten, sondern auch den frühmorgendlichen Zusammenkünften und Kleingruppen-Treffen, aber ich konnte nicht die Erleichterung bekommen, die ich wollte“ und weiter, „Ich war überrascht, als ich Lees Vortrag auf der Großen Wort-Konferenz hörte, wo er fast zwei Stunden lang einen Überblick über das gesamte Buch der Offenbarung gab.“

Sie fuhr fort: „Als ich meine Vorurteile losließ und mich auf die Worte selbst konzentrierte, hatte ich das Gefühl, dass meine Fragen, die mich frustrierten, eine nach der anderen beantwortet wurden. Wahrscheinlich sind hier deswegen so viele Menschen im ganzen Land und auf der ganzen Welt, die diese gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich, so dass jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen den Kurs absolvieren konnten.“

Die Daten belegen, dass solche Zeugnisse nicht nur auf eine Person beschränkt sind. Laut einer Umfrage, die das Pastoral Data Institute im September letzten Jahres unter 1.000 Protestanten über 19 Jahren durchführte, gaben 65 Prozent der protestantischen Kirchenbesucher in Korea an, dass sie „spirituellen Hunger verspüren“.

Darüber hinaus gaben mehr als die Hälfte der Befragten, 55 Prozent, an, dass sie sich eine systematische biblische Lehre durch einen Pastor wünschen. Man sagt, dass dies ein Ergebnis ist, das den aktuellen Stand der protestantischen Lehre über die Bibel in Korea offenbart.

Darüber hinaus verschärft sich der Kirchenaustritt junger Menschen in ihren 20ern bis 30ern stetig, und dies ist die größte Sorge der protestantischen Welt im In- und Ausland. Auf der anderen Seite wächst die Shincheonji Kirche Jesu nicht nur bei der Anzahl ihrer jungen Mitglieder von 20- bis 30jährigen, sondern auch die Anzahl von Mitgliedern, die den regulären Bibelkurs von etwa acht Monaten absolvieren, beträgt jedes Jahr mehr als 100.000. Die Shincheonji Kirche Jesu erklärt, dass dies auch auf den „bibelzentrierten Glauben“ und „die Vortrefflichkeit der Worte der Offenbarung“ zurückzuführen ist.

Ein Mitglied der Shincheonji Kirche Jesu erklärte: „Die Essenz der Offenbarungsworte des Vorsitzenden Lee besteht darin, dass die Prophezeiungen des Buches der Offenbarung, die man für Geschichten in alten Büchern hielt, sich tatsächlich erfüllt haben und eine Verkörperung haben“ und dass „die Shincheonji-Kirche Jesu einen systematischen Lehrplan mit unumstößlichen Grundlagen hat und eine Bildung, die von vielen Menschen anerkannt wird, unabhängig von Alter oder Geschlecht, unabhängig von Glauben oder Nichtglauben.“

Er fuhr fort: „Das kommt von dem Pastor, der die Wahrheit der Prophezeiung sah und hörte, und ich hoffe, dass alle Gläubigen diese Tatsache mit ihren eigenen Augen und mit einer reifen Haltung sehen und beurteilen werden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Roscher

Kottbusser Damm 75 75

10967 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 15730050850

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Pressekontakt:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Roscher

Kottbusser Damm 75 75

10967 Berlin

fon ..: +49 15730050850

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Kunst der traditionellen Thai-Massage in Hamburg Volle Kraft voraus bei Haushaltsauflösungen in Hamburg