  • Sibanye-Stillwater schließt die Übernahme von Metallix ab

    Johannesburg, 9. September 2025: Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to-become-cash-flow-positive-again-restructuring-bears-fruits/ -) freut sich bekannt zu geben, dass alle Bedingungen für die am 21. Juli 2025 angekündigte Übernahme von Metallix Refining (Metallix) erfüllt sind und dass die Übernahme von Metallix am 4. September 2025 für einen vorläufigen Barpreis von 78 Millionen US-Dollar (Gesamtkaufpreis von 129 Millionen US-Dollar auf schuldenfreier Basis) erfolgreich abgeschlossen wurde1 .

    Die Übernahme von Metallix stärkt und ergänzt die bestehenden Recyclingaktivitäten von Sibanye-Stillwater in den USA und wird voraussichtlich durch Kosten- und Betriebssynergien in den fusionierten Unternehmen einen erheblichen Mehrwert schaffen. Weitere Informationen finden Sie in der Mitteilung vom 21. Juli 2025: www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/transactions/metallix/.

    1 Die Änderung des endgültigen Barerwerbspreises gegenüber den am 21. Juli 2025 angekündigten 82 Millionen US-Dollar ist hauptsächlich auf Veränderungen des Betriebskapitals im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs seit der ersten Ankündigung und dem Abschluss der Übernahme zurückzuführen.

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist ein weltweit führender Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau ihrer weltweiten Aktivitäten im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

