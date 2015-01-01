Neue Kali-Kapazitäten sind gefragt

Kali wird weltweit für die Düngemittelherstellung verwendet. Anbauflächen werden weniger, die Weltbevölkerung wächst.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.09.2025, 16:45 Europa/Berlin

Es geht um die Sicherung der weltweiten Ernährung beim Thema Kalidünger. Dabei ist Kalidünger ein Überbegriff für diverse Düngemittel, die als Hauptnährstoff Kalium enthalten. Neben Stickstoff und Phosphat ist Kali eines der drei essenziellen Nährstoffe für die Pflanzenwelt. Als größte deutsche Kali-Ressource Westeuropas gilt das Ohmgebirge in Thüringen. Doch jetzt liegen die Pläne auf Eis, denn es fehlen Investoren. Der Kali-Abbau wird auch in der EU nicht mehr gefördert. Doch das Unternehmen versucht weiter Fördermittel und Geldgeber zu generieren. Weitere neue Kali-Projekte gibt es in Nordamerika und in Kanada. Nach Kanada sind Russland und Belarus die größten Kali-Förderer weltweit. Nach dem russischen Angriffskrieg wurden Versorgungsrisiken befürchtet und diese Ängste sind noch nicht vom Tisch.

Kali gehört zu den bedeutendsten Rohstoffen. Dies hat auch BHP Billiton erkannt. Allerdings gibt es Verzögerungen in der Kalimine Jansen, und die Kosten sind enorm gestiegen. Dies ist ein Faktor, der die Kalipreise in die Höhe treiben könnte. Im Jahr 2024 wurden weltweit rund 67 Millionen Tonnen Kaliumkarbonat produziert, und Jansen soll zunächst 4 Millionen Tonnen Kaliumkarbonat pro Jahr produzieren können, wobei eine Ausweitung auf 8,5 Millionen Tonnen in der Zukunft vorgesehen ist. Andererseits sieht das Kaliprojekt von Millennial Potash in Gabun, Afrika, vielversprechend aus.

Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – ist also im wirtschaftlich- und bergbaufreundlichen Gabun tätig. Der Aktienkurs des Unternehmens hat in den vergangenen zwölf Monaten einen immensen Sprung nach oben gemacht. Beim Banio-Projekt handelt es sich eine großvolumige Kaliressource. Millennial Potash ist bestens finanziert. Und die US-amerikanische International Development Finance Corporation wird drei Millionen US-Dollar bereitstellen, was für das Potenzial des Projektes spricht. Eine Machbarkeitsstudie soll bis 2026 unter Dach und Fach sein.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Quellen: Millennial Potash,

https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/nord-thueringen/eichsfeld/kali-bergwerk-suedharz-faq-100.html;

